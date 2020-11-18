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История украинского бренда обуви, который носят по всему миру
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Сегодня в 11:45

История украинского бренда обуви, который носят по всему миру

Наталья Вороная, 31 год, родной город — Бровары, основатель бренда обуви и сумок ручной работы Holiday, @holiday_happy_shoes

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Как все начиналось

В 2004 году я поступила в техникум по специальности «технолог обуви и кожно-материальных изделий». Во время учебы я подшивала обувь всем знакомым. Я придумывала модели и расшивала подругам за символическую плату.

В 2016 году во время отпуска появилась идея создать свой бренд. На тот момент у меня все получалось и была поддержка со стороны родственников.

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«Всi своi» — маркет, где выставляются товары только украинских брендов, был мощным толчком для меня. Во время своего первого маркета мы продали всю обувь, которую привезли. Дальше участвовали в каждом маркете. Так развивался бренд и моя страничка в Instagram.

О бренде

Я вдохновляюсь работами разных дизайнеров. Сама стараюсь делать необычную обувь, но в основном это классика, кэжуал с элементами ретро.

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Спустя четыре года у нас уже несколько интересных коллекций. Появились модели, которые вызвали интерес и в других странах: Россия, Беларусь, Япония, Германия, США. Недавно я начала проектировать сумки.

В прошлом году мы были на новогодней выставке Artigiano in Fiera в Милане в качестве участников из Украины. Многие интересовались нашей обувью, было много русскоязычных девушек. Мы сделали вывод, что Милан — город черной обуви.

Ценовой сегмент разный. Модели в массовке идут от 1000 гривен. А в среднем 2000-4000 гривен. Высокая обувь стоит дороже. На индивидуальный пошив у нас самые низкие цены в Киеве.

Аудитория

Наш клиент — молодая стильная девушка, которая добивается успеха и хочет выделиться из толпы с помощью обуви и аксессуаров. Сдержанно, просто, но со вкусом. Главный упор делаем на индивидуальный пошив, когда мы подбираем колодку и лекала по стопе клиента, и если у вас нестандартная стопа — то вы наш клиент. Но у нас есть модели и в массовом производстве.

О производстве

Мы используем исключительно натуральную кожу. Просят делать из кожзаменителя, но мы вряд ли будем это делать.

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Нам повезло, потому что в том же помещении, где и наша мастерская, у нас есть большой магазин кожи разных производителей из Китая, Турции, Украины. А каблуки заказываем из Одессы, Италии, Турции.

Сезонности нет, мы шьем обувь по запросу клиента. На прошлой неделе мы шили босоножки. Туфли заказывают круглый год. Также могу сделать обувь по фотографии.

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В идеале я планирую, чтобы каждую неделю выходила новая модель. Для меня это не трудно, мне нравится это делать.

В среднем пошив длится пять-семь дней, но если есть все комплектующие, то можем сделать и за три дня. Доставка за границу от двух до трех недель.

О популярных товарах

Обувь и сумка — неизменный тандем. Они шьются из одинаковой кожи. Часто идет двойной заказ, когда обувь и сумка идут комплектом. На данный момент у нас три модели, которые мы оставили — это батон, ридикюль маленький и большой с замком. Скоро мы будем разрабатывать и новые.

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Одна из популярных моделей — сапоги-казаки. Они могут быть в любом цвете и коже. Каблук бывает на шесть и девять сантиметров. Подкладка может быть кожаной, на цигейке, и высота голенища тоже регулируется: на 20, 30, 40, 50 см.

Из сумок самая популярная модель — это ридикюль. Последние два месяца было много отправок за границу.

О планах

Хотим больше уходить в онлайн и работать с клиентами из других стран.

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Поэтому планируем продвижение нашей Instagram-страницы, разработку сайта и выход на интернет-платформу Etsy — это американский маркетплейс, который специализируется на продаже изделий ручной работы.

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