Как иностранцы живут в ОАЭ

Марианна Тафани, Дубай, инструктор по пилатесу, @marianne.coreconnect





О переезде

О первом впечатлении





Никогда раньше не жила в такой космополитической общине





О трудностях

О сходстве

О людях

Что мне нравится





О первом впечатлении

О трудностях

О людях

Что мне нравится





О первом впечатлении

О трудностях

О различиях

Я люблю Дубай, люблю быть эмигрантом





О людях

Что мне нравится





Я инструктор и преподаватель по пилатесу. Работаю фрилансером и создала собственный метод CoreConnect. Также сотрудничаю с такими учреждениями, как спортивная клиника Upand Running или BodytreeStudio в Абу-Даби.Моя последняя работа была в Париже, во французском парламенте, в начале 2015 года. Это было напряженное время. Выросшие на средиземноморском солнце, мы с мужем чувствовали себя неловко из-за парижского образа жизни. Поэтому, когда он получил возможность жить и работать на солнце, мы решили переехать.После жизни в Париже безопасность, солнечный свет и чистота были решающими факторами в переезде.Найти работу было непросто, поскольку Рамадан начался вскоре после моего приезда. Я привыкла к беспокойному и занятому образу жизни, поэтому в первые дни было одиноко. Я начала брать уроки арабского языка через шесть дней после приземления, чтобы познакомиться с новыми людьми. Раньше я жила в Лондоне и Атланте, но никогда не жила в такой космополитической общине, в том смысле, что язык иногда может стать препятствием для общения.Если сравнивать с тем, откуда родом я, главное сходство — уважение к семье и пожилым людям. Такого, например, вы не найдете в Париже.Люди здесь образованные, вкладывают время и энергию в семью, сохраняют традиции, но также открыты для остального мира.Мне нравится, что здесь все быстро. Это подходит моей личности. Если вы хорошо выполняете свою работу, знайте, что люди в конечном итоге узнают о ваших услугах.Родилась и выросла в Австралии у родителей-египтян.Локально я проводила мероприятия для сообщества экспатов, приглашая спикеров для обсуждения тем, важных для нашего образа жизни. Это также сообщество поддержки, где женщины могут общаться и дружить.Мы переехали сюда по работе мужа.Я приезжала в ОАЭ несколько раз на каникулы до переезда сюда, но мое впечатление о Дубае — грандиозный, шумный, космополитический город.Именно по этой причине поиск жилья стал проблемой. Кроме того, было нелегко за рулем, пока вы не привыкнете к тому, как водят другие.Они составляют всего около 12% населения страны, так что у вас мало возможностей встретиться и поговорить с арабом. Мне повезло, что меня пригласили в дом местных, это было прекрасно. Жители эмиратов гордятся тем, кто они есть, своей страной и своими лидерами.Если вы любите заниматься спортом или жить ночной жизнью, или вы семейно-ориентированы — здесь вы с большой вероятностью будете жить так, как вам хочется.Я жена, мама четырехлетнего ребенка и эстет. Работаю дома, у меня есть бизнес в социальных сетях, который позволяет мне зарабатывать деньги, улучшая свое здоровье и помогая другим делать то же самое. Я переехала в ОАЭ 11 месяцев назад и сейчас живу в Дубае. Мы с мужем стремились улучшить наш образ жизни и хотели жить где-то с лучшими возможностями и более безопасной средой, чтобы воспитывать сына.Я определенно влюбилась в различные аспекты страны.88,5% населения составляют иностранцы. Я никогда не предполагала, что увижу столько людей со всего мира.Кафе, торговые центры, туристические объекты, залы для кальяна, как правило, заполнены не только туристами, но и местными жителями и экспатами.Я верю, что все происходит по причине, и каждый шаг, неудача, затруднение и опыт приводят вас именно туда, где вы должны быть.Скучаю по Южной Африке и моей семье каждый день, но я знаю, что у меня есть более важная цель. И мое путешествие только началось.