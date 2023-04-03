IT, HR, бухгалтерия: 8 открытых стажировок в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Рассказываем, какие позиции есть для начинающих специалистов в компаниях Центральной Азии.
Стажер-аналитик в Fido-Biznes
Город: Ташкент
Обязанности:
— проведение опроса клиента по анкетам
— сбор и обработка документации предоставленной заказчиком
— проведение сбора пользовательские истории
— взаимодействие с клиентом и с командой разработки продукта
— формирование документации.
Требования:
— средний пользователь :MS Word, MS Excel, MS Visio
— знание узбекского и русского языков.
Junior Devops в Ascensio System
Город: Ташкент
Обязанности:
— автоматизация процессов разработки, тестирования и публикации продуктов ONLYOFFICE
— создание и поддержка продуктов ONLYOFFICE в виде docker-контейнеров
— создание и поддержка средств развертывания продуктов ONLYOFFICE в виде bash-скриптов, docker-compose, Ansible-ролей
— автоматизация тестирования средств развертывания продуктов ONLYOFFICE используя GitHub Actions
— создание и поддержка продуктов и систем с интегрированными продуктами ONLYOFFICE.
Требования:
— выпускник вуза по IT-специальности
— опыт работы с ОС Linux от двух лет, уверенная работа в командной строке
— знание систем контроля версий
— опыт создания скриптов на bash или python
— понимание модели ISO/OSI.
Manual QA Engineer, Intern в G-CORE TOSHKENT
Город: Ташкент
Обязанности:
— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах
— выявление, оформление и верификация дефектов.
Требования:
— пройденные курсы по тестированию
— опыт работы с Bug tracking system и Test case management.
Бухгалтер-стажер в технологическую компанию «ФенЮен»
Город: Бишкек
Обязанности:
— выполнение поручений главного бухгалтера.
Требования:
— высшее или средне-специальное экономическое образование
— исполнительность
— внимательность и ответственность
— компьютерная грамотность
— желание работать.
Стажер-бухгалтер на первичную документацию в DataArt
Город: Алматы
Обязанности:
— прием и обработка первичных документов от контрагентов
— проверка входящих документов на корректность в соответствии с действующим законодательством
— сверка наличия всех первичных документов в соответствии с данными из 1С
— отправка корреспонденции контрагентам, запрос дубликатов и недостающих документов
— проведение поступлений ТМЗ и услуг в 1С.
Требования:
— оконченное высшее образование или последний курс по специальности «Учет и Аудит», «Экономика», «Финансы»
— знание основ бухгалтерского учета
— уверенный пользователь ПК: Excel, Word, Power Point
— владение английским языком не ниже Pre-Intermediate.
Junior HR в IT в Kolesa Academy
Город: Астана
Обязанности:
— заниматься поиском и подбором кандидатов на позиции, учитывая hard и soft-скилы
— участвовать в адаптации новых сотрудников.
Требования:
— знание базовых источников поиска: hh.kz, LinkedIn, чаты в Telegram
— умение отбирать кандидатов по резюме
— умение проводить первичные телефонные интервью или понимание того, как это нужно делать
— базовые теоретические знания рекрутинга.
Стажер-программист 1С в «Первый БИТ»
Город: Алматы
Обязанности:
— установка, настройка, обновление программных продуктов 1С
— обучение и консультирование пользователей по ведению учета в различных конфигурациях 1С
— поиск и устранение ошибок пользователей
— разработка отчетов, обработок, внесение изменений в конфигурации на платформе 1С.
Требования:
— законченное образование
— высокая обучаемость, развитое логическое мышление, коммуникабельность и стрессоустойчивость
— умение программировать на любом языке будет преимуществом.
Стажер Product Manager в ZAKUPKI.KZ
Город: Астана
Требования:
— понимание основ разработки IT продукта
— инициативность, коммуникационные навыки, самостоятельность, проактивность, лидерство, гибкость, тайм-менеджмент
— работа в команде
— постоянное желание учиться
— опыт в запуске IT-продуктов, участие в хакатонах, прохождение профильных курсов, базовые знания программирования, Power BI, SQL, UI/UX будут преимуществом.