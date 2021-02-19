IT-гиганты. Что мы знаем о eBay

О компании







eBay — это интернет-аукцион, в котором каждый может принять участие как в роли продавца, так и в роли покупателя. Основной способ продажи на eBay заключается в проведении торгов. Продавец назначает время начала и окончания аукциона, а товар достается тому покупателю, кто последним повысит ставку. Наряду с этим существует способ покупки и продажи без проведения торгов — Buy It Now. В этом случае товары выставляются на eBay по фиксированной цене.









Компания основана 4 сентября 1995 года в Сан-Хосе, штат Калифорния, программистом Пьером Омидьяром. Изначально онлайн-аукцион назывался AuctionWeb. Первое время AuctionWeb был полностью бесплатен, таким образом привлекая продавцов и покупателей. Уже к концу 1995 года на сайте проходили тысячи аукционов.

Первым предметом, который продали на AuctionWeb, была неисправная лазерная указка Омидьяра, за которую заплатили 13,83 доллара. Связавшись с покупателем, Пьер поинтересовался у него: «Поняли ли Вы, что лазерная указка неисправна?». В ответном письме покупатель объяснил: «Я коллекционер неисправных лазерных указок».



Первое время AuctionWeb был полностью бесплатен, таким образом привлекая продавцов и покупателей





Сегодняшнее название компания обрела в сентябре 1997 года. Изначально Омидьяр хотел назвать сайт Echo Bay Technology Group, чтобы сохранить связь с его консалтинговой компанией Echo Bay Technology Group. Однако доменным именем EchoBay.com владела золотодобывающая компания Echo Bay Mines, и название было сокращено до eBay.com.













Ключевым фактором роста eBay стало внедрение процедур, направленных на обеспечение безопасной и прозрачной торговли, доступной практически везде и для всех. Дебетовая электронная платежная система PayPal была краеугольным камнем транзакционной среды eBay. В октябре 2002 года eBay купила PayPal, но в 2015 году компания PayPal отделилась как независимая компания. Среди других крупных приобретений 2000-х годов были Skype (продан в 2009 году), Shopping.com, Rent.com (продан в 2012 году) и StubHub (продан в 2019).

Из-за пандемии мировой спрос на услуги онлайн-аукционов значительно вырос. В связи с этим чистая прибыль интернет-аукциона eBay за январь-сентябрь 2020 года выросла почти в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года и составила 4 миллиарда 822 миллиона $. Выручка интернет-аукциона увеличилась на 15% — до 7,4 миллиарда $.





Что уникального





В списке самых необычных лотов в истории eBay оказалась, например, чашка с остатками воды, которая, по утверждениям владельца, была в 1977 году взята Элвисом Пресли на концерт в Северной Каролине. Она продана за 455 долларов.

На сайте действует система лояльности eBay bucks − возврат 1% от стоимости покупки в виде виртуальных долларов. По достижении суммы в 5 долларов eBay автоматически генерирует промо-код, который можно использовать при оплате.

Маркетплейс eBay используют не только для купли-продажи товаров в коммерческих целях, но и ради благотворительности. Площадка позволяет проводить аукционы в пользу некоммерческих организаций и фондов, делать отчисления и собирать пожертвования — причем без комиссии сервиса.





Источник: wikipedia.org, ktonanovenkogo.ru, www.britannica.com, iz.ru, www.ebayinc.com, vc.ru, www.nbcnews.com