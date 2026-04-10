Jolbors Festival открыл прием работ на премию лучших креативных кейсов
Международный фестиваль креатива Jolbors Festival открыл прием работ на премию лучших креативных решений. С прошлого года фестиваль включает два направления: международное, открытое для агентств, компаний и студий со всего мира, и центральноазиатское, в котором могут участвовать только представители региона.

До 24 мая действует early bird период на подачу работ с самой выгодной стоимостью. К участию принимаются работы, созданные и запущенные в эфир в период с января 2025 года по настоящее время, при условии, что они ранее не подавались на Jolbors Festival. С категориями и номинациями Jolbors Awards International можно ознакомиться здесь, а Jolbors Awards Central Asia тут.

В 2026 году Jolbors Festival входит в Рейтинг креативности и мастерства AdAsia: Jolbors Awards International с весом в 6 баллов, а Jolbors Awards Central Asia с весом в 4 балла.

В жюри фестиваля — признанные международные эксперты, обладатели мировых наград таких как Cannes Lions, Clio, D&AD, One Show, AdFest, Spikes и других. Победители будут объявлены на церемонии награждения Jolbors Festival, который в этом году состоится 26-27 сентября в Ташкенте. Ознакомиться с лучшими кейсами по итогу фестиваля 2025 года можно на сайте.


Jolbors Festival — международный фестиваль креатива, родом из Кыргызстана. Это главное и самое ожидаемое событие региона для креаторов, рекламистов, маркетологов, брендинговых и продакшн-студий. В 2026 году состоится юбилейный - 15 Jolbors Festival.

С 2025 года Jolbors стал международным фестивалем и открыл прием работ для агентств, студий, компаний, специалистов из любой страны. Jolbors Festival — один из самых сильных фестивалей на территории СНГ. В 2025 году лишь 15% работ вошли в шорт-лист, а награды получили всего 13% заявок — это подтверждает высокий уровень фестиваля и делает каждую победу особенно ценной.

