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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Итоги года: 10 инфлюенсеров Казахстана, которые запомнились нам в 2021 году
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Не просто блогеры

Сегодня в 19:50

Итоги года: 10 инфлюенсеров Казахстана, которые запомнились нам в 2021 году

Вспоминаем яркие события, которые произошли в сфере блогинга в этом году.


@the.yolohouse

22 900 000 подписчиков

photo_2021-12-15_19-36-11.jpg

Казахстанский Tik-Tok хаус стал самым популярным в мире в сентябре 2021 года.


@bip.house

21 700 000 подписчиков

photo_2021-12-15_19-36-14.jpg

Команда BIP HOUSE стала обладателем премии Nickelodeon Kids' Choice Awards в номинации «Любимый дом блогеров российских зрителей».


Алина Ким, @homm9k

35 700 000 подписчиков

photo_2021-12-15_19-36-19.jpg

Алина Ким обогнала россиянина Кирилла Колесникова и стала самой популярной в TikTok в России и во всем СНГ.


Kika Kim, @kikakiim

25 600 000 подписчиков

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Казахстанская TikTok-блогер стала участницей российского TikTok-хауса XO TEAM.


Творческая группа «Ирина Кайратовна», @irinakairatovna

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«Ирина Кайратовна» дала большое интервью Юрию Дудю, на сегодня их выпуск собрал почти 1 000 000 просмотров.


Алишер Еликбаев, @yelikbayev

photo_2021-12-15_19-36-25.jpg

Популярный казахстанский PR-специалист запустил свой собственный YouTube-канал «Два метра» и за 3 месяца набрал боле 21 000 подписчиков, а его самое популярное видео набрало больше 500 000 просмотров.


Динара Сатжан, @dinarasatzhan

photo_2021-12-15_19-36-26.jpg

На своем YouTube-канале Динара вышла за пределы Казахстана и взяла интервью у известных российских и украинских бизнесменов Игоря Рыбакова, Евгения Черняка и Пашу.


Молдир Маджанова, @matzhanova_

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Молдир вместе с Асселиной Сайлаубековой запустила подкаст на YouTube «Мискузи Боул» и начала активно развивать канал, запустив шоу: «Общуха» и «Что в сумке?».


Сабира Жарасовна, @sabirkin_

photo_2021-12-15_19-36-31.jpg

Известный блогер запустила свой собственный бренд ALSAB. Это натуральное мыло казахстанского производства на основе кумыса и других натуральных ингредиентов.


Гульжаннат Нурушева, @gulzhannat_nurusheva

photo_2021-12-15_19-36-34.jpg

Первая девушка-кулинар из Казахстана, которая получила золотую кнопку YouTube. На канале девушки множество кулинарных рецептов на казахском языке.

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