Как активные жители Астаны, Бишкека и Ташкента объединяются в сообщества, чтобы вместе бегать и находить единомышленников

Познакомились с руководителями беговых сообществ столиц стран Центральной Азии и узнали, как они объединяют активных горожан и вместе занимаются спортом.





@sagitov.mirkhan Мирхан Сагитов, 35 лет, город — Ташкент, основатель @tashkentrunners









Как все началось





Я бегаю с 2012 года. Некоторое время жил за рубежом. А когда вернулся, понял, что бегать одному скучно. На странице в Facebook написал пост и позвал всех желающих присоединиться ко мне на вечерней пробежке. Это было осенью 2017 года. Сначала никто не пришел, но во второй раз присоединились несколько ребят. Раз за разом наша беговая компания росла.

Мы с соратником Маликом Каримовым придумали название Tashkent Runners. Начали с проведения открытых тренировок, организовывали локальные забеги и таким образом формировали беговую культуру в городе.

О сообществе Tashkent Runners





Tashkent Runners — крупнейшее беговое сообщество в Узбекистане. В этом году мы празднуем пятилетие. Трудимся над тем, чтобы объединить и вовлечь в бег как можно больше людей.





Источник фотографий: Умид Акбаров

Самые активные участники и лидеры сообщества — Иззатхон Шамсиев, Дмитрий Белобородов и Анна Рыжова. Они берут на себя проведение пробежек, тренировок, растяжки.

Наши тренировки бесплатны. Присоединиться может любой желающий, даже если человек никогда не бегал.

Тренировки проводим круглый год. И в дождь, и в солнце. Бегаем в комфортном темпе: от четырех до восьми километров. После пробежек участники ходят на совместный завтрак или ужин.

Об участниках сообщества





Tashkent Runners — это про людей, которые получают удовольствие от бега.

Занятия могут повлиять на человека неожиданным образом. Открыть его самого с новой стороны, подарить единомышленников и друзей. На совместных тренировках царит особая атмосфера. Каждый участник — самодостаточная личность, которая привносит что-то уникальное в нашу компанию.

Tashkent Runners состоит не только из ташкентских бегунов, но и спортсменов из других городов Узбекистана и даже людей, которые здесь проездом. Они видят нашу страницу в Instagram и приходят, чтобы пообщаться и побегать вместе. Участники говорят на английском и французском языках, поэтому с нами бегают и иностранцы.





Мы позиционируем себя как дружеское беговое сообщество. Среди нас есть как марафонцы, так и начинающие бегуны. Мы объединяем сотни любителей бега и всегда рады новичкам.

У нас есть чат, где более 1300 участников обмениваются опытом, результатами, победами, делятся рекомендациями, обсуждают новости из мира бега, готовятся к новым поездкам на забеги.

Как сообщество влияет на город





Бег — самый простой и доступный способ поддерживать хорошую физическую форму и позитивный настрой.

Кроме открытых тренировок, мы проводим любительские забеги. В 2018 году организовали забег для влюбленных Love Run, «Женский забег», атмосферный «Забег обещаний». У нас есть прекрасные бегуны с инвалидностью по зрению. Поэтому мы инициировали уникальное мероприятие «Марафон в темноте». Несколько лет подряд проводили Wings for Life World Run.

С 2019 года мы каждый год проводим в Ташкенте онлайн-забег «Новогодний Алматинский полумарафон» от команды «Экстремальная атлетика» из Казахстана. 1 января ребята в Ташкенте одновременно со спортсменами в Алматы бегут 7, 21 и даже 42 километра.





Мы организуем совместные выезды на старты по Узбекистану, в Казахстан, Кыргызстан, Россию. Некоторые бегуны с семьями летают еще дальше. Это мотивирует остальных. Участие в стартах всегда трансформирует человека.

Мы верим, что бегуны меняют городскую среду, делая ее дружелюбнее. Бег в Ташкенте из легкоатлетической дисциплины стал модным и полезным увлечением. Жители становятся активнее и здоровее.

Большие беговые события отлично стимулируют экономику города. Ведь на международные забеги приезжает много бегунов-туристов.

Спорт в любом его проявлении должен быть доступным и служить интересам широких слоев населения. С каждым годом становится все больше спортивных мероприятий в Узбекистане. И мы рады, что вносим вклад в общее дело.

