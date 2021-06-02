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Итоги национального первенства по триатлону в Усть-Каменогорске
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Сегодня в 10:55

Итоги национального первенства по триатлону в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске прошел национальный Чемпионат РК по триатлону среди профессиональных атлетов. Всего в соревнованиях приняли участие 101 атлет из следующих городов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Первыми покорять суперспринтерскую дистанцию Этнопарка вышли атлеты категории Elite, у которых был групповой старт. Среди женщин, первой гонку завершила столичная спортсменка Екатерина Шабалина. Ее время 28 мин. 15 секунд. Второе место заняла Юлия Озерова (Алматы) с результатом 28 мин. 37 секунд. Тройку замкнула еще одна алматинская спортсменка Дарья Бычкова (28 мин. 49 сек.).

В мужской категории, чемпионом стал Дарын Конысбаев (Нур-Султан), продемонстрировавший результат 25 мин. 38 секунд. Серебряную медаль первенства забрал алматинец Ануар Турубаев, показав результат 25 мин. 44 секунды. На третьей строчке разместился Иван Тутукин (Нур-Султан) со временем 25 мин. 48 секунд.

Следующая гонка для профессионалов состоится уже 12 июня в Алматы.

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