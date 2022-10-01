Из Казахстана планируют запустить прямые авиарейсы на Сейшелы

Авиационные власти Казахстана и Республики Сейшельские Острова подписали меморандум, согласно которому сторонам разрешено совершать регулярные рейсы.

Перевозчики обеих стран получили право выполнять по семь регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны.

Авиакомпания Air Seychelles планирует открытие прямого рейса между странами по маршруту Виктория — Алматы в январе следующего года.

Сейшелы — это архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов.

Источник: tengritravel.kz