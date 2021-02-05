IT-гиганты. Чем сегодня владеет компания Sony, и с чего начинал крупнейший в мире медиаконгломерат

О компании







Sony — японский мультинациональный конгломерат, основанный 7 мая 1946 года молодым инженером Акио Морита и опытным электронщиком Масару Ибука. Изначально компания носила название «Токийская телекоммуникационно-промышленная компания» (сокращенно ТТК), через несколько лет основатели переименовали ее в Sony. Бизнес компании ориентирован, прежде всего, на электротехнику: телевизоры, холодильники, игровые консоли, а также развлекательные и финансовые услуги.









Компанию можно назвать одним из ведущих производителей электронных продуктов для потребительского и профессионального рынков. Но в начале своего пути Sony занималась производством приставок, подушек с подогревом и рисоварок. Продажа этих изделий не приносила желаемого дохода, и основатели бренда понимали, что им необходимы инновации.

В 1953 году полностью была сформирована бизнес-философия Sony. Именно тогда основатели поняли, что продукция должна быть не просто инновационной с отличным дизайном, но и надежной. Когда все три ключевых компонента стратегии Sony: инновации, дизайн и надежность были собраны воедино, компанию ждал международный успех.

Когда все три ключевых компонента стратегии Sony: инновации, дизайн и надежность были собраны воедино, компанию ждал международный успех







Сегодня Sony — один из крупнейших в мире медиаконгломератов, который владеет звукозаписывающими марками Sony Music Entertainment и EMI, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM совместно с компанией Comcast.





Что уникального





С 1950 года начался новый этап для компании с создания ленточного магнитофона и продажами за границу. Дальше модель постоянно совершенствовалась, становилась красивее и легче.

В 1968 году компания выпускает на рынок цветной кинескопический телевизор. Спустя четыре года именно за него Sony получит от Национальной киноакадемии США премию «Эмми».











В 1979 году состоялся выпуск первого портативного кассетного плеера Walkman. Устройство комплектовалось фирменными наушниками и позволяло слушать музыку везде, где это было удобно пользователю.

В 1983 году совместно с Phillips компания представила всему миру первый компакт-диск. Он вмещал 74 минуты аудио, что равнялось всей хоральной симфонии Бетховена. Чтобы это было возможно, Sony в ультимативной форме требовала расширить диаметр диска с 11,5 до 12 сантиметров.









В 1994 году на рынке появляется первая игровая приставка компании — Playstation. Она открывает новые горизонты для бизнеса, принося Sony славу в игровой индустрии. А старые картриджные приставки уходят в прошлое, оставляя место CD-дискам.



В 2000-х годах бренд отмечается выпуском самой популярной консоли в истории — Playstation 2. Общий тираж по всему миру составляет 130 миллионов экземпляров.



В 2009 году на смену знаменитой рекламной фразе like.no.other — «как никто другой» пришла новая — make.believe — «воплотить в реальность». Этот девиз точно отражает философию компании о том, что мечты должны сбываться, а задуманное — осуществляться, и воплощать идеи в жизнь как раз и помогает Sony.





Источники: investim.guru, tech.24tv.ua, wikipedia.org, rozetked.me, brandwiki.ru