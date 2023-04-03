IT, HR, бухгалтерия: 8 открытых стажировок в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Рассказываем, какие позиции есть для начинающих специалистов в компаниях Центральной Азии.





Стажер-аналитик в Fido-Biznes

Город: Ташкент

Обязанности:

— проведение опроса клиента по анкетам

— сбор и обработка документации предоставленной заказчиком

— проведение сбора пользовательские истории

— взаимодействие с клиентом и с командой разработки продукта

— формирование документации.

Требования:

— средний пользователь :MS Word, MS Excel, MS Visio

— знание узбекского и русского языков.





Junior Devops в Ascensio System

Город: Ташкент

Обязанности:

— автоматизация процессов разработки, тестирования и публикации продуктов ONLYOFFICE

— создание и поддержка продуктов ONLYOFFICE в виде docker-контейнеров

— создание и поддержка средств развертывания продуктов ONLYOFFICE в виде bash-скриптов, docker-compose, Ansible-ролей

— автоматизация тестирования средств развертывания продуктов ONLYOFFICE используя GitHub Actions

— создание и поддержка продуктов и систем с интегрированными продуктами ONLYOFFICE.

Требования:

— выпускник вуза по IT-специальности

— опыт работы с ОС Linux от двух лет, уверенная работа в командной строке

— знание систем контроля версий

— опыт создания скриптов на bash или python

— понимание модели ISO/OSI.





Manual QA Engineer, Intern в G-CORE TOSHKENT

Город: Ташкент



Обязанности:

— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:

— пройденные курсы по тестированию

— опыт работы с Bug tracking system и Test case management.





Бухгалтер-стажер в технологическую компанию «ФенЮен»

Город: Бишкек



Обязанности:

— выполнение поручений главного бухгалтера.

Требования:

— высшее или средне-специальное экономическое образование

— исполнительность

— внимательность и ответственность

— компьютерная грамотность

— желание работать.





Стажер-бухгалтер на первичную документацию в DataArt

Город: Алматы

Обязанности:

— прием и обработка первичных документов от контрагентов

— проверка входящих документов на корректность в соответствии с действующим законодательством

— сверка наличия всех первичных документов в соответствии с данными из 1С

— отправка корреспонденции контрагентам, запрос дубликатов и недостающих документов

— проведение поступлений ТМЗ и услуг в 1С.

Требования:

— оконченное высшее образование или последний курс по специальности «Учет и Аудит», «Экономика», «Финансы»

— знание основ бухгалтерского учета

— уверенный пользователь ПК: Excel, Word, Power Point

— владение английским языком не ниже Pre-Intermediate.





Junior HR в IT в Kolesa Academy

Город: Астана



Обязанности:

— заниматься поиском и подбором кандидатов на позиции, учитывая hard и soft-скилы

— участвовать в адаптации новых сотрудников.

Требования:

— знание базовых источников поиска: hh.kz, LinkedIn, чаты в Telegram

— умение отбирать кандидатов по резюме

— умение проводить первичные телефонные интервью или понимание того, как это нужно делать

— базовые теоретические знания рекрутинга.





Стажер-программист 1С в «Первый БИТ»

Город: Алматы



Обязанности:

— установка, настройка, обновление программных продуктов 1С

— обучение и консультирование пользователей по ведению учета в различных конфигурациях 1С

— поиск и устранение ошибок пользователей

— разработка отчетов, обработок, внесение изменений в конфигурации на платформе 1С.

Требования:

— законченное образование

— высокая обучаемость, развитое логическое мышление, коммуникабельность и стрессоустойчивость

— умение программировать на любом языке будет преимуществом.





Стажер Product Manager в ZAKUPKI.KZ

Город: Астана



Требования:

— понимание основ разработки IT продукта

— инициативность, коммуникационные навыки, самостоятельность, проактивность, лидерство, гибкость, тайм-менеджмент

— работа в команде

— постоянное желание учиться

— опыт в запуске IT-продуктов, участие в хакатонах, прохождение профильных курсов, базовые знания программирования, Power BI, SQL, UI/UX будут преимуществом.