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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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IT-генетик, дата-журналист, юрист в сфере IT — 8 университетских программ профессий будущего
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10.06.2021

IT-генетик, дата-журналист, юрист в сфере IT — 8 университетских программ профессий будущего

Дата-журналист


Программа магистратуры: «Журналистика данных»

Университет: ВШЭ, Россия

«Журналистика данных» или Data Journalism объединяет в себе технические и гуманитарные компетенции. Программа дает компетенции по эффективному поиску, фильтрации, анализу и обработке больших массивов данных для оформления полученного материала в виде увлекательного медиатекста, инфографики, визуализации.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский и английский

Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в СМИ, в индустрии создания интерактивного контента, в научных и образовательных структурах, в государственных структурах, в частных компаниях, которым необходимы дата-аналитики, умеющие работать с текстом.

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образование


Биоинформатик


Специальность: «Биоинженерия и биоинформатика»

Университет: МГУ, Россия

Программа готовит высококвалифицированные кадры, которые владеют последними достижениями фундаментальной биологической науки и способные целенаправленно изменять биологические объекты в соответствии с поставленными задачами.

Срок обучения: 6 курсов

Язык обучения: русский

Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в научно-исследовательских институтах и университетах, медицинских институтах и учреждениях, в сфере промышленности.

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Юрист в сфере информационных технологий


Программа магистратуры: «Цифровое право»

Университет: ВШЭ, Россия

Программа включает в себя как право информационных технологий и интеллектуальной собственности, так и право цифровых платформ. Подготовит юристов, обладающих достаточными компетенциями для работы в условиях цифровой экономики.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский и английский

Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в государственных органах и бизнес-структурах в сфере связи, информационных и телекоммуникационных технологий.

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профессии будущего


Инженер по эксплуатации беспилотных автомобилей


Программа магистратуры: «Компьютерные технологии проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей»

Университет: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия

Программа ориентирована на подготовку специалистов в области проектирования, производства и технического обслуживания транспортных средств различного назначения, а также их систем, агрегатов, узлов.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский

Карьерные перспективы: выпускник получает необходимый набор компетенций для трудоустройства на различные предприятия профильной и смежной направленности.

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IT-Генетик


Программа магистратуры: «IT-Генетика»

Университет: КазНУ имени Аль-Фараби, Казахстан

Программа готовит специалистов, которые занимаются программированием генома под заданные параметры.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский

Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в научно-исследовательских институтах и университетах, медицинских институтах и учреждениях, в сфере промышленности и сельского хозяйства.

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бизнес


Консультант по электронному бизнесу


Программа магистратуры: «Электронный бизнес и цифровые инновации»

Университет: ВШЭ, Россия

Цель программы — подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями в области экономики, менеджмента, информатики и интернет-технологий, для работы в крупных компаниях, а также умеющих организовывать собственный бизнес.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский и английский

Карьерные перспективы: выпускники становятся менеджерами высшего звена, в перспективе СЕО, CTO, CDO, E-commerce lead.

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Инженер аэрокосмических систем


Программа магистратуры: «Интеллектуальные технологии смешанной реальности для аэрокосмических систем»

Университет: МГУ, Россия

Задача программы — научить студентов создавать современные системы подготовки космонавтов к качественной работе в открытом космосе и на поверхности планет, и их спутников.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский

Карьерные перспективы: выпускники становятся специалистами в области разработки современных средств постановки и проведения космических исследований, а также подготовки космонавтов к полетам.

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работа


Цифровой продюсер


Программа магистратуры: «Трансмедийное производство в цифровых индустриях»

Университет: ВШЭ, Россия

Студенты осваивают компетенции, необходимые для работы креативного продюсера разноформатных проектов. Управляют разработкой мобильных приложений, видеоигр, мультимедийных книг, онлайн-курсов, веб-сериалов, а также сложными трансмедийными проектами.

Срок обучения: 2 года

Язык обучения: русский и английский

Карьерные перспективы: выпускники смогут работать в digital-подразделениях медиакомпаний, компаниях, специализирующихся на кибер-развлечениях и трансмедийных проектах, в рекламных агентствах и так далее.

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