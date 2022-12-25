Итоги года. Самые яркие спортивные события и достижения в Центральной Азии в 2022 году

Вспоминаем, что интересного произошло в сфере спорта в Центральной Азии в 2022 году.







Год начался с международного турнира ITF25 Navi Mumbai. Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стала победителем в парном разряде и принесла стране первый титул в 2022 году.

В январе другая казахстанская теннисистка Анна Данилина совершила сенсацию. Она впервые в истории Казахстана завоевала титул чемпионки турнира WTA 500. В паре с Беатрис Хаддад Майя они выиграли престижный турнир Sydney Tennis Classic.

Следующее достижение также принадлежит теннисистам. В январе 2022 года Елена Рыбакина @lenarybakina поднялась на 12 место в рейтинге спортсменок Женской теннисной ассоциации WTA. Это исторический рекорд для казахстанского тенниса, ранее спортсменки не занимали таких высоких позиций. Сегодня Елена занимает 14 место.

Багдат Жубаныш @bagdatzhubanysh — боец MMA из Казахстана — также установил историческое достижение. Он стал первым трехкратным чемпионом мира после победы на чемпионате мира по ММА в ОАЭ.

Казахстанка Жанна Мамажанова @zhanmamazhan заняла третье место на Роттердамском марафоне. Девушка преодолела дистанцию за два часа, 26 минут и 54 секунды. Таким образом, она обновила 34-летний рекорд страны, который ранее принадлежал Зое Ивановой.

Победа, которая запомнилась всем — это финал Уимблдона, где Елена Рыбакина обыграла второй номер мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса.

В 2022 году в Казахстане впервые прошел Oceanman. На мероприятии собрались спортсмены из всех регионов Казахстана и из других стран. Oceanman Kazakhstan стал самым массовым стартом серии за последние три года.

Еще одно достижение, которое все обсуждали — седьмое место легкоатлетки Каролин Чепкоеч Кипкируи на чемпионате мира. Девушка выступает за Казахстан. И на соревновании по легкой атлетике, в финальном забеге на 10 000 метров среди женщин она установила новый рекорд Казахстана. Теперь он равен 30:17.64.

В этом году сборная Кыргызстана принимала участие в чемпионате мира по хорсболу во Франции. Horseball — это вид спорта, комбинация поло, регби, нетбола и баскетбола. В него играют верхом на лошадях.

Одним из главных спортивных событий Центарльной Азии в 2022 году стало соревнование по триатлону серии Ironman. В этом году на старт вышли не только участники BI Group Ironman 70.3 Astana, но и гонки на полной дистанции BI Group Ironman Kazakhstan. Всего в Астане собрали участники из 75 стран мира.

Рамина Цой из Кыргызстана вошла в судейскую бригаду и была арбитром на молодежном чемпионате мира по женскому футболу в Коста-Рике.

Одно из самых ожидаемых спортивных событий 2022 года — бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина. Это третий поединок спортсменов, прошел в Лас-Вегасе. Победу одержал Сауль Альварес.

Также в этом году Казахстан впервые принял престижный международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty. Он проходил с 13 по 18 сентября в алматинском Центре настольного тенниса ADD.

В октябре в Астане прошел другой престижный турнир. Столица Казахстана впервые принимала турнир ATP 500. Это третий по значимости турнир мужского тенниса после турниров Большого шлема и ATP Masters 1000, где собираются лучшие теннисисты мира.

А в Кыргызстане впервые состоялся чемпионат мира по самбо. Он проходил с 11 по 13 ноября в столице страны — городе Бишкек.