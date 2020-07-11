История семьи из Баку о том, как знакомство в интернете переросло в крепкие отношения

О нас
Сабина. Мы познакомились виртуально в 2002 году на сайте знакомств. Я только окончила университет, мне был 21 год. А Анару 27 лет. Прошло много времени, поэтому сейчас наши воспоминания не совпадают: он считает, что я написала ему первой, я же думаю, что было наоборот.
Анар. Мы сразу нашли общий язык.
Сабина. У Анара был первый брак, у меня отношения, я собиралась выходить замуж, и мы решили просто дружить. Я хотела, чтобы у меня был друг по переписке, с которым можно было поделиться мыслями, и не планировала близкие отношения.
Мы познакомились виртуально в 2002 году на сайте знакомств
Мы переписывались полтора года. В моей анкете на сайте не было фотографии, и Анар не знал, как я выгляжу, вплоть до момента встречи. Он помогал мне в вопросе трудоустройства, и когда меня приняли на работу, я захотела поделиться с ним этой радостью и увидеться.
Анар. Я работал в Министерстве здравоохранения. У меня был час обеденного перерыва, чтобы пойти и увидеть ее. До этого я не видел даже фотографии Сабины, внешний вид не имел значения. Общение и духовная связь было самым важным. Я даже не хотел встречаться, так как боялся, что после этого дружбе настанет конец. Долго шел на эту встречу: останавливался, возвращался, на полпути шел обратно, но в итоге решился.
Сабина. Мы встретились, и оба с первого взгляда почувствовали химию.
Какой-то период, пока у Анара шел бракоразводный процесс, мы не общались. Хотя прекрасно знали и чувствовали, что не можем друг без друга.
Анар. Я вырос в традиционной азербайджанской семье, и мои родители болезненно принимали Сабину, ей пришлось пережить стрессовые моменты. Мы прошли нелегкий путь, пока не расписались и не стали официально мужем и женой.
Сабина. В 2007 году мы поженились, а в 2009 родилась дочка Амели. Спустя три года сын Джамель и три года назад Джасир.
О Баку
Анар. Мы оба коренные бакинцы и любим этот город. Баку — город контрастов. Он толерантен ко всем культурам и традициям. В нем безопасно, можно ходить по городу в любое время суток и быть спокойным за себя и близких.
Сабина. Единственное, что тревожит — женские права. Все еще много семей, где женщина не имеет права голоса. Но это дело времени, общемировая ситуация меняется, думаю, развитие коснется и нашу страну тоже.
Анар. В Баку красиво, строится много нового, городской ландшафт сильно меняется. Здесь влажный и жаркий климат, много солнца.
Мы оба коренные бакинцы и любим этот город
Сабина. Всей семьей часто бываем в ботанических садах, любим Приморский бульвар. У нас есть свои особые места на диком пляже, там не так много отдыхающих, поэтому тихо и уютно.
Анар. Любимое место — Старый город. Его дух совсем другой, все пропитано историей и смыслом.
Сабина. Здесь же расположено наше кафе с красивым видом.
В окрестностях города много красивых и уникальных мест, поэтому мы часто ездим в регионы и даже организовываем экотуры для других людей.
Анар. Недалеко от Баку есть скалистая местность Гобустан с уникальными грязевыми вулканами и музеем-заповедником, внутри которого наскальные изображения первобытных людей, пещеры. Его ландшафт сравнивают с Марсом и Луной.
Есть место под названием Янардаг. Уже миллионы лет там горит огонь из-за выходящего из-под земли природного газа.
О семье
Сабина. Наша семья креативная, открытая и творческая. Наши ценности — любовь и чувствование не по указке.
Анар. Единство семьи. Семья должна действовать как один организм. Нас пятеро, но мы как единое целое.
Сабина. Меня воспитывали строго, поэтому хочу, чтобы у наших детей было больше свободы. Наша семья была советской. Мой дед наполовину азербайджанец и украинец, но заправляла всем бабушка с русской закалкой, все соблюдали русские обычаи.
Мое время в детстве было расписано по часам: уроки, танцы, английский язык и другие кружки. Я всегда была занята. Но, думаю, прожить такое детство было для меня полезно, это стало основой для того, чтобы я выросла разносторонней и интеллектуальной.
Анар. Даем детям свободу, право выбора и принимаем тот факт, что они самодостаточные личности. Часто разговариваем с ними, слушаем их.
Наша семья креативная, открытая и творческая
Сабина. Мы не даем им воспитание в широком понимании слова, а только направляем. Например, не объясняли им, как вести себя в обществе, но они каким-то образом сами это знают.
Анар. Благодаря тому, что у детей с малых лет есть свобода выбора, каждый проявляет себя в творчестве. Амели 11 лет, и она любит рисовать, создает анимационные мультики. Хочет развиваться в этой сфере. У Джамеля большой интерес к точным наукам. Ему легко дается математика, он любит строить модели. Думаю, он будет архитектором. Джасиру скоро будет три года, но он уже актер и музыкант.
Сабина. Мы с супругом сами увлечены музыкой. Анар пишет электронную музыку, играет на инструментах. Я пою.
Анар. В последнее время приобрели много инструментов. Почти нашли свой стиль и хотим проводить на крыше Mantra space вечеринки, где будет играть хорошая музыка.
В самом начале, когда строили бизнес, уделяли ему много времени. Нужно было поднимать бренд «Йога Шахи» и веганского кафе. Начиная с этого года, все по-другому. Проводим с детьми больше времени. Вместе играем на музыкальных инструментах, танцуем, рисуем, в определенные дни смотрим семейные фильмы и выезжаем на природу.
Состояние духа на сегодняшний момент
Анар. Наше состояние на 80% позитивное, потому что мы не скучаем.
Сабина. Стараемся разнообразить ежедневный быт. Сейчас, когда выезжать за город запрещено, изучаем языки и занимаемся творчеством. Кафе работает на доставку, мы занимаемся легким контролем.
Анар. Финансовая сторона пошла вниз не только у нас — у всего мира, но мы не уходим в негатив.
Сабина. Этот этап жизни нужно пройти. Можно учиться наслаждаться тем, что имеешь.