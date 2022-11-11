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Joji, Rihanna и Jah Khalib — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить
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Сегодня в 13:45

Joji, Rihanna и Jah Khalib — новые альбомы, треки и клипы, которые вы могли пропустить

Рассказываем о премьерах клипов и коллаборациях артистов из Центральной Азии и не только.

Joji — SMITHEREENS


Это третий студийный альбом певца, выпущенный спустя два года после Nectar. SMITHEREENS состоит из девяти композиций.


Drake, 21 Savage — Her Loss



Рэперы Drake и 21 Savage выпустили совместный альбом Her Loss. Помимо них в LPучаствовал Travis Scott. Всего пластинка содержит 16 треков


Rihanna — Lift Me Up



Рианна возвращается! Певица выпустила первую за шесть лет композицию. Это саундтрек к фильму «Черная Пантера. Ваканда навсегда».


Taylor Swift — Midnights



Тейлор Свифт выпустила альбом Midnights. Это ее первая полноценная студийная работа за почти два года — в 2021 она выпускала расширенные перезаписи старых пластинок. Вместе с релизом певица представила клип на песню Anti-Hero.


Megan Trainor — Takin' It Back

Релиз нового альбома Меган Трейнор Takin' It Back состоялся 21 октября 2022 года. В пластинку вошли 16 треков, в том числе дуэты с Teddy Swims, американским певцом Скотом Хоингом и другими.

В день релиза также состоялась премьера клипа на песню Made You Look, созданного в коллаборации с компьютерной игрой Candy Crush Saga.


Madison Beer — Showed Me



Это молодая и популярная поп-певица захватила сердца многих новым синглом Showed Me.


Nessa Barret — young forever



Американская исполнительница и TikTok-автор Несса Барретт представила свой первый дебютный альбом. В одном из треков tired of california она говорит о том, как утомилась от Калифорнии.


Moldanazar — Jalgyz otem



Новый EP-альбом, состоящий из трех композиции.


CAPTOWN — «Сети»



27 октября CAPTOWN выпустили трек «Сети», который рассказывает о жизни в мегаполисе.


Moldanazar — Kogersin



Песня, которая точно не оставит вас без эмоции. Над клипом работал режиссер Малик Зенгер. Команде удалось раскрыть глобальные проблемы и дать возможность почувствовать хрупкость человеческой жизни.


Janiya — «Не просто так»



Janiya — артист лейбла SHOTAL. В начале ноября девушка представила сингл «Не просто так», который особенно полюбился ее слушателям.


MAKVIN — «Чисто вдвоем»



В песне «Чисто вдвоем» парень поет об искренней и настоящей любви. Трек был выпущен в конце октября.


Jah Khalib — «Осеняя»



В конце октября Jah Khalib выпустил новую композицию, получившую название «Осенняя». В новой песне Бахтияр Мамедов переживает разлуку с любимой.


Ayau — Sybyrlaiyn <3



Ayau — артист лейбла «Закрытый Клуб». Релиз трека sybyrlaiyn <3 состоялся еще 22 сентября, но благодаря социальным сетям композиция нашла еще больше слушателей. Сингл даже возглавил чарт топ-100 Kazakhstan Apple Music.


Zoloto & Тося Чайкина — «Ближе»



Zoloto с уверенностью можно назвать одним из самых талантливых современных исполнителей из Казахстана. Совместная коллаборация с артисткой Тосей Чайкиной получилась нежной и умиротворенной.


Jaloliddin Ahmadaliyev — Bilmaysan yor



Новая песня узбекистанского певца вышла 6 ноября и уже набрала больше миллиона просмотров на YouTube.


Ulukmanapo — «Волчий вой»



Артист из Кыргызстана — Ulukmanapo — тоже порадовал поклонников новой песней.


Мирбек Атабеков — «Сени менен»



Народный любимец Кыргызстана Мирбек Атабеков в конце октября представил новую песню о любви.


Shoxrux & Sevara Nazarkhan — Asta Sekin



Дуэт двух легенд Узбекистана. Слушатели по достоинству оценили песню — 250 000 просмотров за шесть дней с начала релиза.


Нурлан Насип — «Керексиң»



Лирическую песню о теплых чувствах и любви Нурлан выпустил совсем недавно, однако количество просмотров на видео уже перевалило за полтора миллиона.

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#казахстан #новинки #музыка #музыканты #центральнаяазия
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