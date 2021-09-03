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Как блог в Instagram помогает развивать личный бренд и увеличивает доходы в 8,5 раз
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Сегодня в 18:50

Как блог в Instagram помогает развивать личный бренд и увеличивает доходы в 8,5 раз

Мы поговорили со специалистами, которые благодаря блогу в Instagram развивают свой бизнес, строят карьеру и находят клиентов.

Куаныш Омаров, город — Санкт-Петербург, видеограф-мобилограф

@omaroff_video

Количество подписчиков: 44 800

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Как начинался блог

Я начинал свой путь с телевидения, потом перешел в киноиндустрию, далее какое-то время жил в Эмиратах и вел YouTube-канал. Когда вернулся в Алматы начал работать в Instagram. Изначально я пользовался Instagram в развлекательных целях, но потом понял, что на нем можно зарабатывать.

Я увидел, что многие нуждаются в хорошем качественном видео и открыл страничку чтобы находить клиентов и продвигать свои услуги. Цели — начинать вести блог не было, я просто выкладывал свои работы.

В самом начале, аудитория набиралась очень медленно. Один раз я поучаствовал в гиве по бартеру — аудитория прибавилась, но была не активной. Я начал работать над блогом, делать увлекательный контент и тем самым оживил эту аудиторию.

Я не особо осознавал, что благодаря блогу строю свой личный бренд. Но я поработал с Алишером Еликбаевым. Мы записывали курс Yelikbayev Online по PR, благодаря которому я многое узнал.

О бизнесе

Мой бизнес — съемки качественных роликов и курсы по мобилографии. Блог мне хорошо помогает с продвижением услуг. Другими платформами я не пользуюсь, все мои клиенты приходят из Instagram. В последнее время я прекратил использовать другие виды рекламы, даже таргетом не пользуюсь. Мой блог — рекламная платформа для моего бизнеса, так как мое дело началось еще до того, как я завел страницу в Instgaram. Но с переходом в Instagram, качество и количество клиентов стало выше и выросла моя ценовая политика.

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О планах

Мы с семьей сейчас переехали в Санкт-Петербург. Я буду развиваться тут. Этот город подошел нам по настроению и темпу жизни. Хочу продолжить вести блог на регулярной основе. Раньше я выкладывал ежедневно интересные посты и сейчас хочу возобновить эту тенденцию.

Советы для начинающих блогеров

— главное — это репутация. Не гонитесь за сиюминутной популярностью. Лучше пусть блог развивается медленно, но качественно

— делайте контент осознанно, не хайпуйте.


Мира Берген, город — Алматы, стилист

@mira_bergen

Количество подписчиков: 89 200

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Как начинался блог

В Instagram я пришла в 45 лет. Изначально это была страничка как у всех. Я просто выкладывала фотографии с отдыха и больше ничего, без подписей и продвижения. У меня, в целом, не было такой задачи и не было экспертности для блога.

Все изменилось, когда я решила строить личный бренд как специалиста по стилю. Тогда я пошла учиться. Сначала изучала тему построения личного бренда, а уже потом начала изучать стиль.

Когда стала стилистом, я методично по технологии выстраивала личный бренд. Я не участвовала в гивах и марафонах, моя аудитория — это мои кровно заработанные, любимые люди.

О бизнесе

Я четко понимала, что хочу построить личный бренд. Он должен был стать моим капиталом и стал. Кто-то строит завод, кто-то дом, а я строила свой личный бренд. Могу сказать, что 100% моих клиентов и клиентов моей команды пришли к нам из Instagram.

Instgaram не то что изменил мои доходы, он их сформировал. Стоимость моей консультации выросла в 8,5 раз, по сравнению с тем, когда у меня было 5000 подписчиков. Мои доходы растут пропорционально росту блога.

Продвижение в Instagram — это сейчас самый эффективный способ продвижения, по крайней мере, в моем направлении, в стилистике. Людям удобно наглядно понимать, нравится ли ему мой стиль, мои работы и, в целом, насколько мы подходим друг другу психологически.

Другие способы продвижения я пока не использовала. Весь мой личный бренд на 90% строился благодаря Instagram, а 10% — это офлайн мероприятия.

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О планах

Планов много, и все они направлены в сторону перехода на другой, более качественный уровень.

Советы для начинающих блогеров

— сначала учиться, потом делать. Однако не нужно уходить в вечную учебу. Учитесь у лучших, у профессионалов! Тогда все будет намного понятнее и дешевле. Я, в продвижение своего бренда не вложила ни копейки. Только свои силы, время и творчество

— ходите на тренинги. Я, к примеру, в Алматы проводила тренинг «Бренд Берген», где рассказывала о своем опыте построения личного бренда.

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