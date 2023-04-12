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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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IT-hub «Терриконовая долина» анонсировал новые потоки акселерационной программы и инкубатора
92
Главный

Сегодня в 11:09

IT-hub «Терриконовая долина» анонсировал новые потоки акселерационной программы и инкубатора

14 апреля стартует новый поток акселерационной программы для предпринимателей. Благодаря программе вы сможете:

— пройти бесплатное обучение с консультациями топовых экспертов

— проанализировать пути увеличения дохода компании

— найти и привлечь новых клиентов

— масштабировать свое дело: открыть филиалы, расширить продуктовую линейку или выйти на международный рынок.

Команды, которые покажут лучшие результаты, смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и выиграть призы от партнера проекта — компании «Яндекс».

Также 14 апреля стартует новый поток инкубатора. Финалисты разделят призовой фонд в размере 1 200 000 тенге.

Инкубатор — это бесплатная обучающая программа «Терриконовой Долины», в которой стартаперы под руководством трекеров трансформируют свою идею в прибыльный бизнес. За 10 недель участия в проекте команды смогут пройти полный цикл обучения предпринимательскому делу и выиграть грант для запуска своего проекта.

В программе:

— лекции приглашенных экспертов

— воркшопы для команд: от выбора идеи до привлечения финансирования

— сессии с трекером на всех этапах развития продукта

— поддержка и консультации по вопросам предпринимательской деятельности

Мероприятия проводится при поддержке Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.

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#казахстан #технологии #it #акселератор #инкубатор
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.