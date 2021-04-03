Как Джефф Безос выбрал идеального преемника на пост генерального директора Amazon

Джефф Безос объявил, что на посту гендиректора Amazon его сменит Энди Ясси. То, как основатель крупнейшего онлайн-ретейлера подошел к процессу передачи власти преемнику, может послужить уроком для руководителей других компаний. Inc. опубликовал 5 шагов предпринимателя, которые помогли потенциальным лидерам проявить себя, а Джеффу Безосу — выбрать лучшего.









Урок 1 . Определитесь с качествами, которыми должен обладать ваш преемник





Смена руководителя не должна плохо отразиться на компании. Поэтому первый шаг в выборе преемника — понять, какие качества от него потребуются, чтобы обеспечить рост бизнеса после вашего ухода. Если вы сами основали компанию и сделали ее успешной, новый руководитель должен сохранить ее культуру — иначе сотрудники потеряют мотивацию. В то же время вам не нужен преемник, который будет слепо копировать все ваши решения и действия.

Напротив, вашим идеальным преемником может оказаться тот, кто, подобно компаниям-имитаторам, копирующим чужие прорывные продукты, попытается быстро повторить ваш успех. А именно — увидит возможности для роста, разработает соответствующую стратегию, выберет талантливых сотрудников для ее выполнения и будет спрашивать с них результат.

Именно такого преемника выбрал Сэм Уолтон, когда назначил главой сети Walmart Дэвида Гласса. Новый руководитель в 1987 году начал смещать стратегию ретейлера в сторону продовольственных товаров. К 2019 году компания превратилась в крупнейшего игрока этой отрасли на территории США. Гласс рассматривал продажу продовольственных товаров как возможность сэкономить время покупателей — теперь они могли делать все необходимые покупки в одном месте.

Гласс на своем примере показал, что нужно делать, если ты унаследовал руководство компанией от харизматичного основателя. Он скромно вел за собой команду, не меняя заложенных фаундером принципов. В 2004 году Гласс так объяснил свой подход: «У большинства людей высокое самомнение, из-за чего они хотят выделиться на фоне харизматичного лидера, — и это создает проблемы. У меня никогда не было особого эго — поэтому я о таких вещах не переживаю. Мне больше по душе видеть, что мы движемся в правильном направлении, и быть частью команды победителей».





Урок 2 . Начните готовить себе замену минимум за пять лет до ухода





Ваши сотрудники, клиенты и инвесторы должны принять смену руководства компании как должное. Вот почему своего преемника нужно начать готовить заранее.

Много лет назад Безос назначил двух топ-менеджеров на ответственные должности. Джефф Уилки стал генеральным директором подразделения Worldwide Consumer, а Энди Ясси возглавил Amazon Web Services. Последний работал в компании с 1997 года, создал AWS и вывел этот сервис на лидерские позиции.

Когда в августе прошлого года Уилки объявил о своем скором уходе в отставку, многие были в шоке. Сегодня, оглядываясь назад, становится понятно, что Безос уже тогда готовился оставить свою должность. Уилки просто проиграл борьбу за пост нового гендиректора Amazon.













Урок 3 . Установите четкие критерии для оценки кандидатов





Если вы уже определились с навыками, которые понадобятся будущему гендиректору компании, вам не составит труда установить критерии для выбора лучшего кандидата на эту должность. Неизвестно, чем именно руководствовался Безос при выборе своего преемника. Но можно предположить, что его критерии были следующими:

— наличие в послужном списке выдающихся решений, которые были приняты на основе имеющихся релевантных данных

— работа в соответствии с ценностями, которые делают Amazon успешной компанией

— умение управлять людьми так, чтобы они достигали отличных результатов

— опыт привлечения новых значительных источников дохода и увеличения прибыли

— умение решать сложные юридические и нормативные вопросы.

Вы должны установить критерии и в соответствии с ними оценивать потенциальных преемников.





Урок 4 . Делегируйте больше обязанностей, чтобы облегчить смену руководителя





Последние несколько лет Безос активно делегировал оперативные функции своим топ-менеджерам. По данным Wall Street Journal, он отказался от повседневной работы в Amazon еще до того, как прошлой весной разразилась пандемия.

Правление компании стало энергичнее планировать возможную смену руководителя после того, как в 2003 году Безос пережил крушение вертолета в Техасе. Назначив Уилки и Ясси руководителями подразделений по розничным продажам и операциям с облачными сервисами, глава Amazon посвятил себя новым продуктам — таким как провалившийся Amazon Fire Phone 2014 года и ставшая успешной смарт-колонка Echo.





Урок 5 . Сделайте так, чтобы объявление о преемнике прошло без сбоев





Идеально объявить о смене гендиректора в тот день, когда ваша компания отчитается об очень хороших финансовых результатах. Будет еще лучше, если ее акции в результате скакнут вверх, — тогда инвесторы, узнав о вашем уходе, просто пожмут плечами.

Так и было, когда Безос объявил, что Ясси займет пост гендиректора в конце этого года. Однако сам основатель компании не оставит ее совсем. В качестве исполнительного председателя совета директоров Безос сможет работать над проектами, направленными на ускорение роста Amazon.