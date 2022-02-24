Из стюардессы и финансиста в разработчики — как люди решаются на смену профессии

Разработчики рассказали, как пришли в новую профессию и какие преимущества открыли для себя.







Нуржан Аймуканов, 27 лет, город — Нур-Султан, разработчик, @nurzhan_aimukanov

О себе





Я работаю веб-разработчиком как индивидуальный предприниматель. По образованию финансист, окончил бакалавриат КазГЮУ в 2016 году.

На последнем курсе проходил стажировку в крупной компании по своей специальности и работал экономистом.

Студентом я понимал, что пройденный материал не совпадает с тем, что необходимо делать на работе. Стажировка это подтвердила. Пришлось учиться заново. Но на тот момент я уже понял, что работа по специальности не приносит удовольствия. Рутинная работа с утра до позднего вечера по финансовым показателям и амбициям не принесет желанных результатов в ближайшие годы. Я хотел работать на себя.

О смене профессии





IT-сферой я интересовался еще в университете. После стажировки устроился в проект мобильного приложения. Его вскоре закрыли, а я остался с хорошим опытом и знаниями о том, как многое устроено в IT-мире и на чем построено. Так начал собственный путь в «огромном мире кода».

Об обучении





Сперва записался на курсы Full-разработчика, где обучали всему по программе. Это заинтересовало. Спустя время понял, что мои знания так и остались на нуле. В IT нельзя браться и изучать все. После этого я учился постепенно и узконаправленно. Начал с разработки веб-сайтов и прошел месяц базового курса. В остальном учился самостоятельно, путем проб и ошибок на реальных заказах в оговоренные сроки.

Позже занялся изучением языков программирования, параллельно выполняя работу. Я полностью контролировал свой доход, время и развитие. В этом плане смена профессии сильно повлияла на мою жизнь.

Смена профессии сильно повлияла на мою жизнь





Я лучше воспринимаю информацию через видео, поэтому в изучении IT, я предпочел их книгам. Так ты можешь видеть, что человек делает и повторять за ним. Это важно в разработке. Плюс в интернете легко подобрать курсы и программы. Лучшими учителями для меня были реальные заказы.

О преимуществах и сложностях





Преимущество в востребованности, развитии и возможности выбора — как и в каком направлении развиваться. Вы можете разрабатывать сайты, боты, приложения, программы, игры и создавать собственные проекты.

Плюс перехода в том, что на новой работе можно добиться тех же показателей в быстрые сроки. А из минусов, возможно, время на обучение и адаптацию.

О результатах





Достиг задуманных результатов, но впереди есть намеченные цели. В этой сфере можно многое автоматизировать и развиваться в новых направлениях.

Ансаган Габбасова, 27 лет, город — Алматы, разработчик, @ansagan_gb





О себе





Я окончила Актюбинский региональный государственный университет по специальности «Регионоведение». Замужем, работаю IT-разработчиком в РБК Банке. Люблю петь, читать, помогать людям и путешествовать.

О смене профессии





Раньше я работала бортпроводником в компании «Air Astana».

Когда началась пандемия, большая часть бортпроводников сидела без работы. Я поняла, что надо менять сферу деятельности, чтобы не быть уязвимой в случае непредвиденных обстоятельств. Летать всю жизнь не собиралась.

В работе бортпроводником много времени уходило на дорогу и подготовку к рейсу. Заработная плата не оправдывала физическую нагрузку, отсутствие времени на семью, нарушение режима сна и ухудшение здоровья, в целом.

Мой муж — back-end-программист. Он предложил попробовать себя в сфере IT. Я изучала разные направления и остановилась на front-end-разработке. Мне понравилось, что можно наглядно видеть результат.

Об обучении





Я не покупала дорогие курсы, обещающие профессию после их окончания. Обучалась разработке в интернете, в основном бесплатно.

Изучала язык программирования Javascript по детской книге «Javascript для детей», затем на сайте learn.javascript.ru, курс «ReactJS — Путь Самурая» на YouTube. Там достаточно много хороших обучающих каналов. Единственный мой расход в обучении — около 17 тысяч тенге на годовую подписку на сайте htmlacademy.ru.

О преимуществах и сложностях





Преимуществ в новой сфере деятельности много. На уровне начинающего разработчика моя заработная плата выше, чем была на прошлой работе. У меня нормированный график, я провожу много времени с семьей и могу работать удаленно.

Сменить профессию сложно, но оно того стоит, если знать, чего ты хочешь



Сменить профессию сложно, но оно того стоит, если знать, чего ты хочешь.

Из плюсов могу отметить возможность изменить то, что не нравится, и получать удовольствие от работы. Минус — риск ошибиться с новой сферой деятельности.

О результатах





В процессе обучения много раз хотелось все бросить. Иногда код не работал, и я не продвигалась дальше. На такие баги могло уйти несколько дней. Это тормозило процесс и уменьшало мотивацию. Во время обучения многое непонятно и только на практике можно разобраться во всем.

Работая программистом, я получаю удовольствие от процесса. Для меня это большое достижение, когда просыпаешься утром, а мысль о работе поднимает настроение.

О дальнейшей смене работы не думаю. Мне многому предстоит научиться, но я чувствую, что нахожусь на своем месте.