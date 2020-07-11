История семьи из Баку о том, как знакомство в интернете переросло в крепкие отношения

О нас

Мы познакомились виртуально в 2002 году на сайте знакомств

О Баку

Мы оба коренные бакинцы и любим этот город

О семье

Наша семья креативная, открытая и творческая

Состояние духа на сегодняшний момент

Я только окончила университет, мне был 21 год. А Анару 27 лет. Прошло много времени, поэтому сейчас наши воспоминания не совпадают: он считает, что я написала ему первой, я же думаю, что было наоборот.Я хотела, чтобы у меня был друг по переписке, с которым можно было поделиться мыслями, и не планировала близкие отношения.В моей анкете на сайте не было фотографии, и Анар не знал, как я выгляжу, вплоть до момента встречи. Он помогал мне в вопросе трудоустройства, и когда меня приняли на работу, я захотела поделиться с ним этой радостью и увидеться.У меня был час обеденного перерыва, чтобы пойти и увидеть ее. До этого я не видел даже фотографии Сабины, внешний вид не имел значения. Общение и духовная связь было самым важным. Я даже не хотел встречаться, так как боялся, что после этого дружбе настанет конец. Долго шел на эту встречу: останавливался, возвращался, на полпути шел обратно, но в итоге решился.Хотя прекрасно знали и чувствовали, что не можем друг без друга.Мы прошли нелегкий путь, пока не расписались и не стали официально мужем и женой.Спустя три года сын Джамель и три года назад Джасир.Баку — город контрастов. Он толерантен ко всем культурам и традициям. В нем безопасно, можно ходить по городу в любое время суток и быть спокойным за себя и близких.Все еще много семей, где женщина не имеет права голоса. Но это дело времени, общемировая ситуация меняется, думаю, развитие коснется и нашу страну тоже.Здесь влажный и жаркий климат, много солнца.. У нас есть свои особые места на диком пляже, там не так много отдыхающих, поэтому тихо и уютно.Его дух совсем другой, все пропитано историей и смыслом.Его ландшафт сравнивают с Марсом и Луной.Уже миллионы лет там горит огонь из-за выходящего из-под земли природного газа.Наши ценности — любовь и чувствование не по указке.Семья должна действовать как один организм. Нас пятеро, но мы как единое целое.Наша семья была советской. Мой дед наполовину азербайджанец и украинец, но заправляла всем бабушка с русской закалкой, все соблюдали русские обычаи.Я всегда была занята. Но, думаю, прожить такое детство было для меня полезно, это стало основой для того, чтобы я выросла разносторонней и интеллектуальной.Часто разговариваем с ними, слушаем их.Например, не объясняли им, как вести себя в обществе, но они каким-то образом сами это знают.Амели 11 лет, и она любит рисовать, создает анимационные мультики. Хочет развиваться в этой сфере. У Джамеля большой интерес к точным наукам. Ему легко дается математика, он любит строить модели. Думаю, он будет архитектором. Джасиру скоро будет три года, но он уже актер и музыкант.Анар пишет электронную музыку, играет на инструментах. Я пою.Почти нашли свой стиль и хотим проводить на крыше Mantra space вечеринки, где будет играть хорошая музыка.Нужно было поднимать бренд «Йога Шахи» и веганского кафе. Начиная с этого года, все по-другому. Проводим с детьми больше времени. Вместе играем на музыкальных инструментах, танцуем, рисуем, в определенные дни смотрим семейные фильмы и выезжаем на природу.Сейчас, когда выезжать за город запрещено, изучаем языки и занимаемся творчеством. Кафе работает на доставку, мы занимаемся легким контролем.Можно учиться наслаждаться тем, что имеешь.