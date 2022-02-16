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Joby Aviation запустит воздушное такси в Японии в партнерстве с Toyota и местной авиакомпанией
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Сегодня в 09:23

Joby Aviation запустит воздушное такси в Японии в партнерстве с Toyota и местной авиакомпанией

Калифорнийская аэрокосмическая компания Joby Aviation в партнерстве с японской авиакомпанией ANA запустит воздушное такси в Японии. Автопроизводитель Toyota Motor Corporation будет сотрудничать с двумя брендами, чтобы изучить способы подключения аэротакси к наземному транспорту.

Joby, ANA и Toyota находятся на этапе планирования: они обсуждают такие шаги как развитие инфраструктуры, обучение пилотов, полетные операции, нормативные требования, общественное признание и подключение воздушного транспорта к более крупной транзитной экосистеме.

Toyota будет не только партнером сервиса воздушного такси, но и одним из стратегических инвесторов Joby. Автогигант возглавил раунд компании серии C стоимостью $590 млн в 2020 году и поделился со стартапом опытом в области электрификации, а также контроля производства, качества и затрат.

Электросамолет Joby имеет максимальную дальность полета 240 км и максимальную скорость 320 км/час.

Источник: incrussia.ru

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