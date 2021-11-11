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Как через QR-код приложения Halyk Homebank оформить документы в ЦОН и оплатить госпошлину без посещения кассы
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09.11.2021

Как через QR-код приложения Halyk Homebank оформить документы в ЦОН и оплатить госпошлину без посещения кассы

Теперь при получении или обновлении документов, удостоверяющих личность, оплатить госпошлину за их оформление можно по принципу «одного окна» в Центрах обслуживания населения (ЦОН) — с помощью QR-кода приложения Halyk Homebank.


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Для удобства посетителей процесс максимально упрощен. При оформлении паспорта и удостоверения личности в ЦОН больше нет необходимости идти в кассу, достаточно получить один талон на документирование и тут же, у обслуживающего вас оператора миграционной службы, оплатить госпошлину, используя QR-код приложения Halyk Homebank.

Услуга реализована Halyk Bank совместно с Министерством внутренних дел РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Госкорпорацией «Правительство для граждан».

Необходимость во внедрении такого способа оплаты возникла давно, поскольку услуга по оформлению удостоверяющих документов — одна из самых популярных: только за прошлый год ею воспользовались больше двух миллионов раз. И в каждом случае это подразумевало оплату госпошлины через поход к окошку кассы.

Помимо безусловного удобства есть еще один неоспоримый плюс: при оплате QR-кодом приложения Halyk Homebank комиссия не взимается, в то время как при оплате через кассу есть определенная комиссия. Кроме того, воспользовавшись услугой оплаты с помощью QR в приложении Halyk Homebank клиенты банка получают повышенные бонусы за каждый осуществленный платеж.

Дополнительно при помощи QR-кода приложения Halyk Homebank в ЦОН можно оплатить услуги по изготовлению и выдаче актов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, на объекты кондоминиума и другие оказываемые населению услуги из государственного реестра.

Итак, как оплатить госпошлину с помощью приложения Halyk Homebank:

— необходимо зайти в приложение и активировать значок «QR»

— отсканировать QR с экрана монитора оператора ЦОН и выбрать карту Halyk Bank для оплаты

— произвести оплату.


Услуга доступна для клиентов ЦОН во всех городах Казахстана.

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