«IT-бизнес колоссально отличается от традиционного», — СЕО экосистемы TrustMe об особенностях работы в IT-сфере

Технологический предприниматель Чингиз Даулетбаев поделился опытом работы в IT-индустрии и рассказал, какие технологии будут в тренде в ближайшие годы.





Чингиз Даулетбаев, 35 лет, город — Астана, CEO TrustMe, @qazaqeli

О себе

Я родом из Кызылорды. Вырос в Алматы. Учился в КБТУ, а после поступил в Великобританию по программе «Болашак»​ на специальность «Управление человеческими ресурсами».

Технологиями я увлекся еще в школе. Тогда же начал первый IT-бизнес: записывал CD-диски. Позже, во время учебы, открыл свою компанию. Хотел создать маркетплейс, который бы объединил продавцов и покупателей на платформе. Мы нанимали разных разработчиков, потратили много денег, но так и не запустили сервис. Это был сложный опыт, но он научил меня работе с IT-специалистами.

После учебы в Англии я начал карьеру в международной компании, откуда позже перешел на государственную службу. Дошел до позиции директора департамента в Министерстве. Работал в компании «Хабар». Во время работы столкнулся с проблемой недобросовестности предпринимателей. При заказе услуг одна из десяти компаний не выполняла обязательства, в связи с чем мы подводили заказчиков.

Тогда я решил создать платформу TrustMe, на которой предприниматели обменивались бы опытом и оставляли отзывы.

О проекте

Мы разрабатывали платформу на протяжении 2020 года. Запустились в феврале 2021 года. Вложили деньги в маркетинг, но в итоге проект не стал успешным. Пройдя через разные инкубации и акселерации, мы поняли, как должен развиваться IT-бизнес. Полностью пересмотрели бизнес-модель и в декабре 2021 года запустили сервис TrustContract.

Тогда одним из первых клиентов стал Invictus Go. Через них проходило много бумажной документации, которую они затем архивировали. Все это занимало много места, а искать нужное было сложно. Мы помогли перевести эти процессы в электронный формат. В марте присоединилось еще несколько компаний. Мы поняли, что на продукт есть спрос, провели custdev, подготовились и полноценно запустились к лету.

Набрав около 30 клиентов-компаний, мы поняли, что сервис перегружается. Периодически возникали ошибки. Поэтому август и сентябрь посвятили выстраиванию customer care системы, благодаря которой нет оттока клиентов.





Сегодня на нашей платформе более 70 компаний. Мы поняли модель развития и стремительно растем. Наш план — обслуживать 1000 компаний в Казахстане к маю 2023 года.

Мы ищем возможности для выхода на зарубежные рынки. В приоритете Турция, ОАЭ, США, Германия, Великобритания. Мы уже проводим переговоры с партнерами, потому что нам для масштабирования не нужно разрабатывать новые локальные сервисы. Достаточно перевести интерфейс и запустить маркетинговые кампании.

​О предпринимательстве в IT

IT-бизнес колоссально отличается от традиционного. В странах, где развита венчурная индустрия, строительство технологической компании идет легче. В Казахстане с этим сложнее. Знаю многих коллег по сфере, которые сталкиваются с большими сложностями. Даже если раньше ты был успешным предпринимателем, не факт, что ты станешь успешным фаундером стартапа.

Управление IT-компанией напоминает работу завода. Сначала ты должен выпустить продукт и только потом сможешь с него заработать. Еще одна сложность нашего рынка в том, что пользователи привыкли к государственным сервисам и финтех-приложениям, которые задали высокую планку. Не все понимают, что продукту нужно время на оптимизацию. Поэтому многие стартапы так и не находят своего клиента. Для этого нужен год-два. Проектов, которые быстро окупаются, немного. В этом плане нам повезло. У меня был запас средств, благодаря которым мы могли долго пилотировать продукт.

В России, Украине, Беларуси хорошо развит венчурный рынок. Там часто появляются компании-единороги. В Казахстане этого пока нет, но я вижу положительную динамику. Появляется много IT-стартапов. Предложение породит спрос. Считаю, что у страны большое будущее, а в ближайшее время появятся единороги. Мы тоже к этому стремимся. Планируем, что к 2027 году TrustMe будет стоить миллиард долларов.

Каким должен быть IT-предприниматель

Я разделяю высказывание основателя Alibaba Group Джека Ма. Он говорит, что с 20 до 30 лет нужно учиться. Желательно найти харизматичного ментора. В период 30-40 лет экспериментируйте. Не бойтесь создавать компании и строить бизнесы. К 40 годам нужно определиться и заниматься одним делом. А после 50 лет — вкладываться в молодежь.

На Западе молодые люди могут открывать стартапы. Даже если они провалятся несколько раз, это не ударит по их репутации. Все дело в развитой венчурной индустрии. В нашей стране это не так. Поэтому не советую открывать проект со школьной скамьи. Лучше устроиться в стартап или крупную организацию, понять, как они работают, и набраться опыта.

В мире уже сложился протоптанный путь создания стартапа. С идеей нужно идти в инкубационные центры. В Казахстане для этого есть NURIS, Jas Ventures, MOST. После создания продукта стоит податься на акселерационные программы, где опытные трекеры подскажут, как создать бизнес и не ошибиться.

О трендах

Один из главных трендов сегодня — супераппы. Это приложения, в которых объединено много разных сервисов. Kaspi.kz — яркий пример.





Консалтинговая компания McKinsey в своем исследовании выделила 14 прорывных технологий. Среди них электронные подписи договоров, smart-контракты и цифровые системы доверия. К последним можно отнести блокчейн. Эта технология только начала развиваться, но я верю, что она окажет такое же влияние, как когда-то интернет.

В тренде и Big data, искусственный интеллект и нейронное обучение.

Недавно был взлет метавселенных, а сейчас они в стагнации. Но по прогнозам экспертов, в ближайшее время эту технологию ждет быстрое развитие.

Нельзя забывать и о финансовых технологиях. В мире появляется все больше необанков, таких как Revolut, Transferwise или казахстанский Silkpay, который развивается за рубежом.​

Советы начинающим

IT-предприниматель должен постоянно учиться. Для этого есть много ресурсов. Книги о том, как строить стартап. На YouTube можно найти кладезь знаний. И чем больше обучающего контента вы смотрите, тем чаще он будет выходить в ваших рекомендациях.

Раньше я много обучался на Coursera. Теперь мой фаворит — LinkedIn Learning, где можно найти много полезных курсов.

У меня есть принцип: перед сном​ я уделяю 15-20 минут на прослушивание лекции или подкаста. В IT без этого никак. Сфера постоянно развивается. То, что вы выучили сегодня, устареет через год.