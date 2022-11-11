Joji, Rihanna и Jah Khalib — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить

Рассказываем о премьерах клипов и коллаборациях артистов из Центральной Азии и не только.







Joji — SMITHEREENS







Это третий студийный альбом певца, выпущенный спустя два года после Nectar. SMITHEREENS состоит из девяти композиций.





Drake, 21 Savage — Her Loss







Рэперы Drake и 21 Savage выпустили совместный альбом Her Loss. Помимо них в LPучаствовал Travis Scott. Всего пластинка содержит 16 треков





Rihanna — Lift Me Up







Рианна возвращается! Певица выпустила первую за шесть лет композицию. Это саундтрек к фильму «Черная Пантера. Ваканда навсегда».





Taylor Swift — Midnights







Тейлор Свифт выпустила альбом Midnights. Это ее первая полноценная студийная работа за почти два года — в 2021 она выпускала расширенные перезаписи старых пластинок. Вместе с релизом певица представила клип на песню Anti-Hero.





Megan Trainor — Takin' It Back

Релиз нового альбома Меган Трейнор Takin' It Back состоялся 21 октября 2022 года. В пластинку вошли 16 треков, в том числе дуэты с Teddy Swims, американским певцом Скотом Хоингом и другими.

В день релиза также состоялась премьера клипа на песню Made You Look, созданного в коллаборации с компьютерной игрой Candy Crush Saga.





Madison Beer — Showed Me







Это молодая и популярная поп-певица захватила сердца многих новым синглом Showed Me.





Nessa Barret — young forever







Американская исполнительница и TikTok-автор Несса Барретт представила свой первый дебютный альбом. В одном из треков tired of california она говорит о том, как утомилась от Калифорнии.





Moldanazar — Jalgyz otem







Новый EP-альбом, состоящий из трех композиции.





CAPTOWN — «Сети»







27 октября CAPTOWN выпустили трек «Сети», который рассказывает о жизни в мегаполисе.





Moldanazar — Kogersin







Песня, которая точно не оставит вас без эмоции. Над клипом работал режиссер Малик Зенгер. Команде удалось раскрыть глобальные проблемы и дать возможность почувствовать хрупкость человеческой жизни.





Janiya — «Не просто так»







Janiya — артист лейбла SHOTAL. В начале ноября девушка представила сингл «Не просто так», который особенно полюбился ее слушателям.





MAKVIN — «Чисто вдвоем»







В песне «Чисто вдвоем» парень поет об искренней и настоящей любви. Трек был выпущен в конце октября.





Jah Khalib — «Осеняя»







В конце октября Jah Khalib выпустил новую композицию, получившую название «Осенняя». В новой песне Бахтияр Мамедов переживает разлуку с любимой.





Ayau — Sybyrlaiyn <3







Ayau — артист лейбла «Закрытый Клуб». Релиз трека sybyrlaiyn <3 состоялся еще 22 сентября, но благодаря социальным сетям композиция нашла еще больше слушателей. Сингл даже возглавил чарт топ-100 Kazakhstan Apple Music.





Zoloto & Тося Чайкина — «Ближе»







Zoloto с уверенностью можно назвать одним из самых талантливых современных исполнителей из Казахстана. Совместная коллаборация с артисткой Тосей Чайкиной получилась нежной и умиротворенной.





Jaloliddin Ahmadaliyev — Bilmaysan yor







Новая песня узбекистанского певца вышла 6 ноября и уже набрала больше миллиона просмотров на YouTube.





Ulukmanapo — «Волчий вой»







Артист из Кыргызстана — Ulukmanapo — тоже порадовал поклонников новой песней.





Мирбек Атабеков — «Сени менен»







Народный любимец Кыргызстана Мирбек Атабеков в конце октября представил новую песню о любви.





Shoxrux & Sevara Nazarkhan — Asta Sekin







Дуэт двух легенд Узбекистана. Слушатели по достоинству оценили песню — 250 000 просмотров за шесть дней с начала релиза.





Нурлан Насип — «Керексиң»







Лирическую песню о теплых чувствах и любви Нурлан выпустил совсем недавно, однако количество просмотров на видео уже перевалило за полтора миллиона.