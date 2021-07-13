Facebook совместно с университетами создала робота для передвижения по сложным поверхностям

Команда из Facebook AI, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона создала Rapid Motor Adaptation — робота, который способен перемещаться по различным поверхностям, приспосабливаясь к изменяющимся условиям во время движения.





Новая модель робота адаптируется в реальном времени к любой местности, с которой сталкивается, изменяя походку во время движения.





Робот был обучен моделированию в виртуальной версии реального мира. Мозг робота, работающий локально на бортовом вычислительном блоке, научился двигаться с минимальной энергией и избегать падений, немедленно реагируя на поступающие данные от его виртуальных узлов, акселерометров и других физических датчиков.





Система состоит из двух частей: основного, постоянно работающего алгоритма, фактически контролирующего походку робота, и адаптивного алгоритма, работающего параллельно, отслеживающего изменения внутренних показаний робота.





При обнаружении существенных изменений алгоритм запускает анализ. Роботу указывают, что должны делать ноги, в какой ситуации он оказался, что это означает — и как к ней приспособиться. При получении такого сигнала робот думает только о том, как двигаться вперед в новых условиях, импровизируя особую походку.





Робот уже сумел пройти по песку, грязи, пешеходным тропам, высокой траве без единой неудачи во всех испытаниях. Он также успешно спускался по лестнице, преодолел цемент и гальку в большинстве испытаний. Ему удалось перемещаться с полезной нагрузкой в ​​12 кг — 100% его веса.





Основа системы потенциально может быть применена не только к другим роботам, но и к совершенно другим областям ИИ и робототехники.



