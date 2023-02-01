IT-специалисты о преимуществах создания проектов на Flutter и Java Script

Если вы только начинаете карьеру в IT и не знаете, какой язык программирования выбрать для изучения на первом этапе, делимся ценными рекомендациями от разработчиков.





Толеген Акылбеков, 19 лет, город — Астана, Flutter-разработчик, @tolegen.akilbekov





Что такое Flutter

Flutter — кроссплатформенное средство для разработки, фреймворк с открытым исходным кодом от компании Google. С его помощью можно создавать мобильные приложения под Android и iOS, веб-приложения, а также настольные приложения под Windows, macOS и Linux с использованием языка программирования Dart.

Преимущества

1. Кросплатформенность

Разрабатывая приложения на Flutter, разработчик может в одиночку адаптировать его под разные платформы. Данный подход выгоден для бизнеса, а также сильно ускоряет time to market.

2. Собственный графический движок

У разработчиков есть доступ к каждому пикселю на экране, благодаря которому можно создавать любой дизайн приложения, который сделает UX/UI-дизайнер.

3. Оптимизация

Из-за архитектуры Flutter хорошо оптимизирован, не вызывает задержек. В некоторых бенчмарках Flutter-приложения показывают себя производительнее, чем нативные.

4. Средства разработчика

У Flutter-разработичка есть большой спектор инструментов, которые не дадут пройти ни одному багу.

5. Быстрый старт

Практически все стартапы в Казахстане пишут свои мобильные приложения на Flutter, что создает большой спрос на специалистов.

Алексей Печерица, веб-разработчик, @pecheritsa_alex

Об языке программирования

Я начинал карьеру программиста с языка C# и платформы .net, так как работа была связана с веб-программированием. В процессе так или иначе касался JavaScript, но никогда не углублялся в его изучение, так как ошибочно считал его небольшим инструментом, подходящим только для каких-то манипуляций в браузере.

Имея четыре года опыта, я попал на проект, где JavaScript использовался как на фронтенде React, так и на бэкенде Node js. Я занимаюсь этим проектом уже два года, и мое мнение о языке сильно изменилось.

Преимущества

1. Быстрое развитие

Язык развивается. В нем появляется большое количество новых функций.

2. Удобство

Использование одного языка невероятно удобно. Я долго пытался использовать в JavaScript массиве метод Any() — это метод из языка C#. Когда используешь один язык и на фронте, и на бэке, таких проблем не возникает.

3. Широта использования

Особенно актуально для новичков, когда сложно определиться с основным направлением — это широта использования языка JavaScript. Имея один основной язык, можно написать сервер, фронтенд и даже мобильное приложение. Мне кажется, что такая возможность попробовать различные области помогает хорошо определиться, в чем следует развиваться далее.