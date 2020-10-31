Jasyl Coffee. Где в Нур-Султане попробовать настоящую матчу прямиком из Японии

Азамат Касенов, 29 лет, родной город Павлодар, предприниматель, @jasylcoffee

Азиза Сембаева, 29 лет, родной город Павлодар, маркетолог





Как все начиналось





Азиза. В 2017 году у нас появился магазин по продаже чая матча, который мы заказываем из Японии. А через два года мы открыли нашу кофейню Jasyl Coffee. Это наше семейное дело, еще с нами работает младший брат Азамата Азат. Они вдвоем занимаются изготовлением напитков и сбором сэндвичей. А я занимаюсь продвижением кофейни, продажей чая матча и нахожусь на связи с покупателями.





Сначала продажи шли медленно, мало кто не то что заказывал матчу, но и знал об этом напитке. В основном это были люди, которые его уже пробовали и пили за рубежом. Позже у нас стали заказывать другие кофейни для своих гостей. Я занялась нашей страницей в Instagram, и у нас появились постоянные покупатели. Когда мы вышли на большой оборот по продаже матчи, решили реализовать свою мечту и открыть свое заведение.

Нашу кофейню любят за то, что мы предлагаем уникальный продукт — фирменные напитки матча-латте с клубничным и манговым пюре, десерты с добавлением матчи и азиатские ванпаку-сэндвичи

Азамат. Мы находимся в центре левого берега и делим одно помещение с цветочным салоном. У нас классная творческая атмосфера, собираются интересные люди, а для меня было важно, чтобы были большие окна и поступало много света.









Азиза. Нашу кофейню любят за то, что мы предлагаем уникальный продукт — фирменные напитки матча-латте с клубничным и манговым пюре, десерты с добавлением матчи и азиатские ванпаку-сэндвичи.





О матче









Азиза. Первый раз мы попробовали матчу в Китае, когда учились в Шанхае. Многим, кто пробует этот напиток первый раз, он сначала не нравится, но потом он открывается и влюбляет в себя.

Главное, за что любят матчу — высокое содержание антиоксидантов и L-теанин, который сглаживает эффект кофеина на организм и является безвредным



Матча — это перетертые листья сенчи, которые сложно и трудоемко вырастить. Поэтому он так недешево стоит. А чем выше сорт, тем ярче и насыщеннее цвет матчи.





Также у матчи много полезных свойств, если пить церемониальный сорт на воде один-два раза в день хотя бы в течение месяца. Например, его советуют пить людям, которые хотят улучшить качество кожи и волос, у кого пониженное давление, проблемы с кишечником. Этот напиток помогает разогнать метаболизм. Поэтому среди наших клиентов много мамочек, кто на грудном вскармливании, и людей, которые хотят похудеть.

Азамат. Главное, за что любят матчу — высокое содержание антиоксидантов и L-теанин, который сглаживает эффект кофеина на организм и является безвредным.





О планах





Азамат. Скоро мы запускаем новое меню, где будут голубая матча из цветка тайской орхидеи, куркума латте, какао фундук и матча белый шоколад.

Азиза. На Новый год мы планируем продавать подарочные боксы с чаем, матчей и экотоварами, которые можно будет купить у нас.