Как быстро выучить казахский и английский языки: об онлайн-платформе QLANG

Константин Орлов, 32 года, город — Алматы, основатель и генеральный директор QLANG, facebook





Как все начиналось

После окончания магистратуры в Шотландии я работал в разных компаниях в сфере финансов и продаж. Но мне хотелось открыть собственное дело и работать на себя. Поэтому я искал направление, которое было бы интересно мне, а также решало какую-то проблему рынка. Мне пришла идея открыть хороший языковой центр по обучению казахскому языку. В Казахстане есть много качественных языковых школ по английскому языку, но мало возможностей и методик для изучения казахского.

Я уволился с работы, занялся поиском материалов, методик, преподавателей. Через полгода открыл первый обучающий центр QazaqStudy в Алматы, а еще через полгода мы открыли второй центр уже в столице.

После этого я начал думать, как сделать так, чтобы мы могли обучать по нашей методике людей по всему Казахстану. В 2016 году принял решение создать единую онлайн-платформу, с помощью которой мы могли бы обучать всех желающих.

Для реализации проекта необходимы были средства. Мне помог конкурс «Построй свой бизнес», который ежегодно проходит в Казахстане. Мы получили грант в размере 20 000 $ и направили все средства на создание новой платформы. В 2018 году запустили qlang.kz. Затем привлекли дополнительные инвестиции и ввели обучение английскому языку.

Об особенностях проекта

Сегодня 90% наших клиентов обучается онлайн. Поэтому задача нашей онлайн-школы — дать студентам максимально полезный контент, чтобы они могли получить максимально быстрый результат. Для этого у нас есть сильные преподаватели, технологический функционал, результативная методика.

С точки зрения бизнеса, наша задача — стать международной онлайн-платформой, обучающей английскому языку с помощью IT-решений. В ближайшие месяцы мы планируем выйти на рынок Юго-Восточной Азии.

Наша школа — это единый онлайн-кабинет, где есть все необходимое для обучения





Наша школа — это такой единый онлайн-кабинет, где есть все необходимое для обучения. Не нужно скачивать дополнительные программы, учебники, переводчики. Все интегрировано в платформу.

Каждый студент может самостоятельно познакомиться с профилем преподавателей и выбрать учителя для себя. Также можно самому забронировать удобное время в календаре, для этого не нужно куда-то писать или звонить.





На платформе помимо занятий с преподавателями проходят ежедневные групповые разговорные уроки, где можно попрактиковаться. Мы обучаем студентов комплексно.

У клиентов есть возможность отслеживать свой прогресс и следить за результатами обучения. Мы даем наглядную статистику для каждого студента.

О контенте

Весь наш контент — это авторские программы обучения. Мы работаем над тем, чтобы они были интересны клиентам, отвечали нуждам и требованиям 21 века.

Программу изучения казахского языка мы с преподавателями создавали сами, прописывали все упражнения, тексты, выбирали актуальные темы. Постарались сделать наши курсы современными, интересными, с дополнительными материалами.

Весь наш контент — это авторские программы обучения





Для обучения английскому языку мы используем лучшее, что сегодня есть в интернете. Добавляем и локализуем этот контент под Казахстан. Также создаем собственный контент, актуальные тексты.

Для кого

Казахский язык изучают люди, у которых не было возможности выучить его в детстве. Они учились в русских школах, жили в городской среде, а сейчас ищут возможность быстро и эффективно освоить язык. Также казахский изучают те, кому он нужен для профессионального развития.





В английском языке целевую аудиторию можно разделить на две группы:

— школьники, подростки от 13 до 17 лет, которые изучают английский язык, чтобы закрепить школьную программу, сдать международные экзамены, поступить в зарубежный вуз. Они занимаются в разное время, быстро воспринимают информацию в режиме онлайн

— взрослые люди старше 25 лет, которым нужно быстро поднять уровень языка, чтобы использовать его в своей профессиональной деятельности. Наш формат экономит их время, силы и энергию. Есть специализированные курсы для отдельных профессий.

Студентам нравится наша платформа, им удобно заниматься в таких условиях, поэтому у нас хороший уровень удержания клиентов.

Что дает людям

Платформа дает людям новые возможности в плане образования, карьеры, работы, общения. Мы постоянно развиваемся, улучшаем нашу платформу, добавляем новый функционал. Цель — стать местом, где люди гарантированно смогут выучить язык в короткие сроки и видеть свой прогресс каждый день.