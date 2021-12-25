Итоги 2021. 10 решений, технологий и продуктов, которые сделали жизнь казахстанцев лучше

2021 год подходит к концу. Продолжая прошлогоднюю традицию, подводим итоги вместе с Visa и выбираем технологические решения и продукты, которые помогли казахстанцам учиться, инвестировать, улучшать здоровье и тратить меньше времени на бумажную волокиту.







Первый в Казахстане мобильный необанк Simply





Компания Beeline запустила первый в Казахстане мобильный необанк Simply. Simply соединяет в себе мобильное приложение, связанное с номером телефона клиента, электронный кошелек и премиальную цифровую карту Visa Platinum.

Главное преимущество цифровой карты в удобстве — можно производить все финансовые операции через одну иконку в телефоне, а необходимость стоять в очередях и носить наличные отпадает. Подключение бесплатно, а за покупки начисляется кэшбэк.

За полгода этими возможностями воспользовались около 600 тысяч пользователей. Открыть для себя Simply может любой человек в возрасте от 16 лет.

Сергей Головань, лидер необанка Simply

Simply — это новый цифровой продукт, который представляет собой первую цифровую платежную карту, интегрированную с мобильными финансовыми сервисами. Платежная организация «КАЗЕВРОМОБАЙЛ» стала первой в СНГ среди небанковских учреждений, кто получил прямое членство в Visa с правом выпуска карт Visa Platinum.

Simply подходит для всех. Оплачивать покупки возможно с помощью бесконтактных платежей посредством Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, а соответственно оценить это могут держатели смартфонов на любой операционной системе.

Если вы любитель путешествовать, то Simply составит вам отличную компанию: карта дает возможность бесплатной упаковки багажа в аэропортах и с ней также доступно посещение бизнес-залов Lounge Key в более, чем 1300 международных аэропортах и бонус 10% на покупки в Duty Free по всему миру. Если вам по душе бесконтактные платежи — Simply на постоянной основе дарит бонус в размере 3% от суммы транзакции.

Уникальная фишка, доступная только клиентам Simply — в номере карты будет зашит ваш телефон, так что вы его никогда не забудете и легко будете использовать в онлайн-покупках.

Simply позволяет каждому казахстанцу получить доступ к премиальному продукту абсолютно бесплатно. Иметь в своем смартфоне все банковские возможности и онлайн-платежи, объединенные в одном мобильном приложении.









Токенизированные платежи Visa совместно с Google Pay





Токенизация, которую компания Visa запустила в 2018 году, открыла дорогу в страну таким новым удобным бесконтактным методам оплаты, как Apple Pay и Samsung Pay. В этом году к ним присоединился и Google Pay. В декабре 2021 года в партнерстве с Visa и девятью банками сервис был впервые запущен в Казахстане.

При оплате с Google Pay клиентам засчитываются все привилегии карты Visa: накопление миль, бонусная программа, специальные предложения. К тому же при использовании нового метода оплаты все реквизиты надежно защищены, так как используются не фактические данные карты, а цифровой аналоговый номер — токен.

Оплачивать покупки с Google Pay можно везде, где принимаются бесконтактные платежи. Это позволяет казахстанцам платить быстро, безопасно и с максимальным удобством.

Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане

Мы рады запуску Google Pay в Казахстане. Теперь пользователи карт Visa могут оплачивать покупки и услуги с Google Pay везде, где принимается Visa — в магазинах, онлайн и в приложениях, и при этом получать те же преимущества и высокий уровень защиты, что и при оплатах традиционными картами Visa. С учетом того, что уже сегодня в Казахстане более 80% транзакций по картам Visa проходят бесконтактно, запуск сервиса в стране происходит в самое подходящее время и даст новый импульс развитию мобильных платежей. Новые методы оплат, в числе которых и Google Pay, дают пользователям замечательную возможность платить быстро, удобно и безопасно, освобождая от необходимости хранить наличные или иметь при себе физическую карту.









Биолокатор Sezual, который обеспечивает незрячих людей «альтернативным зрением»





Стартап из Казахстана создал решение — Sezual, которое дает возможность людям с тотальной слепотой видеть.

В основе устройства биологический аналог зрения дельфинов и летучих мышей. Оно издает импульс, который отражается от окружающих предметов и собирает о них информацию. Вернувшееся эхо создает образы в зрительной коре мозга, совсем как у зрячих людей.

