Кафе, парки, театры — инфлюенсеры Алматы и Нур-Султана о любимых местах в городе





Даниэля Кыдырбаева, город — Алматы, life style блогер, @danielya_kdrbv





Я не коренная алматинка до седьмого колена, но это все равно не мешает мне назвать себя «Центровской Алматинкой». Потому что с рождения я жила в самом сердце Алматы.



Gfree café





Недавно я открыла свою кофейню, поэтому большую часть дня нахожусь там. У нас есть вкусный рамен и корейские десерты «Моти». Каждое утро пью здесь любимую чашку фундучного кофе.

Тулебайка

Мои родители тоже живут в золотом квадрате, поэтому вечерами я хожу к ним в гости на Тулебайку.

Cafeteria

Я не часто ем тортики, но, когда нужна доза сладкого, иду в Cafeteria. Раз в две недели беру там сырники, они самые вкусные. А еще миндальный круассан.

Satori, Korean house и корейские забегаловки





Я фанат корейской и острой кухни, поэтому обожаю Satori, Korean house и маленькие корейские забегаловки, в которых чаще всего самые вкусные блюда.

Agora wine & deli





Прекрасное место для pre-party, если вы любите вино, французский сыр и уют. Очень хорошее обслуживание и приятная обстановка.

Ресторан «СВЕТ»





Здесь я часто беру нежный паштет из кролика и свой любимый коктейль Bellini.

Ресторан «Афиша»





В этом заведении самый сочный поке с лососем и самый густой Bellini.

Grand Zina





Здесь сочная пицца и смертельно вкусные баклажаны по-ливански.

Заправка G-Drive





Наверное, это самый непопулярный ответ, но мой любимый союз — это ягодный пончик и куриный хот-дог на заправке G-Drive. Всем советую попробовать это комбо, не пожалеете.

Ильяс Досанов , город — Нур-Султан, кондитер и блогер , @ilyas_dosan









Asdecor Astana





Как кондитер я постоянно закупаю ингредиенты и инвентарь. Самый лучший по ассортименту магазин — Asdecor Astana. Там можно найти все для кондитеров, это «Рай для тортоделов».

Парк Первого Президента





Самый красивый парк для меня — Парк Первого Президента. Отличное место для контента, можно поснимать TikTok, например. На улице весна, значит все будет цвести.

Кондитерские

Я не буду кондитером, если не буду постоянно пробовать самые последние новинки в городе и самые лучшие десерты. В Canele вкусные тартарлетки и канэлле. Paris-brest — вкуснейшие круассаны и хлеб. Nurbas — самые лучшие круассаны в городе. Их знают даже мои друзья за границей.

Astana Musicial





С семьей часто ходим в театры. Любим Astana Musical. Билеты доступные по цене, а ребята талантливые.

Кинотеатры

Так же любим кино. Для меня самые топовые кинотеатры с 2016 года это Kinopark в ТЦ «Сарыарка» и «Керуен». Кресла удобные, большой зал и звук отличный.

Марина Шарипова, город — Алматы, ведущая подкаста «Морское время», соавтор подкастов «Книгометр» и «Ответили в директ», @maricherie









В Алматы я живу с 2002 года. В детстве папа брал меня с собой в командировки, и пока он был на встречах, я гуляла по городу и представляла, что тут живу. Позже поступила в университет и переехала в Алматы. Здесь окончила учебу, начала работать, вышла замуж и родила детей.

Парк Первого Президента





Я занимаюсь бегом с тренером. Чаще всего самостоятельные кроссы бегаю именно в этом парке. Здесь затяжной подъем в полтора километра, который я не люблю, но зато тут чистый воздух и большой круг. В зной, дождь и снег я бегу и слушаю подкасты.

Кофейни города





Люблю завтракать вне дома. Выпить горячий кофе на встрече уже ритуал. Люблю Paul, Anytime Cafe, Whoopie Cake.

Качели на Фурмановке





Мой любимый маршрут в горах. Советую выходить рано, чтобы сфотографироваться на качелях без очереди. Самое главное — не забывайте забирать мусор с собой!

Книжные магазины





Когда попадаю в книжный магазин, время останавливается. И несмотря на список непрочитанных книг, покупаю еще. Предпочитаю «Меломан», «Книжный город».

Ботанический сад





Люблю бегать и гулять в Ботаническом саду. После реконструкции тут стало красиво. Свежий воздух, вид на горы, много цветов, а еще самые красивые закаты.

Эллина Тян , город — Нур-Султан, фуд-блогер корейской кухни , @korean_home_food





Я люблю наш город со всеми его закоулкам. Я живу в Астане с 2001 года и с первых дней полюбила его.



Кафе «Целинников»





Кафе «Целинников» — любимое место, чтобы окунуться во времена детства. Плюс любимая грузинская кухня всегда поднимает настроение!

Корейский сад в парке «Жетысу»





Здесь можно организовать красивую фотосессию на фоне необычных сооружений. Также заказать корейскую еду и устроить пикник.

Набережная реки Есиль

Городская набережная навевает ностальгическое настроение о студенческих годах. Просто бродить вдоль реки Есиль летними вечерами — отдельное удовольствие.

Сквер музея первого Президента Республики Казахстан





Сквер расположенный на Абая — маленький, но богатый зеленью. Он стал родным, когда родились дети. Как будто он находится под куполом и воздух в нем наполнен лесным ароматом.