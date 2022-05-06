Как Halyk Bank поддерживает экологию и заботится об окружающей среде

5 мая 2022 года в Президентском парке города Нур-Султан в рамках акции «Национальный день посадки леса» состоялась высадка Аллеи Halyk Bank. Организатором выступило МОО Фонд Земли: «Устойчивое развитие», акции которого проходят в Казахстане седьмой год подряд. На мероприятии присутствовали заместитель директора Астанинского регионального филиала Асем Кожахмет, работники банка и эко-волонтеры «Жас Улан».

По итогам акции в Президентском парке была высажена аллея из 77 саженцев морозостойкой сакуры.

Асем Кожахмет, заместитель директора Астанинского регионального филиала Halyk Bank







Halyk Bank не первый год поддерживает общественные инициативы, направленные на улучшение экологии нашей страны. Среди приоритетных направлений социальной деятельности банка — поддержка культуры, здравоохранения, образования и охрана окружающей среды.

Halyk Bank следует принципам устойчивого развития, что отражается в переходе и внедрении его экологических, социальных и управленческих факторов в работу банка.

Забота об окружающей среде — один из ключевых аспектов деятельности банка в области корпоративной социальной ответственности. Подход к управлению экологическими вопросами основан на принципе предосторожности и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду. Мы стремимся содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий, а также снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности как напрямую, так и посредством финансирования экологических проектов наших клиентов.





В 2021 году в ходе реализации социального проекта по развитию устойчивого туризма в Алматы Halyk Bank приобрел 11 спасательных хижин, 18 солнечных батарей и 1 беспилотный летательный аппарат. В отдаленных труднодоступных участках горных маршрутов установлены 15 хижин, где туристы могут укрыться от непогоды, согреться, а также дождаться помощи, если они потерялись или с ними произошел несчастный случай. Автономные солнечные станции позволяют выработать в горах в полтора раза больше «зеленой энергии», поскольку на большой высоте излучение солнечного потока гораздо мощнее.

Также осенью 2020 года по экологической инициативе Halyk Bank открыл новую городскую зеленую зону отдыха для жителей и гостей Алматы — Halyk Alany.





Подобные проекты направлены на то, чтобы привлечь внимание к текущей ситуации и необходимости охраны окружающей среды. При реализации таких проектов банк нацелен, в том числе, на создание ценностей для всего казахстанского общества.





Подготовлено при поддержке Halyk Bank.