Sezual стал первым в истории Казахстана проектом, номинированным на премию ООН, заняв свое место в числе лучших инноваций, которые меняют мир.

Нурбек Енсебаев, сооснователь и руководитель некоммерческой организации SEZUAL в США

Девайс вешается на шею как медальон и издает импульсы. Благодаря биорезонансным характеристикам активизируется зрительная кора. В результате в мозгу человека воспроизводятся четкие образы, которые позволяют незрячему человеку, к примеру, взять со стола стакан и налить себе кофе или сесть на велосипед и прокатиться.

Sezual нацелен на то, чтобы подарить возможность видеть этот мир людям, которые больше всего нуждаются в этом — слабовидящим и незрячим. В Казахстане, по данным Всемирного Банка, больше 120 000 незрячих людей. А благодаря альтернативному зрению слепые люди смогут работать, самостоятельно передвигаться, заниматься спортом и путешествовать.

Согласно заключению, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Европейского совета ученых в области инноваций для инвалидов, Sezual стал первым решением в мире, дающим возможность людям с тотальной слепотой, видеть.

Ученые из США и Европы предложили номинировать проект Sezual на Нобелевскую премию в следующем году.





Цифровая ипотека от Freedom Finance Bank





1 июля 2021 года Freedom Finance Bank запустил сервис цифровой ипотеки, которую можно оформить по номеру телефона и ИИН, и стать владельцем квартиры спустя сутки после обращения.

Особенность цифровой ипотеки в полной оцифрованности. Единственный процесс, который проходит в офлайне — подписание документов у нотариуса.

Подать заявку могут казахстанцы не младше 21 года и не старше 63 лет на момент закрытия ипотеки. Для вторичного жилья действуют следующие условия: первоначальный взнос — от 20%, ставка кредитования — от 13%. Сумма займа от 3 до 70 миллионов тенге, а комиссия банка за организацию — 0%.

Выбрать жилье можно и в одной из новостроек. Там первоначальный взнос начнется от 30%, ставка на срок до 15 лет составит от 9% годовых, а на срок до трех лет — от 0,1%.

Айдос Жумагулов, Советник председателя совета директоров

Цифровая ипотека от Freedom Finance Bank — это цифровая платформа Freedom Finance, где покупатель и продавец за 24 часа могут продать либо купить квартиру в ипотеку. Оцифрованный процесс получения ипотечного займа включает в себя онлайновые процессы, связанные с принятием решения по займу, идентификации клиента, открытием счета, онлайн-оценкой недвижимости за несколько секунд и подписание договора банковского займа. Также можно онлайн зарегистрировать договор залога через технологию блокчейн и получить финансирование в рамках данной сделки.

Мы разработали новый стандарт получения ипотечного займа. И если классический процесс получения займа занимает больше трех недель, то цифровой — всего 24 часа. Этот процесс пользуется спросом, каждая вторая рыночная ипотека в Казахстане выдается банком Freedom Finance Bank. Мы сократили путь получения ипотеки. Клиентам больше не нужно собирать пакет документов, ждать решения кредитного комитета или зависеть от кредитных менеджеров. Теперь все в онлайне и прозрачно.





QuantDART — первая лицензированная инвестиционная платформа по управлению криптовалютами в Казахстане





В мобильном приложении QuantDART можно инвестировать в готовые инвестиционные продукты начиная от 100$, покупать и обменивать криптовалюты на доллары США.

QuantDART предлагает возможности обмена цифровых активов на фиатные деньги по привлекательным комиссиям, благодаря выгодному сотрудничеству с крупнейшими криптобиржами мира.

В QuantDART доступен кастодиальный кошелек для хранения криптовалют с функцией мультиподписи, который особенно подходит для майнеров и крупных держателей криптовалют, более того есть возможность приобретения гарантии сохранности средств от официального кастодиана.

Гимран Абдрахманов, Business Development Officer

Наша миссия — обеспечить доступность цифровых активов каждому человеку и повысить грамотность в сфере FinTech.

Наши клиенты — это как начинающие, так и опытные инвесторы, майнеры криптовалют, трейдеры.

В качестве доверительного управляющего QuantDART предлагает инвестиционные решения, совершая трейдинговые операции за клиента. Эти решения удобны для начинающих криптоинвесторов, ведь крипторынок работает 24/7 и для самостоятельного управления активами требуется значительное количество времени и стрессоустойчивость.

