Как иностранцы живут в богатом и современном Сингапуре

Маригона Осман, 30 лет, @marigonak.o





О первом впечатлении

О трудностях

О людях

Об инфраструктуре

Что понравилось

Даниэль Нимец, мануальный терапевт, @drdanielniemiec





О первом впечатлении

О трудностях





О различиях

О сходстве

О людях

Что понравилось

Кортни Хейли, технолог медицинской лаборатории, @courtneyrobinart





О первом впечатлении

О трудностях

О различиях

О сходстве

О людях

Что понравилось

Родилась и выросла недалеко от побережья в Гетеборге в Швеции, а вообще я албанка из Македонии.Основная причина переезда — желание увидеть, попробовать другой образ жизни и показать мир детям. До переезда я работала в финансовой индустрии.Разговор с незнакомцами стал привычкой, будь-то в парке или магазине.Стояла задача узнать, как здесь работает метро, и привыкнуть к левостороннему движению. Но это мой второй переезд в новую страну, поэтому я знала, чего ожидать и как воспринимать различия, с которыми мы столкнемся.Это классная особенность, которую я хотела бы видеть в наших странах.Еще есть куда двигаться в вопросе переработки мусора, но Сингапур движется в правильном направлении, и это хорошо.Это поднимает настроение. Я не понимаю людей, которые жалуются на то, что в Сингапуре часто идут дожди. Носите с собой маленький зонтик, и все.Нам нравится быть в окружении такой красоты и зелени.Живу в Сингапуре два года и два месяца.У меня здесь классный образ жизни, могу легко познакомиться и завести новых друзей.Люблю местный климат. Сингапур — живописная и красивая страна.Здесь работа занимает намного больше времени, чем в Австралии, и всегда нужно быть на связи, даже если вы не на работе.Также по сравнению с Австралией здесь легче и дешевле вызвать такси.Сингапур — также многокультурная страна, здесь живет много иностранцев, особенно в том районе, где я живу. Иногда даже забываю, что живу в Азии.Они занятые и время от времени испытывают сильный стресс, но невероятно общительные. Они постоянно обедают с семьей и друзьями, и им нравится гулять. Сингапурцы ориентированы на семью.Они патриотичны и доверяют правительству. В Сингапуре строгие законы, поэтому люди их соблюдают и уважают.. Все удобно.Меня приглашали на Гран-при Сингапура F1 и на их официальную вечеринку, где я принял участие в гонках Формулы-1.Там я работала технологом медицинской лаборатории и специализировалась на трансфузионной медицине. Мужу предложили работу в Сингапуре, и мы переехали в первом квартале 2018 года. Сначала я сомневалась, так как никогда не была в Азии и любила свою жизнь в Канаде. Но мы решили дать шанс Сингапуру и съездить на разведку, взяв отпуск.В моей родной провинции сухая погода и зимой может быть холодно до -40 ° C. Поэтому смена климата на +40 с высоким индексом влажности стала большим ударом для меня.Мне было трудно перейти от работы на полную ставку к безработице. Я откликнулась на многие вакансии, где требовался медицинский работник, но не получила ответа. Так у меня появилось много времени, чтобы превратить мою страсть к искусству в новое дело.Здесь чисто и безопасно. Несмотря на то, что я родилась в небольшом городе, там я боялась одна ходить по улице, гулять. В Сингапуре я никогда такого не чувствовала. Большая разница между Сингапуром и моим родным городом — плотность населения. Я привыкла, что у человека есть личное пространство, большой дом и двор.Думаю, это потому что в Сингапуре все четко и понятно, все следуют правилам. Еще помогло то, что английский здесь — это основной язык общения.Мне тоже все это нравится, кроме очередей.Я бы хотела, чтобы Канада была строже в отношении преступности. Мне нравятся местные кафе и большой выбор блюд.Например, я волонтер в местном приюте для животных.