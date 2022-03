Истории современных девушек об их образе жизни, любимых книгах и работе в IT

Мы вместе с компанией BTS Digital делимся с вами историями трех девушек, которые работают в IT-сфере, путешествуют и открывают литературные клубы. А как вы себе представляете современную девушку?







Сара Рахым, менеджер проекта в BTS Digital





О себе

Человек не может оставаться одной и той же личностью на протяжении долгого времени. В быстро меняющемся мире, меняются взгляды, увлечения, характер и образ жизни. Я два-три года назад, и я сейчас — это два разных человека. Но есть качества, которые не меняются со временем. Если говорить о таких качествах, то я добрый, отзывчивый и ответственный человек. Также я творческая личность с тонкой душевной организацией, которая стремится к прекрасному.

Люблю писать стихи, в основном про любовь. Также развожу комнатные растения и получаю удовольствие, ухаживая за ними. Нравится посещать мастер-классы по рисованию и театры, где обогащается мой внутренний мир. Люблю готовить необычные блюда, когда есть желание и свободное время.





Об образе жизни

На данном этапе жизни я нахожусь в постоянном поиске новых знаний, хобби и развитии себя, придерживаясь принципа: «Я знаю, что ничего не знаю».

Стараюсь планировать каждый свой день — задачи, которые нужно выполнить, встречи, в которых нужно принять участие, либо организовать. Как и многие в будни, днем занята работой, после — личными и домашними делами.





О работе

Я окончила Евразийский национальный университет им Л. Н. Гумилева по специальности «Информационные системы», получила степени бакалавра и магистра.

Сейчас я менеджер проекта в IT-компании BTS Digital. Наша команда занимается разработкой и внедрением сервисов удаленной идентификации личности и облачного подписания документов, где один из ключевых факторов при идентификации человека — его биометрические данные.

Я помогаю команде устанавливать и управлять ожиданиями проекта с внешними и внутренними заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), тесно взаимодействуя с менеджерами по продукту и развитию бизнеса, создавать и постоянно обновлять проектную документацию, координировать и отслеживать различные подпроекты в течение жизненного цикла проекта. Обеспечиваю выполнение проектных заданий.

IT-сфера — это непрерывные изменения и развитие, новая информация и знания каждый день

IT-сфера выбрала меня, а не я ее. Во время обучения в университете я не понимала тонкости выбранной профессии, поэтому у меня были сомнения в том, что я буду работать по этой специальности после окончания вуза. Но я всегда знала, что мне по душе находиться в постоянном поиске, неутолимой жажде к новому и неизвестному.

IT-сфера — это непрерывные изменения и развитие, новая информация и знания каждый день. И это то, что нужно для таких, как я.

Для меня одно из самых важных жизненных ценностей — человеческие отношения. К большому счастью, мои ценности совпали с ценностями компании, и поэтому вот уже на протяжении двух лет я тружусь в одной из лучших IT-компаний Казахстана.





Как отдыхаете

Свободное время люблю проводить в кругу родных людей и лучших друзей.

Когда на душе становится неспокойно и в голове появляются тревожные мысли, делаю короткую паузу и отправляюсь в родительский дом, где чувствую себя спокойно и защищенно. Переосмыслив все, я с новыми силами и свежими мыслями возвращаюсь в повседневную жизнь.

Также нравится проводить время с детьми. Их любовь и чистое сердце помогают оставаться человеком, что бы ни происходило. Они дарят мне надежду и веру в лучшее будущее и силы действовать сейчас.

Я стараюсь ежедневно уделять время чтению книг. Больше всего нравятся книги о любви, жизни, отношениях, психологии и саморазвитии. Книги таких жанров помогают лучше анализировать и понимать поступки, свои и других людей. Для разнообразия также читаю художественные книги. Часто перечитываю «Подсознание может все», «Любовь к несовершенству. Принять себя и других со всеми недостатками» и «Думай и богатей».





Назерке Аманбек, Product Manager





О себе

Коллекционирую счастливые моменты жизни. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и ищу то, что способно вдохновить на создание чего-то важного.

Люблю наблюдать за звездами через телескоп вместе с братишкой.

Мои жизненные ценности — духовный и личностный рост, гармоничное развитие, образование и семья. В жизни я больше всего ценю свою семью. Именно благодаря поддержке близких я наполняюсь вдохновением и мотивацией, чтобы идти вперед.

Ценю в людях честность и искренность.





Об образе жизни

В IT-сфере есть такое понятие, как agile sprints — короткий двухнедельный интервал, в течение которого команда должна успеть выполнить запланированные задачи. С момента работы в компании BTS Digital я интуитивно переняла эту практику и применяю ее для достижения своих целей. Сегодня вся моя жизнь превратилась в спринты.

