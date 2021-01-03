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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как эффективно начать 2021 год — советы от 10 самых богатых людей мира
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Вчера в 13:50

Как эффективно начать 2021 год — советы от 10 самых богатых людей мира

10 мотивирующих и вдохновляющих советов от самых богатых людей мира, которые занимают верхние строчки рейтинга Forbes Real-Time Billionaires.



«Мы всегда хотели поднять стандарт клиентоориентированности до такой степени, чтобы стать эталоном для других организаций, будь то компании, больницы, госучреждения. По-настоящему разбираться в покупателях — это все равно что быть хозяином на вечеринке. Вы устраиваете праздник для своих гостей. Если же вы устраиваете вечеринку только для себя, скорее всего, она не удастся».


Джефф Безос, 56 лет, США, основатель Amazon


Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

«При организации компании главное — это баланс. Не должна перевешивать ни творческая сторона, ни коммерческая».


Бернар Арно, 71 год, Франция, CEO LVMH


Уже не «хаха офигенно»: Илон Маск принял решение удалить свой ...

«Просто вкалывайте, как черти. Если другие работают сорок часов в неделю, а вы пашете сто часов, то, даже делая то же самое, вы сможете достичь результата в два с половиной раза быстрее. То, на что другим потребуется год, вы сумеете сделать за четыре месяца. А если вы ленивый, просто не тратьте времени на то, чтобы запустить свой бизнес».


Илон Маск, 49 лет, США, основатель Tesla, SpaceX


Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом»

«Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем те изменения, которые произойдут в ближайшие 10 лет. Не позволяйте себе бездействовать».


Билл Гейтс, 65 лет, США, основатель Microsoft


История Facebook - Факты о развитии компании (17)

«Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на создании чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хотелось самому пользоваться».


Марк Цукерберг, 36 лет, США, основатель Facebook



«Приходите к собственному мнению. Не довольствуйтесь общепринятым ходом мыслей, манерой одеваться, образом действий».


Ларри Эллисон, 76 лет, США, основатель Oracle


Warren-Buffett

«Шанс выпадает очень редко, но ты должен быть готов к нему всегда. Когда с неба польется золото, у тебя должно быть ведро, а не наперсток».


Уоррен Баффетт, 90 лет, США, предприниматель, инвестор


ларри пейджж.jpg

«Почти каждому, у кого имелась какая-либо революционная идея или, по крайней мере, очень успешная, все сначала говорили, что они сумасшедшие».


Ларри Пейдж, 47 лет, США, сооснователь поисковой системы Google


Мукеш Амбани.jpg

«Всегда инвестируйте в будущее и в настоящий талант».


Мукеш Амбани, 63 года, Индия, владелец Reliance Industries


Стив Балмер.jpg

«Мы можем верить, что знаем, каким должен стать мир. Но если мы не взаимодействуем с нашими потребителями, наша модель мира может разойтись с реальностью».


Стив Балмер, 64 года, США, бывший генеральный директор Microsoft

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#бизнес #деньги #советы #предприниматели #продуктивность
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