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Как Huawei объединяет IT-специалистов со всего Казахстана
22
Главный

04.01.2000

Как Huawei объединяет IT-специалистов со всего Казахстана

Спрос на образование в сфере IT растет с каждым днем, а число казахстанцев желающих освоить самые передовые профессии нашего времени также продолжает только расти. Появляются все новые и новые возможности, о которых мы спешим вам рассказать.

О создании сообщества

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Компания Huawei уделяет большое внимание развитию и подготовке молодых талантов в IT-сфере и ICT. В целях повышения уровня практических и теоретических знаний для казахстанских студентов с 2018 года открыты международные образовательные программы. Активное участие в подобных специализированных платформах от Huawei помогает юным специалистам перенимать мировой опыт и экспертизу в области ИКТ, что дает возможности для дальнейшего успеха в карьере. За немалый срок в 5 лет больше 60 000 студентов освоили самые передовые профессии нашего времени. Компания продолжает курировать своих выпускников: для обмена опытом и идеями была создана специальная площадка, о которой мы расскажем поподробнее.

Об образовании

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Сообщество представляет собой место, где выпускники программ могут осуществлять нетворкинг со своими коллегами и посещать выступления приглашенных спикеров. Темы лекций подбираются исходя из интересов самих выпускников, что позволяет им расширить свой кругозор в выбранных ими сферах. Вдохновением для создания подобной площадки стали слова президента Республики Казахстан о том, что к 2025 году образовательные учреждения страны должны подготовить 100 000 IT-специалистов. Компания решила не остаться в стороне, сделав свой вклад в обучение хороших кадров в сфере информационных технологий.

Об отборе

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Так как количество студентов программ Huawei включает в себя десятки тысяч человек, компания провела отбор самых активных выпускников, в чьем портфолио отмечены участие в международных программах и победы в конкурсах. Помимо этого, компания отбирала участников своей площадки, опираясь на результаты собственных соревнований и съездов. Самые настойчивые участники, пробующие свои силы в ежегодных конкурсах от Huawei на регулярной основе, и послужили вдохновителями для создания сообщества. Всего было отобрано 50 студентов, которые помимо нетворкинга и лекций на разные темы получили доступ к телеграмм-каналу сообщества, где регулярно освещаются вакансии в сфере IT.

Новое сообщество от компании Huawei — перспективная отправная точка для начинающих IT-специалистов. Участники площадки получают возможность трудоустройства в том числе от Huawei, обучение от известных лекторов, а также мотивацию и поддержку от единомышленников. Своего рода место силы для IT и ICT-специалистов.

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