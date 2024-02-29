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Итальянский бренд Original Marines намерен сотрудничать с Узбекистаном
Новости Центральной Азии и мира

22.02.2024

Итальянский бренд Original Marines намерен сотрудничать с Узбекистаном

Компания специализируется на производстве и продаже одежды, носков и обуви для детей до 14 лет под брендом Original Marines.

Директор компании по внешнему рынку Гуалтьеро Галли отметил потенциал Узбекистана как производственной площадки, учитывая развитие текстильной промышленности, наличие хлопкового сырья и близость к азиатским рынкам.

Между Original Marines и Узбекистаном достигнута договоренность об установлении взаимовыгодных деловых отношений, включая размещение заказов на производство готовой одежды для детей.

Original Marines S.p.A. была основана в 1983 году и поставляет свою продукцию в более чем 150 стран мира.

Источник: uzdaily.uz

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#италия #узбекистан #одежда #бренд
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