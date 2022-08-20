Из Узбекистана запустили рейсы в Токио и Милан

Uzbekistan Airways теперь выполняет рейсы по маршруту Ташкент — Токио — Ташкент. Первый рейс вылетел 18 августа. Воздушное судно Boeing 767 приземлилось в международном аэропорту Нарита.

Авиарейсы по маршруту Ташкент — Токио — Ташкент будут выполняться один раз в неделю — по четвергам.

Также 19 августа 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила первый рейс по направлению Ургенч — Милан — Ташкент. Воздушное судно Boeing 767 доставило 227 пассажиров в аэропорт Милан — Мальпенса.

Источник: tengritravel.kz