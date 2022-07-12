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IT Park и UNICEF запустили программу обучения для девушек Skills4Girls
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Сегодня в 10:08

IT Park и UNICEF запустили программу обучения для девушек Skills4Girls

IT Park Uzbekistan совместно с UNICEF запустили бесплатную комплексную программу обучения цифровой грамотности и графическому дизайну Skills4Girls в Республике Каракалпакстан, Кашкадарье, Термезе и Ташкенте для всех девушек в возрасте 12-18 лет.

Задача проекта — увеличение доли вовлеченности девочек в сферу информационных технологий на основе принципа инклюзивности. Программа призвана обучить девушек базовым навыкам в сфере IT, что даст им возможность в будущем устроиться на работу или работать в качестве фрилансеров.

Продолжительность проекта составляет 6 месяцев — с июня по ноябрь. В рамках курса по цифровой грамотности предусмотрено изучение основ Microsoft Office, Web-технологий HTML и CSS и Scratch, по графическому дизайну — работа с программами Photoshop и Corel Draw. Кроме того, участницы проекта получат менторскую поддержку.

Источник: uzdaily.uz

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