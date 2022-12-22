Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/76a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/76a96f7cba70c7a7710539718591d1e7.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
itogi-goda-kak-razvivalsya-biznes-v-central-noy-azii-i-chego-dostigli-predprinimateli-v-2022
Итоги года. Как развивался бизнес в Центральной Азии и чего достигли предприниматели в 2022
89
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 11:45

Итоги года. Как развивался бизнес в Центральной Азии и чего достигли предприниматели в 2022

Продолжаем подводить итоги года! На этот раз рассказываем о самых интересных достижениях и событиях, которые произошли в этом году в Центрально-азиатском регионе.


Zan.Bar, @zan__bar

IMG_8609.JPG

Zan.Bar — проект предпринимателя и юриста Чингисхана Калдыбаева. Это сервис, который помогает людям получить качественную и быструю помощь в разрешении юридических вопросов.

В 2022 году Zan.Bar начал интеграцию с банками и финансовыми учреждениями Великобритании и США.


SunRent, sun.rent

В этом году в Кыргызстане начал работу первый сервис шеринга электросамокатов в стране. С помощью мобильного приложения любой желающий может воспользоваться новым видом транспорта и доехать до любого нужного места.


1Fit, @1fit.app

1FIT

Казахстанский стартап 1FIT дает возможность приобрести единый абонемент на все виды спорта. В этом году он запустился в Узбекистане и Кыргызстане. А еще основатель — Мурат Алиханов, рассказал, что планирует выход в США.


Freedom Finance, @ffin.kz

Freedom Finance получила статус квалифицированного инвестора в Китае. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР признала Freedom Finance Global квалифицированным иностранным инвестором.

Свидетельство дает компании право инвестировать в китайские ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Компания из холдинга Тимура Турлова первой в Центральной Азии получила такое свидетельство.


red_mad_robot central asia, @redmadrobot.asia

2022-12-02 12.33.32.jpg

Международная группа компаний red_mad_robot открыла офис в Казахстане для работы в Центральной Азии. СЕО новой компании стала Агиис Конкабаева.


Parqour, @parqour_com

photo_2021-06-28 18.24.21.jpeg

В 2022 году проект автоматизированной системы парковки Амирхана Омарова Parqour начал работу сразу в двух странах: Таджикистане и США.


Pinemelon, @pinemelon_market

IMG_8042.jpg

Соучредитель онлайн-супермаркета Arbuz.kz Алексей Ли весной 2021 года объявил о выходе на международный рынок. А в апреле 2022 года сервис начал доставки в Денвере под брендом Pinemelon.


WeLoveFlutterFlow, weloveflutterflow.com

Стартап разрабатывает цифровые продукты, которые помогают клиентам достичь их цели. СЕО — Дамир Уали. Участвовали в программе Techpreneurs от Astana Hub, во время которой удалось выйти на рынки США, ОАЭ, Португалии и России, а также увеличить продажи в 13 раз.


CITIX, @citix_me

Компания Яны Шойбековой, которая работает в сферах Smart City и AdTech над созданием инноваций для наружной рекламы. В этом году CITIX подписала два больших контракта. Первый — с мэрией Стамбула на установку сети смартбордов, а второй — с партнером The Gulf Business Foundation на реализацию комплексного решения Smart City & AdTech в ОАЭ.


Bugin Holding, @bugin.holding

Холдинг Айбека Куатбаева стал одним из самых быстрорастущих технологических холдингов в Казахстане в постпандемийный период, благодаря полученным инвестициям в размере $2,4 миллиона. В планах Bugin Holding — достичь дохода в 2,8 миллиардов тенге.


Axenix, axenix.pro

Крупная международная IT-организация Accenture начала работу в Казахстане под новым брендом Axenix. В этом году компания активно ведет найм новых сотрудников и планирует работать на экспорт технологических услуг.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматели #итогигода #центральнаяазия #достижения
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
3 мамы о том, как создать первую академию раннего плавания премиум-класса в Астане
9466
Сиддик Хан, член YPO Kazakhstan, о книгах, которые помогут в начале карьеры или на ст...
2200
Что дальше. На что нужно откладывать деньги, чтобы выжить в кризис
5261
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.