Итальянский бренд Original Marines намерен сотрудничать с Узбекистаном

Компания специализируется на производстве и продаже одежды, носков и обуви для детей до 14 лет под брендом Original Marines.

Директор компании по внешнему рынку Гуалтьеро Галли отметил потенциал Узбекистана как производственной площадки, учитывая развитие текстильной промышленности, наличие хлопкового сырья и близость к азиатским рынкам.

Между Original Marines и Узбекистаном достигнута договоренность об установлении взаимовыгодных деловых отношений, включая размещение заказов на производство готовой одежды для детей.

Original Marines S.p.A. была основана в 1983 году и поставляет свою продукцию в более чем 150 стран мира.

Источник: uzdaily.uz