Как достигать целей в 2023 году: 8 полезных книг, которые вам помогут

Подобрали 8 книг, которые научат не только правильно ставить цели, но и не откладывать их на потом.







«В этом году я…», М. Дж. Райан









Автор пишет о том, как перестать откладывать дела на потом и научиться исполнять свои желания. Подойдет тем, кто хочет изменить свои привычки и добиться перемен в жизни.





«Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей», Марк Виктор Хансен, Джек Кэнфилд, Лес Хьюитт









Свод рекомендаций и стратегий, которые помогут научиться ставить четкие цели и идти к их достижению. Авторы описывают, почему многие не могут довести дело до конца, какие факторы их отвлекают и мешают реализовать задуманное.





«52 понедельника. Как за год добиться любых целей», Вик Джонсон









Что можно сделать за 365 дней или 52 недели? Автор рассказывает, как неделя за неделей добиваться исполнения целей.





«Пробуй — получится!», Сет Годин









Мы часто забываем, что все компании, идеи и продукты созданы теми, кто экспериментировал. Реализация любого проекта всегда сопряжена с рисками, но не стоит бояться неудач.





«Будет сделано! Как жить, чтобы цели достигались», Никита Маклахов









Автор книги — основатель проекта и подкаста, посвященного личной эффективности. Он рассказывает, как достигать целей и добиваться лучших результатов благодаря работе над собой.





«Привычка достигать», Бернард Рос









Автор учит, как с помощью инструментов дизайн-мышления сформировать привычку к достижениям. Неважно, хотите вы прыгнуть с парашютом, изучить несколько иностранных языков, освоить новую профессию, похудеть или запустить крутой стартап.





«О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на самом деле, и как этого добиться», Барбара Шер









Книга рассказывает о том, как побороть самокритику и негативный настрой, перестать ждать удачу и начать создавать ее.





«12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев», Брайан Моран, Майкл Леннингтон









Авторы книги — практикующие бизнес-тренеры и консультанты, считают, что долгосрочное планирование не работает. Вместо этого они предлагают выполнить все поставленные цели за 12 недель.