Итоги года. Как развивался бизнес в Центральной Азии и чего достигли предприниматели в 2022

Продолжаем подводить итоги года! На этот раз рассказываем о самых интересных достижениях и событиях, которые произошли в этом году в Центрально-азиатском регионе.





Zan.Bar, @zan__bar





Zan.Bar — проект предпринимателя и юриста Чингисхана Калдыбаева. Это сервис, который помогает людям получить качественную и быструю помощь в разрешении юридических вопросов.

В 2022 году Zan.Bar начал интеграцию с банками и финансовыми учреждениями Великобритании и США.





SunRent, sun.rent

В этом году в Кыргызстане начал работу первый сервис шеринга электросамокатов в стране. С помощью мобильного приложения любой желающий может воспользоваться новым видом транспорта и доехать до любого нужного места.





1Fit, @1fit.app





Казахстанский стартап 1FIT дает возможность приобрести единый абонемент на все виды спорта. В этом году он запустился в Узбекистане и Кыргызстане. А еще основатель — Мурат Алиханов, рассказал, что планирует выход в США.





Freedom Finance, @ffin.kz

Freedom Finance получила статус квалифицированного инвестора в Китае. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР признала Freedom Finance Global квалифицированным иностранным инвестором.

Свидетельство дает компании право инвестировать в китайские ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Компания из холдинга Тимура Турлова первой в Центральной Азии получила такое свидетельство.





red_mad_robot central asia, @redmadrobot.asia





Международная группа компаний red_mad_robot открыла офис в Казахстане для работы в Центральной Азии. СЕО новой компании стала Агиис Конкабаева.





Parqour, @parqour_com





В 2022 году проект автоматизированной системы парковки Амирхана Омарова Parqour начал работу сразу в двух странах: Таджикистане и США.





Pinemelon, @pinemelon_market





Соучредитель онлайн-супермаркета Arbuz.kz Алексей Ли весной 2021 года объявил о выходе на международный рынок. А в апреле 2022 года сервис начал доставки в Денвере под брендом Pinemelon.





WeLoveFlutterFlow, weloveflutterflow.com

Стартап разрабатывает цифровые продукты, которые помогают клиентам достичь их цели. СЕО — Дамир Уали. Участвовали в программе Techpreneurs от Astana Hub, во время которой удалось выйти на рынки США, ОАЭ, Португалии и России, а также увеличить продажи в 13 раз.





CITIX, @citix_me

Компания Яны Шойбековой, которая работает в сферах Smart City и AdTech над созданием инноваций для наружной рекламы. В этом году CITIX подписала два больших контракта. Первый — с мэрией Стамбула на установку сети смартбордов, а второй — с партнером The Gulf Business Foundation на реализацию комплексного решения Smart City & AdTech в ОАЭ.





Bugin Holding, @bugin.holding

Холдинг Айбека Куатбаева стал одним из самых быстрорастущих технологических холдингов в Казахстане в постпандемийный период, благодаря полученным инвестициям в размере $2,4 миллиона. В планах Bugin Holding — достичь дохода в 2,8 миллиардов тенге.





Axenix, axenix.pro

Крупная международная IT-организация Accenture начала работу в Казахстане под новым брендом Axenix. В этом году компания активно ведет найм новых сотрудников и планирует работать на экспорт технологических услуг.