@paveltentserblog Павел Тенцер, город — Астана, лидер и основатель бегового клуба @tengri_runners









Как все началось





Tengri Runners изначально был просто чатом в What’s App для тех, кто играл в Squad Runner. Суть игры в том, чтобы собрать команду, вместе бегать, получать баллы и расти в рейтинге команд.

Все это длилось примерно полгода, пока наша команда не вошла в топ-30 лучших в мире. После этого мы поняли, что устали бегать в приложении. Поэтому 6 июня 2019 года приняли решение стать беговым клубом.

О сообществе Tengri Runners





Наша миссия — пропаганда здорового образа жизни, развитие беговой культуры. Мы хотим показать, что бегать может любой человек в любом возрасте и с любым уровнем физической подготовки.

Tengri Runners — небольшой закрытый клуб, куда не просто попасть. Мы организуем несколько беговых проектов: ежедневных, еженедельных, ежемесячных. Бывают внутриклубные соревнования. Также каждое воскресенье мы проводим Die Hardrunning Astana — это забег на высокой скорости на длинную дистанцию.





Два раза в неделю мы проводим проект «Ночной автобус». Люди бегут по маршруту, скидывают свой GPS в большой чат. Другие отслеживают единомышленников и тоже бегут по указанному маршруту. Это проходит легко, весело, уютно. В конце устраиваются посиделки в кофейне. У нас много партнеров, например, Zebra Coffee, которые не только выступают спонсорами на мероприятиях, но и всегда рады нас встретить и сделать скидку.

Об участниках сообщества

К нам приходят люди, которые хотят заниматься спортом и ищут классное веселое комьюнити. Они заводят новые знакомства, находят друзей, с которыми можно поговорить о беге, обсудить кроссовки, узнать об особенностях питания, тренировок, получить консультацию или советы от опытных участников.

У нас нет никаких границ: ни возрастных, ни по полу, ни по профессии или социальному статусу. Бег стирает все границы.

Как сообщество влияет на город





Мы активно сотрудничаем с Центром урбанистики, в частности с Елнаром Базыкеном. Он прислушивается к нашему мнению, и мы можем влиять на улучшение городской инфраструктуры.





Еще мы создаем точки притяжения для бегунов. Например, магазин «Транзитка». Это точка притяжения всех представителей циклических видов спорта.

Мы дружим с другими беговыми клубами и экологическими сообществами. Несколько раз в год выезжаем в разные места и занимаемся плогингом — бегаем, собирая мусор.

Мы горим своим делом. Развиваем здоровое общество в Астане.









Как все началось





Раньше в Бишкеке существовал только один беговой клуб — «Алмаз». Но в 2016 году появилась первая коммерческая школа бега I Love Running. Далее школа New Life. Начались коммерческие старты, и любителей бега в городе стало намного больше. Появилось движение «Азия Бег», участники которого собирались на совместные пробежки по воскресеньям. Тогда же открылась наша школа I RUN KG.

О сообществе Tengri Runners





Цель нашего объединения — развитие здорового образа жизни. Люди, которые присоединяются к нам, становятся дисциплинированнее и здоровее как физически, так и морально.





Наше сообщество молодое. Вместе с «Азия Бег» мы бегаем по воскресеньям. Еще ходим в горы, выезжаем на спортивные мероприятия, проходящие за рубежом. Показываем людям новые возможности, даем возможность расширить кругозор. Участники стремятся к развитию, к более высокому уровню и качеству жизни.

Об участниках сообщества





В основном к нам приходят люди от 30 лет и старше. Те, кто понимают, как важно заботиться о своем здоровье, заниматься спортом. Спустя пару месяцев регулярных тренировок замечают, что настроение становится лучше, нормализуется давление.

Спорт в Бишкеке становится все популярнее. А бег — это один из самых доступных видов спорта. Есть возможность заниматься на природе, что тоже создает определенную атмосферу.





Многие бегают целыми семьями. Еще к нам часто присоединяются иностранцы, которые приезжают в Бишкек.

Как сообщество влияет на город





В Бишкеке не так много мест, предназначенных для бега. Но на забегах и стартах всегда собирается много людей. После прохождения небольшой дистанции появляется мотивация и желание достичь большего. Поэтому с каждым разом сообщество растет.

Мэрия города задумывается о создании спортивных площадок и о том, чтобы продвигать спорт. Недавно у нас появился новый парк с беговой дорожкой. Это второе приспособленное для бега место в Бишкеке. Чем больше спортсменов, тем более развитой становится инфраструктура.