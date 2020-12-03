Jony, Andro и другие артисты лейбла RAАVA music, и какие хиты выпустили





Музыкальный лейбл RAАVA music появился в 2018 году и стремительно начал развиваться. В состав группы входят артисты: El’man — он же продюсер лейбла, также Andro, Jony и Гафур Исаханов. Все артисты начинали с того, что просто выкладывали свои песни в социальные сети, так они нашли друг друга. Ребята выпустили огромное количество песен, выступили на многих концертах и на данный момент развивают свое творчество, выпуская новые альбомы.

Артисты лейбла @raavamusic:

El’man, @el_man_official

El’man — российский артист и музыкант азербайджанского происхождения, продюсер лейбла RAAVA Music. До этого у него был контракт с Виктором Дробышем. В 2017 году он участвовал в Новой Фабрике звезд, где занял четвертое место.

Релизы:

— «Муза»

— «Морозы», feat. GAFUR

— «Мечта»

— «Секрет», feat. Elbrus

— Loki





Самый известный артист лейбла, Jony — российский певец и автор песен азербайджанского происхождения. Он выпустил два альбома, записал множество песен с другими известными артистами: HammAli & Navai, Bahh Tee. По мнению слушателей, последний альбом «Небесные розы» — это самый удачный альбом в карьере артиста, а одноименная песня попала в топ-чарты iTunes.

Релизы:

— «Ты пари»

— «Пустота»

— «Ты беспощадна»

— «Мир сошел с ума»

— «Комета»









Самый молодой артист группы, Andro, которому всего 19 лет, начал свою карьеру еще в 13, когда спел пару строчек в песне Quest Pistols Show «Санта Лючия». Известность к Andro пришла благодаря треку «Инопланетянин», выложенному в интернет в 2016 году.

Релизы:

— «Гипноз», feat. Qontrast, HIRO

— «Любит пироги»

— «Забываю обещания»

— «Мадам», feat. Jony





Gafur — талантливый певец узбекского происхождения с мелодичным голосом. В детстве активно снимался в рекламных роликах. В 12 лет ему предложили главную роль в узбекском фильме «Песня горной реки».

Он записывал каверы и выкладывал их в интернет. Gafur переехал в Москву и присоединился к лейблу недавно, благодаря Andro.

Релизы:

—«Морозы», feat. Elman

— Ok

— Lollipop, feat. Jony

— «Луна».