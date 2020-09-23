IT PARK UZBEKISTAN. О представительстве в США и резидентах, которые хотят заработать 100 млн долларов

Bokhodir Ayupov, 39 лет, родной город — Ташкент, Chief Overseas Operations Officer, IT PARK UZBEKISTAN

Александра Стерник, 23 года, родной город — Москва, главный инвестиционный менеджер





О парке





Bokhodir. IT PARK UZBEKISTAN — это свободная экономическая зона для IT-компаний, которые могут получить здесь все возможности для максимальной концентрации на своей работе. Компании, которые становятся нашими резидентами, освобождаются от всех налогов, а значит, могут быть более конкурентоспособными в своей сфере. Также мы оказываем консультационную, консалтинговую и техническую поддержку.

Александра. IT-парк — сердце стартап-экосистемы Узбекистана. Мы 100 % государственная организация и работаем как на внутренний, так и на внешние рынки, развиваем технологическое предпринимательство, работаем со стартапами, привлекаем для них инвестиции. Мы единственный настолько многопрофильный парк как минимум в Центральной Азии, как максимум в СНГ.

Bokhodir. Мы служим для IT-компаний каналом доведения их интересов до государства.

IT-парк — сердце стартап-экосистемы Узбекистана



Александра. В парке 411 резидентов, большая часть из них зарегистрирована в Ташкенте. 48 компаний экспорториентированы, и еще 20 компаний до конца 2020 года или в начале 2021 планируют выйти на зарубежные рынки. За 2019 год резиденты парка предоставили услуги за рубеж на 15,8 миллиона долларов, к концу 2023 года планируем довести эту цифру до 100 миллионов долларов.

У IT PARK UZBEKISTAN есть региональные представительства — это отдельные здания площадью до 10 000 квадратных метров, которые есть в каждом из 14 регионов страны. Совсем недавно мы открыли представительство нашего парка в США, в частности для того, чтобы собирать заказы там, консолидировать и распределять их по Узбекистану.

Bokhodir. Представительство в США — это дополнительная поддержка наших резидентов и продвижение их продуктов и услуг за рубежом.

Представительство в США — это дополнительная поддержка наших резидентов и продвижение их продуктов и услуг за рубежом



Еще одна цель этого представительства — узнаваемость Узбекистана, мы хотим объединиться с другими государственными органами и запустить проект по продвижению имиджа страны. Потому что мы хотим стать надежным партнером с комплексом услуг не только в сфере IT, но и в туризме, общепите, например.





Александра. Для стартапов мы проводим хакатоны, большое количество инкубаций и акселераций, помогаем получать обратную связь и деньги от инвесторов.





О резидентах

Bokhodir. Чтобы стать резидентом IT-парка, компания должна попадать под определенные виды экономической деятельности:





— компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги

— услуги по размещению и обработке данных

— выпуск ПО

— прочие виды IT-образования, не включенные в другие категории.





Также экспертному совету нужно предоставить бизнес-план, который будут рассматривать и решать, насколько он сработает.

Александра. Расскажу о нескольких крутых компаниях, которые являются частью нашего парка:

— RevoTech — крупнейший экспортер логистических услуг в США. Они также являются инвесторами в наш IT-город с небоскребами для айтишников, девелоперов, где у них будут комфортные условия для жизни: детский сад, фитнес-центры и так далее

— Marta.uz — система оплаты, которая не требует постоянного сигнала. Их терминалы для оплаты работают за счет СМС, но принимают бесконтактную оплату карточками. Этот проект прошел акселерацию в Абу-Даби, сертификацию Visa и еще несколько сертификаций такого же уровня

— Verifix занимается HR-направлением — начиная от сканирования лица при входе в офис, заканчивая выставлением KPI и заявлением на отпуск через приложение. Эта компания также выпускники нашей акселерации, они уже сотрудничают с Samsung и другими крупными компаниями

— UzCard — один из самых крупных наших резидентов, это основная платежная система в Узбекистане. Почти все зрелые IT-компании Узбекистана — наши резиденты, потому что мы предоставляем хорошие условия для них.

Bokhodir. Я бы хотел отметить компании с правильным подходом к бизнесу. Например, VENKON — электронные счета-фактуры, руководители этой компании основательно подошли к вопросу взращивания хороших IT-специалистов. Они тесно сотрудничают с университетами, обучают молодых ребят, которые хотят развиваться. После вуза у молодежи уже есть место работы, а у компании — толковые специалисты.





О планах и перспективных направлениях

Александра. Сейчас в стартап-отделе проходит программа акселерации и инкубации с Ucel — это один из крупнейших телекоммуникационных операторов в Узбекистане.

Еще один проект, который мы запустили — TUMARIS.TECH, он направлен на развитие женского предпринимательства. Девушки прислали 203 заявки — это хороший показатель, потому что доля женского предпринимательства в IT в Узбекистане составляет всего 5 %.

Сейчас мы занимаемся цифровизацией государственных ведомств, активно работаем с университетами и ведем аналитическую деятельность с международными организациями.

Bokhodir. Также мы продолжим свою экспансию не только по США, но и по другим странам. Ведем работу со странами Бенилюкс, Германией и Малайзией с Сингапуром и уже готовы вместе с партнерами начать там анализ рынка.

У нас большой упор на привлечение аутсорсинговых заказов. Планы большие, нам нужны партнеры.