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Как бизнесу создать lovemark-бренд и каких ошибок лучше избегать
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Сегодня в 13:00

Как бизнесу создать lovemark-бренд и каких ошибок лучше избегать

Представитель Pocket Rocket рассказал, что поможет построить успешный бренд, какие ошибки может допускать малый бизнес и почему важно интересоваться жизнью клиентов.

Денис Трусило, владелец и креативный директор брендингового агенства Pocket Rocket

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Источник фото: ilinterviews.com


Об агентстве


Pocket Rocket — innovating branding agency. Компания занимается брендингом, ребрендингом и созданием брендов. Мы не просто делаем дизайн и стратегии, мы помогаем бизнесу расти. В первый-второй годы после ребрендинга бизнес клиентов вырастает на 30%.

Мы уверены, что бренды, как и люди, должны быть смелыми. Неважно, большие они или маленькие, стартапы или фрилансеры. Важно иметь цель и создавать бренд, который будут любить.

У нашего агентства множество наград: Red Dot Design Award, The One Show, New York, которые мы получили наряду с Tripadvisor, Cadbury и Apple Music.

Мы работаем как с большими корпорациями: Google, Samsung, так и со стартапами.

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Как построить сильный бренд


Важно мыслить на стратегическом уровне. Если у вас небольшой бренд, нужно найти sweet spot — сладкий островочек, в рамках которого вы будете строить свое позиционирование. Самое главное — выбрать правильную стратегию для выбранной аудитории.

Нужно общаться с клиентами. Например, у вас цветочный магазин. Встретьтесь с клиентом на час, подарите бесплатный цветок и задайте вопросы: почему клиент выбирает ваш магазин, все ли ему нравится. Вы многое узнаете о своем бренде.

При выборе брендингового агентства важно, чтобы случился match, чтобы вы друг другу понравились и совпали в ценностях и целях.

Малый бизнес чаще всего воспринимается основателем как детище, что-то личное, куда сложно впустить других людей. В таких случаях нужно научиться доверять людям.

Не ведитесь на яркие картинки. Стратегия и смысл — на первом месте.

Lovemark — это когда бренд попадает в сердце клиенту. Маленькая забота о покупателе оставляет в нем отклик и приятные чувства. Поэтому нужно знать, чем живут люди, и проявлять к ним интерес. Думать о клиентах и завоевывать их любовь.


Ошибки в построении бренда


Главная ошибка, которую допускают компании — делать все in house. Когда ты специалист внутри организации, сложно объективно увидеть полноценную картину снаружи. В 90% случаях со временем такой подход становится не эффективен, и компании привлекают внешних консультантов.

Важно не решать все только на уровне дизайна. Просто от сезона к сезону перекрашивать свой бренд, не изучая более глубинные уровни бизнеса и бренд-стратегии.

Узнайте первыми:

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#бизнес #маркетинг #предпринимательство #бренд
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