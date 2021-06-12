IT-генетик, дата-журналист, юрист в сфере IT — 8 университетских программ профессий будущего

Дата-журналист
Программа магистратуры: «Журналистика данных»
Университет: ВШЭ, Россия
«Журналистика данных» или Data Journalism объединяет в себе технические и гуманитарные компетенции. Программа дает компетенции по эффективному поиску, фильтрации, анализу и обработке больших массивов данных для оформления полученного материала в виде увлекательного медиатекста, инфографики, визуализации.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский и английский
Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в СМИ, в индустрии создания интерактивного контента, в научных и образовательных структурах, в государственных структурах, в частных компаниях, которым необходимы дата-аналитики, умеющие работать с текстом.
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Биоинформатик
Специальность: «Биоинженерия и биоинформатика»
Университет: МГУ, Россия
Программа готовит высококвалифицированные кадры, которые владеют последними достижениями фундаментальной биологической науки и способные целенаправленно изменять биологические объекты в соответствии с поставленными задачами.
Срок обучения: 6 курсов
Язык обучения: русский
Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в научно-исследовательских институтах и университетах, медицинских институтах и учреждениях, в сфере промышленности.
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Юрист в сфере информационных технологий
Программа магистратуры: «Цифровое право»
Университет: ВШЭ, Россия
Программа включает в себя как право информационных технологий и интеллектуальной собственности, так и право цифровых платформ. Подготовит юристов, обладающих достаточными компетенциями для работы в условиях цифровой экономики.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский и английский
Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в государственных органах и бизнес-структурах в сфере связи, информационных и телекоммуникационных технологий.
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Инженер по эксплуатации беспилотных автомобилей
Программа магистратуры: «Компьютерные технологии проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей»
Университет: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия
Программа ориентирована на подготовку специалистов в области проектирования, производства и технического обслуживания транспортных средств различного назначения, а также их систем, агрегатов, узлов.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский
Карьерные перспективы: выпускник получает необходимый набор компетенций для трудоустройства на различные предприятия профильной и смежной направленности.
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IT-Генетик
Программа магистратуры: «IT-Генетика»
Университет: КазНУ имени Аль-Фараби, Казахстан
Программа готовит специалистов, которые занимаются программированием генома под заданные параметры.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский
Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в научно-исследовательских институтах и университетах, медицинских институтах и учреждениях, в сфере промышленности и сельского хозяйства.
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Консультант по электронному бизнесу
Программа магистратуры: «Электронный бизнес и цифровые инновации»
Университет: ВШЭ, Россия
Цель программы — подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями в области экономики, менеджмента, информатики и интернет-технологий, для работы в крупных компаниях, а также умеющих организовывать собственный бизнес.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский и английский
Карьерные перспективы: выпускники становятся менеджерами высшего звена, в перспективе СЕО, CTO, CDO, E-commerce lead.
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Инженер аэрокосмических систем
Программа магистратуры: «Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем»
Университет: МГУ, Россия
Задача программы — научить студентов создавать современные системы подготовки космонавтов к качественной работе в открытом космосе и на поверхности планет, и их спутников.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский
Карьерные перспективы: выпускники становятся специалистами в области разработки современных средств постановки и проведения космических исследований, а также подготовки космонавтов к полетам.
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Цифровой продюсер
Программа магистратуры: «Трансмедийное производство в цифровых индустриях»
Университет: ВШЭ, Россия
Студенты осваивают компетенции, необходимые для работы креативного продюсера разноформатных проектов. Управляют разработкой мобильных приложений, видеоигр, мультимедийных книг, онлайн-курсов, веб-сериалов, а также сложными трансмедийными проектами.
Срок обучения: 2 года
Язык обучения: русский и английский
Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в digital-подразделениях медиакомпаний, компаниях, специализирующихся на кибер-развлечениях и трансмедийных проектах, в рекламных агентствах и так далее.
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