QuantDART использует стратегии управления частным капиталом, ранее доступные только крупнейшим хедж-фондам, тем самым снижен минимальный порог для передачи активов под управление до 100$. Сейчас в приложении доступны пять инвестиционных продуктов с различным уровнем доходности и риска. Один из продуктов — QuantDART Large Cap — за последние 12 месяцев показал 105% доходности. А недавно мы объявили о скором запуске халал-продукта, аналога, которому нет в СНГ. Предварительная подписка на него уже открыта. У клиентов появится возможность инвестировать в цифровые активы по стандартам Шариата.





ADAPT — приложение мобильной коммерции для малого бизнеса





Платформа позволяет любому владельцу малого бизнеса запустить собственный интернет-магазин за три минуты через телефон. Предприниматель может мгновенно загружать товары, подключать способы доставки и оплаты, получать заказы через уведомления и WhatsApp.

Через ADAPT можно собирать такие данные, как объем продаж, аналитика посещаемости и конверсии по товарам. Основываясь на этой информации, приложение прогнозирует и дает предпринимателям рекомендации для принятия решений.

Проект привлек инвестиции от американского венчурного фонда 500 Global в размере $250 000.

Бакытжан Дос, CEO

Платформа предназначена для тех, кто торгует в магазинах у дома, бутиках в торговых домах, а также для предпринимателей на рынках, которые хотят перевести бизнес в онлайн.

Миссия ADAPT — каждому малому бизнесу в мире дать доступ к передовым инструментам и развиваться без посредников.

Благодаря нашей платформе:

— больше не нужно искать дорогих программистов, дизайнеров, хостинг или писать непонятные технические задания для создания интернет-магазина. Скачиваете ADAPT с AppStore и Google Play и ваш интернет-магазин готов

— малый бизнес перестает быть зависимым от маркетплейсов

— все данные клиентов малого бизнеса принадлежат им самим. Они могут вести программу лояльности и CRM-систему внутри мобильного приложения.

— все данные с интернет-магазина в руках малого бизнеса. Без никаких усилий они видят полную аналитику сайта, каждой товарной позиции, кликов, заказов и отказов

— доступно управление бизнесом через телефон.

ADAPT создан для тех владельцев малого бизнеса, которые хотят стать #1 в своем сегменте в своем городе и расти в десять раз быстрее.





Okoo — цифровая платформа с курсами по программированию





Казахстанский стартап запустил площадку, на которой доступны курсы программирования для школьников и учителей. Ее особенность — использование онлайн-IDE или Integrated Development Environment — интегрированной среды разработки. Пользователи могут писать код больше чем на десяти языках программирования, на любом устройстве и в любом веб-браузере.

На площадке представлены обучающие видеокурсы с заданиями для школьников с 5 по 12 классы, увлекательные интерактивные задания и адаптивное обучение, которое проходит на казахском, русском и английском языках.

Также Okoo дает возможность организовать олимпиады школам городов и областей. Платформа берет на себя их проведение и создает удобный интерфейс с таблицами лидеров и отчетами.

В сообществе стартапа уже больше 8000 зарегистрированных пользователей и 150 учителей.

Димаш Джунусов, основатель

Миссия Okoo — повысить качество образования в IT-сфере.

На данный момент наши пользователи — это учителя и ученики. Okoo — это не замена учителя, а вспомогательный инструмент на уроках информатики. Наша платформа помогает учителям информатики экономить до 20 часов в неделю за счет оптимизации учебных процессов.

В школах, где уже внедрена Okoo, повысился уровень заинтересованности IT-сферой. Детям стало интереснее заниматься на уроках, возросла их вовлеченность в предмет.

В следующем году планируем развивать продукт для учеников выпускных классов и студентов, которые хотят углубленно изучать программирование. Второй продукт — мобильное приложение, где дети, играя, будут обучаться и соревноваться друг с другом.

В долгосрочной перспективе Okoo превратится в экосистему образовательных продуктов.





Мобильное приложение Ozim Platform для поддержки родителей и опекунов детей





Выпускники Назарбаев Университета разработали проект для помощи родителям и опекунам детей с особенностями развития. Ozim Platform — это мобильное приложение для смартфонов на базе iOS и Android. Цель проекта — объединить специалистов, которые могут оказать квалифицированную помощь в одном месте.

Проект помогает получать достоверную информацию от специалистов по раннему вмешательству, самостоятельно обучать детей в домашних условиях, находить единомышленников через форум и получать доступ к международным исследованиям на доступном языке.