Сегодня вся моя жизнь превратилась в спринты







Мой день начинается с вкусного завтрака и утреннего daily standup, где мы с командой проходимся по статусам задач и отслеживаем прогресс. Затем у нас проходят 30-минутные Product Backlog Refinement сессии, на которых мы обсуждаем техническую реализацию задачи. День продуктового менеджера состоит из написания спецификаций с описанием новых функций, регулярных встреч с аналитиками и дизайнерами, планирования задач команды. Вечером, после работы готовлю ужин, делаю зарядку и иду на вечернюю прогулку, читаю статьи, слушаю подкасты или смотрю Netflix.

О работе

После окончания Республиканской физико-математической школы имени Жаутыкова (РФМШ), я поступила на грант в южнокорейский университет UNIST, который успешно окончила и получила степень бакалавра по двум специальностям: Industrial Design Engineering и Management.

В компании BTS Digital я работаю продуктовым менеджером.









Во время обучения в UNIST старалась активно развиваться и проходить стажировку по разным направлениям. Но получить реальный опыт в IT-сфере удалось лишь в 2018 году, когда пришла идея создать стартап Campeat. За три года работы в проекте, мы запускали приложение в Сеуле, несколько раз поднимали инвестиции, разрабатывали свои цифровые токены, нанимали команду и работали с корейскими партнерами. Помимо разработки продукта необходимо было заниматься тестированием и продвижением. Благодаря этому опыту я многому научилась, мне понравилось работать в IT-сфере и развивать продукты.

В IT-сфере интересно работать, но разработка каждого продукта требует разных навыков, поэтому учиться чему-то новому и получать разносторонний опыт нужно постоянно. Главное преимущество работы продуктовым менеджером — возможность реализовать свои идеи и видеть реальный результат. Мне также нравится, что нет строгой привязки ко времени и месту работы. Из сложностей могу отметить форс-мажорные ситуации. Иногда возникают проблемы, которые нужно решить в короткие сроки за весьма сжатый срок.





Как отдыхаете

Одни из моих самых любимых занятий — гулять в парке на свежем воздухе, проводить время с семьей и планировать будущие поездки. А еще люблю наблюдать за звездами через телескоп вместе с братишкой.

Люблю смотреть фильмы, которые основаны на реальных событиях. Читаю книги, когда появляется время. Последнее, что читала — это How Jim Simons Launched the Quant Revolution. Чаще всего читаю похожие книги, например, Prisoners of Geography, Outliers, 21 lessons for 21st century и другие.





Меруерт Жандаулетова, менеджер продукта





О себе

Я надежный, ответственный человек, который всегда выполняет обещания. Люблю планировать и на работе, и в повседневной жизни. Поэтому я всегда знаю, что буду делать завтра, на выходных и даже в следующем месяце. Люблю, когда все ясно и понятно.

Почти все свободное время занимает книжный клуб «Ленивые читатели», который мы с подругой открыли полтора года назад. У нас уже есть филиалы в Алматы и Караганде. Мы организовываем встречи, книгообмены и тематические квизы для наших читателей и активно сотрудничаем с другими творческими сообществами города.





Об образе жизни

Сейчас мой распорядок дня изменился, потому что я планирую переезд на три месяца в Стамбул. Большая часть времени уходит на дела, связанные с отъездом: ревакцинация, поиск людей, к которым можно пристроить кошку, сбор вещей и так далее.

Обычно утром я готовлю завтрак, потом работаю, обедаю, а вечера провожу с семьей или читаю книги. Иногда встречаюсь с друзьями, а на спорт пока времени нет, но раньше я часто практиковала бег. Бег успокаивает мысли, помогает зарядиться энергией на целый день и быть в тонусе.





О работе

По специальности я маркетолог, окончила местный астанинский вуз, но понимала, что мне ближе менеджмент.

Моя карьера в IT-сфере началась в digital агентстве, которое занимается разработкой сайтов и мобильных приложений. Я начала с позиции стажера и доросла до менеджера проектов, курировала разработку сайтов и мобильных приложений. Позже получила повышение до старшего менеджера, а потом стала руководителем отдела. Для меня это сильный и быстрый рост, который позволил посмотреть на специальность со всех сторон.

В BTS Digital я менеджер продукта. С сентября 2021 года работаю в прекрасном трайбе eOtinish. Сейчас моя работа связана с сервисом по приему и обработке официальных обращений граждан в государственные органы. На основе обратной связи от заявителей, мы реализуем лучшие решения для упрощения процесса подачи обращения.

IT-сфера соответствует всем моим пожеланиям







IT-сфера соответствует всем моим пожеланиям. Например, для меня важно, чтобы в компании не было жесткой иерархии, подотчетности. И была возможность работать удаленно.

Нравится, что компания заботится о своих сотрудниках, предоставляет хорошие условия работы: конкурентная заработная плата, соцпакет, страховка.





Как отдыхаете

Мне нравится активный отдых. Полноценно могу отдохнуть в путешествиях, и на природе.