Как бизнесу создать lovemark-бренд и каких ошибок лучше избегать

Об агентстве





Как построить сильный бренд





Ошибки в построении бренда

Pocket Rocket — innovating branding agency. Компания занимается брендингом, ребрендингом и созданием брендов. Мы не просто делаем дизайн и стратегии, мы помогаем бизнесу расти. В первый-второй годы после ребрендинга бизнес клиентов вырастает на 30%.Мы уверены, что бренды, как и люди, должны быть смелыми. Неважно, большие они или маленькие, стартапы или фрилансеры. Важно иметь цель и создавать бренд, который будут любить.У нашего агентства множество наград: Red Dot Design Award, The One Show, New York, которые мы получили наряду с Tripadvisor, Cadbury и Apple Music.Мы работаем как с большими корпорациями: Google, Samsung, так и со стартапами.Важно мыслить на стратегическом уровне. Если у вас небольшой бренд, нужно найти sweet spot — сладкий островочек, в рамках которого вы будете строить свое позиционирование. Самое главное — выбрать правильную стратегию для выбранной аудитории.Нужно общаться с клиентами. Например, у вас цветочный магазин. Встретьтесь с клиентом на час, подарите бесплатный цветок и задайте вопросы: почему клиент выбирает ваш магазин, все ли ему нравится. Вы многое узнаете о своем бренде.При выборе брендингового агентства важно, чтобы случился match, чтобы вы друг другу понравились и совпали в ценностях и целях.Малый бизнес чаще всего воспринимается основателем как детище, что-то личное, куда сложно впустить других людей. В таких случаях нужно научиться доверять людям.Не ведитесь на яркие картинки. Стратегия и смысл — на первом месте.Lovemark — это когда бренд попадает в сердце клиенту. Маленькая забота о покупателе оставляет в нем отклик и приятные чувства. Поэтому нужно знать, чем живут люди, и проявлять к ним интерес. Думать о клиентах и завоевывать их любовь.Главная ошибка, которую допускают компании — делать все in house. Когда ты специалист внутри организации, сложно объективно увидеть полноценную картину снаружи. В 90% случаях со временем такой подход становится не эффективен, и компании привлекают внешних консультантов.Важно не решать все только на уровне дизайна. Просто от сезона к сезону перекрашивать свой бренд, не изучая более глубинные уровни бизнеса и бренд-стратегии.