Как и зачем учиться за рубежом. Опыт агентства Euroschool

Образование за рубежом — это незаменимый опыт и шанс, который открывает множество дверей для построения успешной международной карьеры. Асия Землеханова рассказала нам о возможностях зарубежного образования и как агентство Euroschool помогает молодежи при поступлении.

Асия Землеханова, директор агентства Euroschool

О Euroschool

Образование – это важно! С этим не поспоришь!

У нас к образованию особый подход. Мы говорим о коммерческом образовании, за которое платят. Иногда, много платят. Поэтому ответственность за выбранное обучение становится высокой.

Наше агентство было открыто в 1994 году. Я работаю здесь с 1996 года.

28 лет – солидный срок, чтобы написать о нашем опыте выбора учебных заведений, стран и специальностей.

Когда в 2019 году праздновали наш 25-летний юбилей, мы посчитали количество наших клиентов — 15 000 человек! А сейчас и того больше.

То есть, мы так или иначе изменили судьбы почти 20 000 казахстанских семей. Потому что даже минимальная трехнедельная поездка на языковые курсы на летних каникулах меняет судьбу.

Так случилось с моим сыном, который в свои 11 лет после летних каникул в старинной похожей на замок из Гарри Поттера школе заявил, что решил учиться в Англии! Теперь ему 27 лет он живет и работает в Канаде, перед этим окончив британскую школу-пансион.

Таких историй тысячи. Время от времени, на нашей странице в Instagram мы рассказываем истории успеха клиентов. В интервью они рассказывают, как сложилась их судьба по окончании обучения за границей, какие профессии они получили, в каких странах обосновались.

О жизни студентов после учебы

По сути, есть два сценария развития событий. Часть студентов учатся за рубежом, получают профессию и возвращаются на Родину.

Другие — учатся за рубежом и остаются поработать в стране обучения. Благо, есть страны, которые относятся к этому лояльно и дают международным студентам право на работу.

Некоторые страны идут еще дальше и предоставляют Вид на жительство, тем выпускникам университетов, которые нашли работу и готовы работать в другой стране.

Это, так называемый, вид «мягкой» эмиграции, через обучение, которым воспользовались многие наши студенты.

Это отличная возможность для молодежи. Тем более домой вернуться вы всегда успеете! А вернетесь с отличным дипломом, с великолепным английским и главное — опытом работы в зарубежных компаниях!

Так какие это страны, с удовольствием делюсь с вами:

— Канада дает своим выпускникам право на работу на три года с дальнейшей возможностью получить ВНЖ

— Великобритания год назад вернула право на работу на два года

— в Германии по окончании университета можно легально находиться в поиске работы 18 месяцев. В Нидерландах — 12 месяцев

— в США на работу могут претендовать выпускники технических специальностей, так называемых STEM ( Science, Technology, Engineering & Mathematics). Студентам гуманитарных специальностей остаться поработать в США, гораздо сложнее, увы.

О зарубежных школах-пансионах

Но главное и любимое направление агентства Euroschool — это зарубежные школы-пансионы для детей. Особенно — британские.

Каждый раз, когда чей-то сын или дочь готовятся к поступлению в британскую школу, я им завидую. Чистой, белой завистью, от того, что у нас не было такого шанса. Каждый раз, когда я посещаю какую-нибудь британскую школу-пансион. Я искренне жалею, что мне не 13 лет! Я бы там так и осталась.

Классическая школа-пансион — это маленькая модель мира, в которой ты встречаешь представителей разных национальностей, рас, вероисповеданий. Ты учишься жить со всеми в мире, уважать чужие границы, следовать «железным» правилам, которые в британской школе действительно «железные» и учиться!

Учиться по-другому, не как в наших школах, так как уже с 14 лет каждый ученик может выбрать предметы по желанию, в зависимости от своих интересов, будущих планов или просто от любопытства.

Только представьте, какие предметы изучают в британских школах: Economics & Business, Media & Photography, Psychology & Sociology, Graphic Design & Drama. Математику, физику, химию и языки, естественно, никто не отменял. Но если вам совсем не дается химия и вы точно знаете, что она вам не пригодится в будущей жизни — вы точно можете ее не брать!

Такой подход вызывает восторг у детей! Родители, обычно, скептически относятся к таким идеям, они уверены, что без математики жить невозможно. Но согласитесь, как часто детям в школе «натягивают» нелюбимый предмет, чтобы не испортить общую картину. А здесь есть шанс всю свою энергию, весь энтузиазм направить на любимый предмет. Представляете, каких высот можно добиться.

Однако есть такой 14-, 15-, а иногда даже 17-летний народ, который вообще не знает кем быть. Для неопределившихся есть профориентационное тестирование, цель которого — выявить сильные стороны личности подростка и выбор сфер деятельности в соответствии с индивидуальными качествами ребенка. Тест опробован на сотне школьников и показал отличный результат. Интересно наблюдать, как в процессе беседы определяется и вырастает мечта. Иногда даже сам школьник не мог себе признаться, что это и есть его мечта.

Нам в Euroschool есть, чем гордиться! Тысячи разных людей прошли через наш офис, тысячи разных историй мы услышали и большинство из них истории успеха!

Мы любим свою работу и с большим удовольствием помогаем каждому, кто пришел к нам со своим вопросом.

Если вы сомневаетесь, стоит ли учиться за рубежом, приходите к нам и мы вас убедим!

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