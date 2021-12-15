Итоги года: 10 инфлюенсеров Казахстана, которые запомнились нам в 2021 году

Вспоминаем яркие события, которые произошли в сфере блогинга в этом году.





@the.yolohouse

22 900 000 подписчиков





Казахстанский Tik-Tok хаус стал самым популярным в мире в сентябре 2021 года.





@bip.house

21 700 000 подписчиков





Команда BIP HOUSE стала обладателем премии Nickelodeon Kids' Choice Awards в номинации «Любимый дом блогеров российских зрителей».





Алина Ким, @homm9k

35 700 000 подписчиков





Алина Ким обогнала россиянина Кирилла Колесникова и стала самой популярной в TikTok в России и во всем СНГ.





Kika Kim, @kikakiim

25 600 000 подписчиков





Казахстанская TikTok-блогер стала участницей российского TikTok-хауса XO TEAM.





Творческая группа «Ирина Кайратовна», @irinakairatovna





«Ирина Кайратовна» дала большое интервью Юрию Дудю, на сегодня их выпуск собрал почти 1 000 000 просмотров.





Алишер Еликбаев, @yelikbayev





Популярный казахстанский PR-специалист запустил свой собственный YouTube-канал «Два метра» и за 3 месяца набрал боле 21 000 подписчиков, а его самое популярное видео набрало больше 500 000 просмотров.





Динара Сатжан, @dinarasatzhan





На своем YouTube-канале Динара вышла за пределы Казахстана и взяла интервью у известных российских и украинских бизнесменов Игоря Рыбакова, Евгения Черняка и Пашу.





Молдир Маджанова, @matzhanova_





Молдир вместе с Асселиной Сайлаубековой запустила подкаст на YouTube «Мискузи Боул» и начала активно развивать канал, запустив шоу: «Общуха» и «Что в сумке?».





Сабира Жарасовна, @sabirkin_





Известный блогер запустила свой собственный бренд ALSAB. Это натуральное мыло казахстанского производства на основе кумыса и других натуральных ингредиентов.





Гульжаннат Нурушева, @gulzhannat_nurusheva





Первая девушка-кулинар из Казахстана, которая получила золотую кнопку YouTube. На канале девушки множество кулинарных рецептов на казахском языке.

