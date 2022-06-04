IT Park Uzbekistan получил приз международного форума за проект Tumaris.Tech

IT Park стал обладателем награды Всемирного саммита по вопросам информационного общества WSIS.

Мероприятие организовано Международным союзом электросвязи при ООН. С 2012 года в рамках форума проводится WSIS Prizes — конкурс достижений стран, регионов и городов в создании общественно-важных IT-проектов.

Призы WSIS вручаются в 18 номинациях проектам, позволяющим мобилизовать технологический потенциал для ускорения социально-экономического мира. Цель конкурса выявление успешного международного опыта для его дальнейшего распространения.

Финал WSIS в 2022 году проходит с 30 мая по 3 июня в швейцарской Женеве. Темой мероприятия стала «ИКТ для благополучия, инклюзивности и устойчивости».

Программа поддержки женских бизнес-инициатив Tumaris.Tech стартовала летом 2020 года при участии USAID. Инициатива ставит задачей вовлечение женщин в сферу IT — от обучения девушек, желающих работать фрилансерами, до развития стартапов.

За два года при поддержке Tumaris.Tech было запущено 30 стартапов, свыше 200 девушек смогли получить IT-образование. Сейчас программа выходит на региональный уровень и открывает доступ для женщин из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Источник: spot.uz