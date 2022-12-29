Итоги года. Достижения музыкантов из Центральной Азии, которыми мы гордились в 2022 году

Приближается конец 2022 года. Подводим итоги и рассказываем о классных достижениях соотечественников из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которыми мы вдохновлялись в этом году.
Иманбек Зейкенов, @imanbekmusic
Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimash
Артист исполнил гимн Казахстана перед боем Геннадия Головкина против мексиканца Сауля Канело Альвареса и поразил зрителей по всему миру.
Одна из новых композиций певца Okay попала в топ-10 хит-парада Billboard’s Hot Trending Songs.
Димаш также получил награду на церемонии вручения премии EMI GALA Fashion Awards 2022 в Дубае.
Темирлан Олжабай и Наурыз Ернат, @temirlan_yernat_official
Темирлан и Наурыз — дуэт домбристов из Казахстана. Музыканты покорили Голливуд и завоевали Гран-при в номинации «Инструментальная музыка» на конкурсе Hollywood International Сontest в США. Дуэт представил композицию «Каприс 24» в авторской аранжировке и исполнил на домбре песню Майкла Джексона They Don’t Care About Us.
Арыстан Абильдин, @coloritmusic
«Ирина Кайратовна», @irinakairatovna
В марте этого года группа представила совместный с рэпером Shiza трек Kõk tu, который уже набрал 11 миллионов просмотров.
Группа «Ирина Кайратовна» также отправилась в тур по США и дала концерты в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Майями.
Лейла Коджахметова, @lili_liili
Видео с песней в социальных сетях выкладывали всемирно известные модели, например, Рози Хантингтон-Уайтли. А недавно под Hot видео выложила Ким Кардашьян.
Мирас Жугунусов, @zhugunussov.mj
Абубакр Абдыкапаров, @bakr.xs
Абубакр — рэп-исполнитель из Кыргызстана, более известный как Bakr. Совместный с Ulukmanapo трек «Расстояние» набрал в Spotify более 3 500 000 скачиваний. Bakr также автор песен «Вредина», «Эталон красоты», «Статус души», «Сирень», видео с которыми были популярны в этом году в социальных сетях.
Улукман Осмоналиев, @ulukmanapo
Улукман — кыргызстанский хип-хоп исполнитель. Молодого артиста слушает более 400 000 пользователей в Spotify. Среди работ исполнителя многим знакомы треки «Летали», «42», «Азиатская эстетика», которые набрали широкую популярность в Сети.
Амирхан Батабаев, @amirchiiik_
Амирхан — молодой певец из Бишкека, трек которого попал в мировой чарт хитов Shazam-200. Песня «Эта любовь» заняла лидирующие позиции во всех чартах Азии всего за несколько дней после релиза.
Фирдавс Авезов, @firdavsavezov_
Фирдавс — тринадцатилетний артист из Узбекистана. Молодой музыкант многим знаком своими достижениями на международных и национальных конкурсах. В этом году Фирдавс стал участником шоу «Голос. Дети».