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Итоги года. Достижения музыкантов из Центральной Азии, которыми мы гордились в 2022 году
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Вчера в 11:45

Итоги года. Достижения музыкантов из Центральной Азии, которыми мы гордились в 2022 году

Приближается конец 2022 года. Подводим итоги и рассказываем о классных достижениях соотечественников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которыми мы вдохновлялись в этом году.


Иманбек Зейкенов, @imanbekmusic


Иманбек — первый музыкант из Казахстана, который стал обладателем музыкальной премии «Грэмми». В этом году диджей получил награду от Spotify за трек Roses — Imanbek Remix, который в октябре прошлого года набрал миллиард прослушиваний по всему миру.


Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash

В этом году Димаш выпустил клип, на создание которого потратил больше семи миллионов долларов и три года жизни. Сценарий для видео на песню «История одного неба» он написал сам.

Артист исполнил гимн Казахстана перед боем Геннадия Головкина против мексиканца Сауля Канело Альвареса и поразил зрителей по всему миру.

Одна из новых композиций певца Okay попала в топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.
Димаш также получил награду на церемонии вручения премии EMI GALA Fashion Awards 2022 в Дубае.


Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат, @temirlan_yernat_official
Темирлан и Наурыз — дуэт домбристов из Казахстана. Музыканты покорили Голливуд и завоевали Гран-при в номинации «Инструментальная музыка» на конкурсе Hollywood International Сontest в США. Дуэт представил композицию «Каприс 24» в авторской аранжировке и исполнил на домбре песню Майкла Джексона They Don’t Care About Us.


Арыстан Абильдин, @coloritmusic


colorit
Арыстан — казахстанский cover-музыкант известный как Colorit. Его версия хита «Быстро» Slava Marlow & Morgenshtern получила двойной платиновый диск. Трек исполнителя набрал 45 миллионов прослушиваний.


«Ирина Кайратовна», @irinakairatovna


В марте этого года группа представила совместный с рэпером Shiza трек Kõk tu, который уже набрал 11 миллионов просмотров.


Группа «Ирина Кайратовна» также отправилась в тур по США и дала концерты в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Майями.


Лейла Коджахметова, @lili_liili


lili
Трек казахстанской исполнительницы Liili Hot собрал в Spotify больше 4 000 000 скачиваний и стал платиновым синглом.

Видео с песней в социальных сетях выкладывали всемирно известные модели, например, Рози Хантингтон-Уайтли. А недавно под Hot видео выложила Ким Кардашьян.


Мирас Жугунусов, @zhugunussov.mj
Видеоклип на песню казахстанского исполнителя «Зымыран» набрал больше 31 000 000 просмотров на YouTube. Певец провел несколько сольных концертов в Алматы, Астане и других городах Казахстана. Его песни стабильно находятся в музыкальных чартах Казахстана.


Абубакр Абдыкапаров, @bakr.xs

Абубакр — рэп-исполнитель из Кыргызстана, более известный как Bakr. Совместный с Ulukmanapo трек «Расстояние» набрал в Spotify более 3 500 000 скачиваний. Bakr также автор песен «Вредина», «Эталон красоты», «Статус души», «Сирень», видео с которыми были популярны в этом году в социальных сетях.


Улукман Осмоналиев, @ulukmanapo


ulukmanapo

Улукман — кыргызстанский хип-хоп исполнитель. Молодого артиста слушает более 400 000 пользователей в Spotify. Среди работ исполнителя многим знакомы треки «Летали», «42», «Азиатская эстетика», которые набрали широкую популярность в Сети.


Амирхан Батабаев, @amirchiiik_


amirkan

Амирхан — молодой певец из Бишкека, трек которого попал в мировой чарт хитов Shazam-200. Песня «Эта любовь» заняла лидирующие позиции во всех чартах Азии всего за несколько дней после релиза.


Фирдавс Авезов, @firdavsavezov_

Фирдавс — тринадцатилетний артист из Узбекистана. Молодой музыкант многим знаком своими достижениями на международных и национальных конкурсах. В этом году Фирдавс стал участником шоу «Голос. Дети».

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#музыка #артисты #музыканты #итогигода #центральнаяазия
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