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Неизданные книги Толкина выйдут на русском языке
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Сегодня в 10:42

Неизданные книги Толкина выйдут на русском языке

Две книги английского писателя Джона Р. Толкина, которые ранее не публиковались на русском языке, выйдут в России в этом году.

«Впервые на русском языке ранее не издававшиеся труды автора «Хоббита» и «Властелина колец»: «Утраченный путь и другие истории» — февраль 2021 года, «Падение Гондолина» — май 2021 года», — сообщило издательство «Эксмо-АСТ».

Книга «Падение Гондолина» была написана автором в 1917 году. Сюжет книги рассказывает о захвате эльфийского города Гондолин лордом Морготом. Действие происходило за тысячи лет до начала трилогии «Властелин колец».

«Утраченный путь» — часть двенадцатитомной «Истории Средиземья», вышедшей под редакцией сына писателя Кристофера Толкина. Роман рассказывает о двух путешественниках во времени, которые пытаются найти утраченный путь в древнюю эльфийскую землю Нуменор.

Источник: daily.afisha.ru

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