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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как достигать целей в 2023 году: 8 полезных книг, которые вам помогут
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Сегодня в 15:45

Как достигать целей в 2023 году: 8 полезных книг, которые вам помогут

Подобрали 8 книг, которые научат не только правильно ставить цели, но и не откладывать их на потом.

«В этом году я…», М. Дж. Райан

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Автор пишет о том, как перестать откладывать дела на потом и научиться исполнять свои желания. Подойдет тем, кто хочет изменить свои привычки и добиться перемен в жизни.


«Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей», Марк Виктор Хансен, Джек Кэнфилд, Лес Хьюитт

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Свод рекомендаций и стратегий, которые помогут научиться ставить четкие цели и идти к их достижению. Авторы описывают, почему многие не могут довести дело до конца, какие факторы их отвлекают и мешают реализовать задуманное.


«52 понедельника. Как за год добиться любых целей», Вик Джонсон

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Что можно сделать за 365 дней или 52 недели? Автор рассказывает, как неделя за неделей добиваться исполнения целей.


«Пробуй — получится!», Сет Годин

попробуй - получится

Мы часто забываем, что все компании, идеи и продукты созданы теми, кто экспериментировал. Реализация любого проекта всегда сопряжена с рисками, но не стоит бояться неудач.


«Будет сделано! Как жить, чтобы цели достигались», Никита Маклахов

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Автор книги — основатель проекта и подкаста, посвященного личной эффективности. Он рассказывает, как достигать целей и добиваться лучших результатов благодаря работе над собой.


«Привычка достигать», Бернард Рос

«Привычка достигать», Бернард Рос

Автор учит, как с помощью инструментов дизайн-мышления сформировать привычку к достижениям. Неважно, хотите вы прыгнуть с парашютом, изучить несколько иностранных языков, освоить новую профессию, похудеть или запустить крутой стартап.


«О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на самом деле, и как этого добиться», Барбара Шер

о чем мечтать

Книга рассказывает о том, как побороть самокритику и негативный настрой, перестать ждать удачу и начать создавать ее.


«12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев», Брайан Моран, Майкл Леннингтон

«12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев», Брайан Моран, Майкл Леннингтон.jpg

Авторы книги — практикующие бизнес-тренеры и консультанты, считают, что долгосрочное планирование не работает. Вместо этого они предлагают выполнить все поставленные цели за 12 недель.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.