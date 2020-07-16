Как иностранцы живут в ОАЭ

Марианна Тафани, Дубай, инструктор по пилатесу, @marianne.coreconnect
Я выросла в небольшом прибрежном городке на юге Франции — Бандоле, откуда родом моя семья. Я инструктор и преподаватель по пилатесу. Работаю фрилансером и создала собственный метод CoreConnect. Также сотрудничаю с такими учреждениями, как спортивная клиника Upand Running или BodytreeStudio в Абу-Даби.
О переезде
Я живу в ОАЭ уже пять лет. Моя последняя работа была в Париже, во французском парламенте, в начале 2015 года. Это было напряженное время. Выросшие на средиземноморском солнце, мы с мужем чувствовали себя неловко из-за парижского образа жизни. Поэтому, когда он получил возможность жить и работать на солнце, мы решили переехать.
О первом впечатлении
Было тепло, безопасно и чисто. После жизни в Париже безопасность, солнечный свет и чистота были решающими факторами в переезде.
Дубай — новый город с точки зрения городского дизайна, и он сильно отличается от европейских и средиземноморских городов.
Никогда раньше не жила в такой космополитической общине
О трудностях
Трудностей, с которыми я столкнулась, было много. Найти работу было непросто, поскольку Рамадан начался вскоре после моего приезда. Я привыкла к беспокойному и занятому образу жизни, поэтому в первые дни было одиноко. Я начала брать уроки арабского языка через шесть дней после приземления, чтобы познакомиться с новыми людьми. Раньше я жила в Лондоне и Атланте, но никогда не жила в такой космополитической общине, в том смысле, что язык иногда может стать препятствием для общения.
О сходстве
Сходств так же много, как и различий. Если сравнивать с тем, откуда родом я, главное сходство — уважение к семье и пожилым людям. Такого, например, вы не найдете в Париже.
О людях
Я не осуждаю другой образ жизни или культуру, если живу в среде, которая позволяет мне процветать и расти как личность. Люди здесь образованные, вкладывают время и энергию в семью, сохраняют традиции, но также открыты для остального мира.
Что мне нравится
Возможность начать все заново и быстро добиться успеха. Мне нравится, что здесь все быстро. Это подходит моей личности. Если вы хорошо выполняете свою работу, знайте, что люди в конечном итоге узнают о ваших услугах.
Навине Элдесуки, Дубай, предприниматель, @coffeewithanexpat
Я австралийка и египтянка. Родилась и выросла в Австралии у родителей-египтян.
Я основатель платформы для эмигрантов на местном и глобальном уровне «Кофе с экспатами». Локально я проводила мероприятия для сообщества экспатов, приглашая спикеров для обсуждения тем, важных для нашего образа жизни. Это также сообщество поддержки, где женщины могут общаться и дружить.
Жизнь экспата также дает возможность расширить свои знания и опыт, увидеть мир.
В сентябре 2020 будет 4 года, как я живу в ОАЭ. Мы переехали сюда по работе мужа.
О первом впечатлении
Я приезжала в ОАЭ несколько раз на каникулы до переезда сюда, но мое впечатление о Дубае — грандиозный, шумный, космополитический город.
О трудностях
Было жарко и трудно переезжать из Европы с новорожденным ребенком. Именно по этой причине поиск жилья стал проблемой. Кроме того, было нелегко за рулем, пока вы не привыкнете к тому, как водят другие.
О людях
Местные жители ОАЭ элегантны и спокойны. Они составляют всего около 12% населения страны, так что у вас мало возможностей встретиться и поговорить с арабом. Мне повезло, что меня пригласили в дом местных, это было прекрасно. Жители эмиратов гордятся тем, кто они есть, своей страной и своими лидерами.
Что мне нравится
Мы избалованы в ОАЭ. Качество жизни высокое, и есть изобилие почти всего, от больших торговых центров, бесчисленных кафе и ресторанов, огромного ассортимента развлечений до стиля жизни. Если вы любите заниматься спортом или жить ночной жизнью, или вы семейно-ориентированы — здесь вы с большой вероятностью будете жить так, как вам хочется.
Рехана Дарбар, Дубай, предприниматель, @reykokatay
Я южноафриканка, живущая в Дубае. Я жена, мама четырехлетнего ребенка и эстет. Работаю дома, у меня есть бизнес в социальных сетях, который позволяет мне зарабатывать деньги, улучшая свое здоровье и помогая другим делать то же самое. Я переехала в ОАЭ 11 месяцев назад и сейчас живу в Дубае. Мы с мужем стремились улучшить наш образ жизни и хотели жить где-то с лучшими возможностями и более безопасной средой, чтобы воспитывать сына.
О первом впечатлении
Это было: «Вау!». Я определенно влюбилась в различные аспекты страны.
О трудностях
Сильная жара.
Во-вторых, все находится далеко друг от друга.
В-третьих, я долго привыкала к тому, что у моего мужа выходные только по пятницам, это сложно.
О различиях
Мне понравилось, что в ОАЭ много разных людей из разных стран и культур. 88,5% населения составляют иностранцы. Я никогда не предполагала, что увижу столько людей со всего мира.
Я люблю Дубай, люблю быть эмигрантом
О людях
Многие люди живут в быстром темпе, здесь роскошь — стандарт жизни. Кафе, торговые центры, туристические объекты, залы для кальяна, как правило, заполнены не только туристами, но и местными жителями и экспатами.
Что мне нравится
Безопасность на высоте, так как я из страны с высоким уровнем преступности, где тебя никогда не покидает страх.
Возможности для бизнеса, которые я бы никогда не получила в Южной Африке.
Для меня жизнь изменилась во многих аспектах, таких как финансы, рост, уверенность в себе, здоровье, дружба. Я верю, что все происходит по причине, и каждый шаг, неудача, затруднение и опыт приводят вас именно туда, где вы должны быть.
Я люблю Дубай, люблю быть эмигрантом. Скучаю по Южной Африке и моей семье каждый день, но я знаю, что у меня есть более важная цель. И мое путешествие только началось.