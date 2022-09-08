Как экоактивисты в Центральной Азии сортируют отходы и почему это важно

Как начать сортировать отходы в Центральной Азии и почему это проще, чем кажется — читайте в материале.











Меруерт Салыкова, 33 года, город — Алматы, предприниматель, @salykova_meruert



Как все началось





Тема экологии волнует меня давно. Семь лет назад, когда я планировала выбросить батарейки, четырехлетний сын сказал, что делать этого нельзя. В одном из мультфильмов он узнал о том, что батарейки нужно собирать. Я поддержала его идею, а со временем начала сортировать все отходы. Теперь сыну 10 лет, и он помогает мне в этом.

Как сортировать отходы





Я сразу разделяю бытовые ежедневные отходы на три категории: пластик, бумага и стекло с алюминиевыми банками. Опасные отходы собираю отдельно. На некоторых акциях по приему вторсырья можно сдать даже пенопласт. А однажды я пристроила старый линолеум, обрезки кафеля и ламината из квартиры на повторное использование.



В чем польза





Отходы — это чаще всего вторсырье, на которое уже затрачено много ресурсов планеты и которое может послужить нам еще долгие годы.

Если не сортировать мусор, размеры мусорных полигонов будут продолжать расти быстрыми темпами. Они часто горят, отравляя воздух. Органические отходы там не разлагаются, а вместе с пластиком лежат годами и выделяют опасные газы.

Еще одна важная сторона сортировки — воспитание у детей привычки к бережному отношению к ресурсам планеты.



С чего начать





В Алматы есть два крупных пункта приема: KWR и Еcosen.

Зайдите в 2ГИС, найдите ближайший к вашему дому пункт, узнайте, что они принимают и их график работы.

При покупке любого товара в магазине смотрите не только состав, но и на маркировку упаковки. Откажитесь от упаковок, которые не подлежат переработке.

Сортировка отходов — это только часть экологичной жизни. Важно сокращать потребление, стараться не производить отходы. Любая вещь когда-нибудь становится мусором, даже если вы отдали ее на благотворительность или переработку.







Мутабар Хушвактова, 26 лет, город — Ташкент, экоблогер, @urikguli



Как все началось





Родители с детства учили меня заботливо относиться ко всему живому. Я всегда интересовалась темой экологии, занимаюсь сортировкой отходов.

Как сортировать отходы





Я сортирую отходы по нескольким категориям: бумага, пластик, пакеты и органические продукты. Все сдаю в пункт приема бытовых отходов. В нашей стране во всех пунктах свалки живут и работают люди. Они сортируют мусор и продают его. Благодаря им небольшая часть городского мусора перерабатывается.



В чем польза





Когда все виды отходов смешиваются и закапываются, они вступают в реакцию друг с другом, выделяя токсичные вещества, которые проникают в землю и грунтовые воды. Многие люди даже не задумываются о том, что важно жить экологично, уменьшать свой экологический след.

Еще сортировка мусора — тренд, который помогает кому-то зарабатывать.

С чего начать





В нашей стране мало условий для сортировки отходов. Но каждый человек может начать с себя и со своего дома, сводя личные потребности к минимуму и не покупая ненужные вещи.

Дина Огай, 37 лет, город — Алматы, сооснователь и генеральный директор Helloeco & Helloeco consulting, @dina.ogai







Как все началось



Я сооснователь и генеральный директор Helloeco — первого в Казахстане эко-магазина концепции Zero waste и Helloeco consulting — компании, которая предоставляет услуги по экологизации бизнеса.

Как сортировать отходы





В чем польза





Некоторые фракции отходов, такие как бумага, некоторые виды пластика, стекло, алюминий — это вторичное сырье, которое можно и нужно перерабатывать.Внедрить сортировку на бытовом уровне не сложно. Для этого не нужно брать специальные контейнеры. Достаточно взять пакеты или старые коробки и разделить их на фракции. Мой четырехлетний сын относит бумагу и пластиковую бутылочку от своего йогурта в разные контейнеры.

К началу 2021 года Казахстан накопил 16,3 миллиардов тонн отходов. Наши полигоны переполняются. Но большую часть этих отходов можно переработать.

Стекло, если попадает на полигон или в природу, будет разлагаться до 1000 лет. А переработать его можно бесконечное количество раз. То же самое относится и к алюминию, и к некоторым видам пластика и макулатуры.

Сегодня есть мусоросортировочные комплексы, где люди вручную собирают вторичное сырье и отправляют его на переработку. Но когда сырье смешанно с пищевыми, органическими, порой опасными видами отходов, его бывает уже невозможно спасти. Поэтому так важна сортировка у источника, то есть в наших с вами домах.

В конце прошлого года вышел законопроект — требования к раздельному сбору отходов. Поэтому у нас появилась надежда, что скоро для этого будет внедряться соответствующая инфраструктура.

С чего начать





Рекомендую начинать с опасных видов отходов: лекарственные препараты, батарейки, электронные отходы, лампы. Начинать с одной фракции, например, с бумаги. Когда получится с одним видом вторсырья, добавлять другой: алюминиевые банки, пластик. Это проще, чем кажется.

Самое главное — помнить, что сортировка и переработка отходов — это лишь один шаг в концепции «Ноль отходов». Нужно учиться не создавать отходы, практикуя простые эко-привычки каждый день.

Алия Сальменова, 32 года, город — Алматы, директор Greenup.kz, экоактивист, ментор экопрограмм, @aliyasalmenova



Как все началось





Я сооснователь движения Recycle Birge и экологического Фонда Greenup.kz. К экоактивизму меня привлекла старшая дочь.

Как сортировать мусор







Найдите ближайший пункт приема вторсырья. Узнайте, какие виды отходов они принимают, так как условия везде разные.

Организуйте свое пространство для сбора отходов — как удобно именно вам и вашей семье.



В чем польза





Отходы — это то, чему можно подарить вторую жизнь через переработку или вторичное использование. А мусор — это то, с чем вы уже ничего не можете сделать.

Сортировка отходов помогает вернуть в производственный цикл сырье и материалы. Наши природные ресурсы ограничены, многие не возобновляемы. Поэтому следует относиться к ним с большой бережливостью и заботой.

Также сортировка помогает вывозить меньше отходов на полигоны.

Количество людей, которые заинтересованы в экологичном образе жизни, растет. Люди с пониманием и симпатией относятся к нашей работе.

У переработки одни плюсы:

— меньше площадь полигонов

— меньше запаха и выбросов вредных газов

— меньше загрязнения воздуха, почвы и воды

— меньше затрат на сферу обращения с отходами

— больше рабочих мест в отрасли переработки

— ответственное и осознанное поведение горожан

— рост уровня экологического мышления общества.

Люди с экологичным мышлением эмпатичнее и ответственнее, менее раздражительные и более открытые к общению и новым действиям.



С чего начать





Найдите единомышленников. Это поможет избежать лишней траты времени на поиски проверенных переработчиков и пунктов приема вторсырья, будет вашим источником информации и моральной поддержкой.