Итоги 2021 года. Новые онлайн продукты от Halyk Bank, которые улучшают жизнь предпринимателей

Директор астанинского регионального филиала Halyk Bank о том, как прошел 2021 год и какие изменения произошли в экосистеме банка.

Жанар Рахимова, родной город — Караганда, директор астанинского регионального филиала Halyk Bank





О том, как прошел год

2021 год можно поделить на два периода. Первая половина прошла в онлайн режиме, вторая — более активно, в жизнь снова вернулись офлайн-мероприятия и встречи.

Еще в прошлом году началась активная цифровизация, а в этом году мы дорабатывали и улучшали качество наших продуктов и услуг. Сейчас мы предоставляем полный комплекс услуг для развития предпринимательства.

Новые продукты от Halyk Bank

Главная ценность, на сегодняшний день, особенно, для предпринимателей — это время. Мы это понимаем, поэтому весь год работали над тем, чтобы клиенты могли развивать свои компании, придумывали новые идеи, при этом не отвлекаясь на несущественные проблемы. Мы в Halyk Bank нацелены на то, чтобы создавать сервисы, которые улучшают жизнь предпринимателей, экономя их время и деньги.





Онлайн продукты для физических лиц:

— открытие счета для получения пособий. Например, мамочка родила, и после короткого периода восстановления, тут же, она или ее супруг, отсканировав документы, могут открыть счет на получение пособия по рождению ребенка, через Halyk Homebank. Сейчас это занимает несколько минут, а раньше — несколько часов или даже дней

— регистрация ИП в Налоговом органе плюс открытие счета в Halyk Homebank. Еще несколько лет назад для этого нужно было посещать районный Налоговый комитет или ЦОН и стоять в очереди

— регистрация авто. Для этого также больше не нужно ехать в СпецЦОН. Достаточно зайти в Halyk Homebank и переоформить машину, если вы ее продаете

— регистрация договоров залога. Теперь мы можем отправлять заявки в автоматическом режиме и регистрировать в онлайн

— отслеживание SWIFT-а. С этого года клиенты Halyk Bank, осуществляя денежные переводы, могут отследить статус перевода. Раньше для этого нужно было прийти в банк, найти этот платеж и дождаться, пока менеджер позвонит и узнает, где находятся деньги. На сегодняшний день эта информация просто отображается в Onlinebank

— международные переводы, которые раньше осуществлялись только в отделении банка. В настоящее время можно перевести деньги, не выходя из дома, в приложении Halyk Homebank, с минимальной комиссией

— получение денег в банкомате без карты. Например, забыли карту дома, а вам нужен кэш. Находите эту операцию в Homebank, после чего вводите одноразовый код в банкомат и получайте наличные. Этой услугой можно воспользоваться в любом банкомате Halyk Bank и в любом городе

— Halyk Homebank для детей. Благодаря этому сервису ребенок может выполнять банковские операции и учиться финансовой грамотности.

Онлайн продукты для юридических лиц:

— цифровое кредитование малого бизнеса на инвестиционные цели. Банк с 2020 года выдает до 30 миллионов тенге клиентам Halyk Bank и до 10 миллионов клиентам, которые обслуживаются в других банках для пополнения оборотных средств. Это беззалоговый займ, который оформляется онлайн. А в этом году мы доработали программу, и теперь его можно брать на инвестиционные цели: покупка оборудования, помещения или автомобиля для бизнес целей.

Также кредит можно добрать. Даже если у вас уже есть кредит, но ваши доходы позволяют дофинансироваться, вы можете дистанционно взять дополнительные средства у банка. Для этого тоже не нужно приходить в банк

— цифровая карта, которую индивидуальный предприниматель может открыть в Onlinebank для своей компании. И точно также как физическое лицо без пластика расплачиваться или оплачивать услуги цифровой картой

— переводы от физических лиц юридическим по номеру телефона. Для этого юридическое лицо должно к своему счету прикрепить доверенный номер и передать его физическому лицу. Деньги поступают мгновенно, а юридическому лицу не нужно устанавливать POS-терминал

— проверка контрагентов. Из-за отсутствия офлайн-встреч стало сложнее проверять поставщиков на благонадежность. Поэтому мы интегрировали такую возможность в Onlinebank

— проверка подлинности гарантии. Принимая чью-то гарантию, наш клиент может проверить ее в Onlinebank на предмет подлинности и убедиться, что она подлинная

— Halyk market для предпринимателей — это реализация товара, поступление денег в сети Halyk Bank в течение 24 часов в любой день, без выходных. Дальше предприниматель в онлайне может рассчитываться с поставщиками, оплачивать налоги или осуществлять международные переводы. А для увеличения продаж и удержания клиентов мы предлагаем предпринимателям продавать товары в рассрочку. В следующем году планируем развивать Halyk market и дальше.

Я благодарна клиентам, которые остаются с нами на протяжении многих лет и рада новым, которые присоединились и выбрали Halyk Bank. В Новом году мы продолжим быть самым надежным и честным партнером для своих клиентов.

В заключение, от всей души хочу поздравить наших клиентов и партнеров, а также всех казахстанцев с наступающим Новым годом!



