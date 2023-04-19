Из Бишкека запустили новые рейсы в Сеул и в Анкару

Южнокорейский лоукостер T'way запускает прямые рейсы в Сеул из Бишкека. Перелеты будут осуществляться с 11 июня. Из Бишкека по понедельникам, из Сеула по воскресеньям.

AnadoluJet со 2 июня запускает рейсы из Бишкека в Анкару.