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Jay-Z укрепил статус самого богатого рэпера в мире, его состояние оценивается в 2,5 млрд долларов
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Главный

Сегодня в 11:17

Jay-Z укрепил статус самого богатого рэпера в мире, его состояние оценивается в 2,5 млрд долларов

Один из величайших рэп-исполнителей всех времен, как и остальные рэперы из списка Forbes, заработал большую часть своего состояния не рэпом. По последним данным, состояние Ховы составляет 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, он стал 1203 в списке самых богатых людей в мире.

За последний год Хова прибавил порядка 1,4 млрд долларов. Издание пока не уточняет причину такого огромного роста, но, скорее всего, это произошло благодаря недавней выгодной продаже контрольного пакета акций коньячного бренда D'USSÉ.

Ранее самым богатым рэпером был Канье Уэст, который из-за скандалов буквально за день лишился 2 млрд долларов.

Источник: NR.Music

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