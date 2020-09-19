Как анимационная студия из Кыргызстана создает свой мультик и делает контент для крупных международных компаний

Александр Шабловский, 42 года, родной город — Бишкек, дизайнер





Как все начиналось

Три года назад я начал заниматься мультипликацией, тогда было очень популярно создавать мультики для YouTube. Когда я окунулся в эту деятельность, обнаружил, что у нас в Бишкеке много успешных мультипликационных команд.

Мне нравится эта деятельность, я люблю детей, и так мы начали делать мультики. Мы придумали проект «Город летающих машинок» и основали компанию Impuls Animation. Помимо создания мультика, если у нас появляются заказы, мы вместе с командой из Санкт-Петербурга делаем хороший видеопродукт. Одними из первых наших работ были ролики, которые мы создали для компании Wargaming. В прошлом году мы заключили с ними договор и сделали уже три ролика, сейчас в работе еще два. Получается интересно и увлекательно, об этом говорят люди, которые оставляют отзывы на официальном YouTube-канале Wargaming.





Как сейчас





В нашей команде работает пять человек, у нас есть режиссер, художник, раскадровщик, 3D-аниматоры. Основная цель — сделать красиво, качественно и не как у всех.

Месяц назад мы приступили к разработке полнометражного мультика «Город летающих машин» — про жизнь героев в этом городе, про их приключения. За это время мы сделали небольшой ребрендинг и сменили целевую аудиторию — раньше это были дети от трех до четырех лет, потому что герои мультика не разговаривали, только «бибикали». Сейчас наши герои заговорили полноценным голосом, они шутят, подкалывают друг друга. Главного героя зовут Макс, у него есть желтый мопед Тоби по кличке «Желтой».





Все наши мультики на русском языке, планируем перевести их на кыргызский.

Когда мы начинали свой путь, планировали размещаться на YouTube и зарабатывать там. Но в начале прошлого года YouTube ввел сильные ограничения на детский контент, а это привело к снижению монетизации с этих видеороликов. Поэтому многие продакшн-компании из совсем детского контента переходят в юношеский, где разрешена реклама. И нам тоже пришлось пойти по другому пути. Мы стараемся работать с телеканалами, например, в Кыргызстане наши мультики показывают на государственном детском телеканале «Баластан». Еще мы заключили договор с российской компанией Okko, договорились о показах в Китае и ведем переговоры с онлайн-кинотеатром start.ru.





О планах





До конца года хотим выпустить свой полнометражный мультик, который будет состоять из 15 серий по 5-6 минут.

Планируем выпустить сувениры, мягкие игрушки, издать книгу о приключениях наших героев. Главная цель — чтобы как можно больше детей увидели наш мультик и порадовались.