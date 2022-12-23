Итоги года. Как развивался киберспорт и IT-сфера в Центральной Азии в 2022 году

Рассказываем о том, какие киберспортивные и технологические события запомнились нам больше всего в уходящем году.





Казахстан





Победы на киберспортивных турнирах





Казахстанец Абай Хасенов @hobbitzce выиграл турнир IEM Dallas в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive в составе Cloud9.

Алексей Qikert Голубев @qikert выиграл в составе Outsiders на главном турнире по шутеру CS:GO — IEM Rio Major.

Сборная Казахстана по кибердисциплине PUBG MOBILE Titan Gaming, @titangamingpm первенствовала на 14-м чемпионате мира, который проводился Международной федерацией киберспорта. Кроме того, команда пробилась на Global Championship 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile.





IT HR Community, @ihc_astanahub

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и EPAM Kazakhstan запустили IT HR Community — это совместный проект по созданию открытой площадки для офлайн и онлайн встреч экспертов и специалистов в области управления персоналом.









Венчурный фонд MOST Ventures, клуб бизнес-ангелов UMAY и ряд казахстанских инвесторов вложили $500 000 в кыргызстанский стартап Dolon. Это единственная в мире система управления геологическими данными, которая полностью базируется на облачных технологиях.





TikTok StartUp Академия

Astana Hub совместно с TikTok запустили в Казахстане первую образовательную программу для казахстанских стартапов TikTok StartUp Академия. В рамках Академии представители 218 стартапов узнали, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту.





TypiPay

Казахстанский финтех-стартап TypiPay привлек миллион долларов инвестиций. Инвестором выступил бизнес-ангел Ерлан Исекешев. TypiPay запустили в десяти городах Казахстана сервис оплаты в общественном транспорте.





Loca





Основатели стартап-проекта Loca анонсировали о запуске казахстанской социальной сети. Приложение делает акцент на местах, локациях и заведениях, которые пользователи выбирают для посещения.





Digital Bridge-2022, @digital_bridge_2022

Международный форум о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge 2022 прошел в столице 28-29 сентября стал главным IT-событием года.

Форум объединил на своей площадке почти 25 000 участников, 300 IT-компаний, 150 венчурных инвесторов и бизнес-ангелов, свыше 300 спикеров и 100 стартапов из 15 стран мира.





Сотрудничество с Microsoft





Казахстан и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве. Казахстанские школы смогут использовать цифровую платформу Office 365 Education. Также Microsoft проведет мастер-классы для учителей школ по применению STEM в учебном процессе и внесет предложения по обновлению школьных программ по информатике.

Кыргызстан





Бакыт Эмилжанов, @w_zayac

Киберспортсмен Бакыт Эмилжанов из Кыргызстана, известный как W_Zayac, в составе команды Team Secret занял второе место чемпионата мира по дисциплине Dota 2 — The International 2022.





«Женщины-новаторы»

Региональная акселерационная программа ПРООН социальных инноваций BOOST провела инициативу «Женщины-новаторы» из стран Европы и Центральной Азии.

Среди победителей — два стартапа из Кыргызстана: «Кыргызская космическая программа» и WeinCrypto.

Узбекистан





Киберспорт признан отдельным видом спорта





С 2023 года по традиционным видам киберспорта ежегодно будут проводиться три крупных турнира. Кроме того в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, будет открыто направление образования бакалавриата «Спортивная деятельность: киберспорт».





Startup Growth, @uzvc_sgp

Программа от венчурного фонда UzVC направлена на развитие узбекистанских стартапов и предоставление им опыта мирового уровня. Фонд отобрал десять стартапов для участия в программе. Командам помогали в развитии проекта, привлечении инвестиций, в том числе за рубежом.

Как результат, сервис онлайн-аренды самокатов YOTO привлек инвестиции в размере $50 тыс. от венчурного фонда Aloqa Ventures. Инициатива станет ежегодной.





GAP





В Ташкенте открылся новый IT-клуб для женщин GAP. Проект направлен на привлечение женщин в сферу информационных технологий. Главные задачи клуба: повысить уровень IT-грамотности у женщин, предоставить им возможность обучения и трудоустройства в сфере.





IT Park, @itpark_uz

В 2022 году технопарк Узбекистана открыл филиал в Германии. Он сможет представлять интересы резидентов в Евросоюзе и продвигать их услуги.

Вместе с компанией Huawei IT Park начал открытие BPO-центров в двух городах Узбекистана на базе интеллектуальных и зеленых решений.

BPO — одна из разновидностей аутсорсинга, при которой организация передает на обслуживание другой компании непрофильные бизнес-процессы.





Skills4Girls, @skills_for_girls

Проект реализуется при участии UNICEF. В его рамках девушки от 12 до 18 лет из Каракалпакстана, Кашкадарьи, Сурхандарьи и Ташкента прошли курсы базовой цифровой грамотности и графического дизайна.

По итогам курса, участниц ждали краткие текстовые задания. Обладательниц высших баллов наградили сертификатами на обучение в IT-Центрах при IT Park по месту проживания.





Coozin, @coozin_uz

Узбекистанский стартап Cozin занял второе место среди 18 участников в финале конкурса, проходившем 28 ноября в Рабате, Марокко. Проект выиграл $7000.