Также Ozim Platform позволяет родителям изучать свои права и доносить проблемы до исполнительных органов.

Профильные специалисты могут получить доступ к площадке для размещения своего практического опыта, наладить коммуникацию среди единомышленников, получать обратную связь от родителей и изучить опыт других экспертов.

Асем Тажиева, основатель

Ozim Platform — приложение для родителей и опекунов всех детей, а не только с особенностями развития. Хотим, чтобы каждый родитель самостоятельно смог помочь своему ребенку.

Мы выделили девять разделов, которые добавили в приложение:

— детские диагнозы, нарушения

— навыки: раздел о развитии ребенка

— ресурсы. Здесь для пользователей есть ссылки на внешние источники информации

— услугодатели. Это база данных инклюзивных детских садов, реабилитационных центров, кабинетов коррекции и других учреждений

— права, где есть описание кейсов от юристов со ссылкой на законодательные акты и статьи, также видеоролики с объяснением алгоритма действий для родителей при определенных заболеваниях

— инклюзия — раздел, где можно найти афиши мероприятий по продвижению инклюзии и другую полезную информацию

— статьи — актуальные международные исследования о различных диагнозах или методах работы с детьми, написанные не научным, а понятным языком

— родителям. Раздел для психологической поддержки родителей и их блогов.





Сервис аренды самокатов JET





JET — сервис краткосрочной аренды электросамокатов через мобильное приложение, который работает в Казахстане, Украине, Беларусии, Грузии, Армении и Сербии.

JET — первый кикшеринговый сервис, который внедрил страховку на поездки. Еще одна особенность — бесплатное бронирование самоката на десять минут, в это время им никто не сможет воспользоваться.

В ноябре этого года JET привлек новый раунд инвестиций в размере $3 миллиона от частных казахстанских и российских инвесторов. Стартап планирует потратить привлеченные средства на расширение географии в других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Мейрамбек Абелкасов, основатель компании Jet Sharing, инициатор создания сайта казахстанской Ассоциации экологичного транспорта

JET обеспечивает новый уровень мобильности для городских жителей, которые хотят свободно и удобно передвигаться без ущерба для окружающей среды.

Сервис предназначен практически для всех людей старше 18 лет. В первую очередь, им пользуется молодое и экономически активное население, которому важно не выбиться из ритма современного города, но нередко горожане катаются просто для удовольствия.

Самокаты решают проблему преодоления так называемой «последней мили» — расстояния, которое нужно пройти от метро или остановки общественного транспорта до дома или работы. Электросамокаты пользуются популярностью и у туристов. Зачастую это лучший способ исследовать новый город.

Важный пункт — забота об окружающей среде, замена поездок на автомобилях передвижением на электросамокатах позволяет сократить выбросы углерода в атмосферу. В этом году за неполный сезон только в Алматы было совершено больше двух миллионов поездок.

JET сотрудничает с городами, чтобы вместе сделать улицы менее загруженными, поддерживать чистоту воздуха и делать транспорт доступным для всех и каждого.





Умная парковка Smart Parking Technologies





Smart Parking Technologies — это система администрирования парковочного пространства, с единственным в Казахстане и одним из немногих в мире алгоритмов распознавания номера автомобиля с точностью в 99%.

Система работает на open-source технологии. Для ее установки предпринимателям не нужно закупать дополнительные детали. Также Smart Parking помогает собственникам парковок повысить доходность с помощью прозрачной системы оплаты и сокращения расходов на охрану.

Проект уже работает в России, Украине, Узбекистане и США. В планах команды — выход на рынки стран Ближнего Востока.

Амирхан Омаров, основатель

Главное, что чувствуют владельцы автомобилей, пользуясь Smart Parking — это удобство. В работе нашей парковки не используются бумажные или пластиковые карты, и для оплаты не нужно искать паркоматы. Оплата происходит через QR-код на шлагбауме. В некоторых случаях функция интегрируется в приложения торговых или бизнес-центров.

Проект Smart Parking конкурентоспособен, потому что мы используем технологические новинки там, где их мало кто применяет. К примеру, большую часть операций по вычислению и распознаванию мы проводим через чип NVIDIA Jetson Nano, в то время как наши конкуренты для этих же целей проводят строительно-монтажные работы и покупают сервера.

Помимо Алматы и Нур-Султана мы подключаем объекты в Актау, Атырау, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Уральске и Шымкенте.







